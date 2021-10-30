Де влаштувати французький сніданок: 5 закладів Києва, яким позаздрять в Парижі

Що входить у французький сніданок?
Англійці дивуються сніданку, який подають у Парижі та сусідніх містах. Бо там відсутнє м’ясо та яйця. Англійський сніданок без цих інгредієнт існувати не може.
В перелік французького сніданку входять декілька скибок багету з маслом та джемом, круасан класичний або булка солодка бріош. І напій: кава, чай без цукру, або сік. Це ідеальний ранковий набір французів!
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Щоправда, багато французів їдять круасани лише у вихідні. Тож їх le petit-déjeuner (ред, – сніданок в перекладі з французької) не завжди такий, як його описують в Інстаграмі туристи, які прилітають у Париж.
Розпочнемо з преміального з телепорту в Францію – ресторану Frou Frou
Кажуть, якщо ви відвідаєте Frou Frou, то відправитеся в гастро-подорож у Париж чи інше колоритне місто. Перевірите сказане на практиці? Заклад люблять за вишуканий стиль, живі квіти та французькі страви, які обожнюють гурмани.
Французький сніданок тут обійдеться в 219 гривень на одного.
У прайс враховано:
- Круасан класичний з маслом та лимонним джемом – 99 гривень.
- Багет "Боль де Кампань" – 30 гривень.
- Сік 200 мл – 90 грн.
Де знайти: на вул. Московській, 44.
Наступна – кухня вражень для гурманів у Lucky Restaurant Vinotheque
Lucky Restaurant Vinotheque знаходиться поруч з найдорожчим супермаркетом України Гудвайном про який ми розповідали раніше. Словом, ціни тут відповідні.
В закладі певні, що їх меню розширює гастрономічний світогляд гостей. Серед позицій знайдете страви не лише французької кухні, а й італійської. А ще багатії можуть одразу тестувати делікатеси, які купили в маркеті поруч.
Французький сніданок тут обійдеться в 418 гривень на одного.
У прайс враховано:
- Круасан з органічним джемом або з вершковим маслом – 119 гривень.
- Свіжовичавлений сік – 169 гривень.
- Багет гречаний – 55 гривень, якщо з трюфельним маслом, то додаткова доплата 75 гривень.
Де знайти: на вул. Мечникова 9.
Далі – серце Франції в центрі Києва Très FRANÇAIS з помірними цінами
У Très FRANÇAIS (ред, – в перекладі "дуже по-французьки") гостей дивують регіональними меню. Бо щороку команда сім'ї подорожує Францією в пошуках гастрономічного натхнення. Опісля поїздок гості насолоджуються оновленим меню: Басків, Лазурного Берега, Корсики, Бургундії чи Бордо.
Французький сніданок тут обійдеться в 94 гривні на одного.
У прайс враховано:
- Шоколад класичний з джемом чи ванільним кремом – 49 гривень.
- Хлібний кошик з маслом – 15 гривень.
- Американо – 30 гривень.
Де знайти: на вул., Костьольній, 3.
Мейнстримна кав’ярня "Хлібний", смак круасанів якої знає більшість жителів Києва
Сюди приходяться за свіжоспеченою випічкою, бо знають, що тут вона найсвіжіша. Локальному асортименту хлібобулочних позаздрили б французи!
Круасани – це родзинка закладу. Їх запах вабить усіх, тож тим, хто приходить сюди виключно за кавою вийти без чогось солоденького складно.
Французький сніданок тут обійдеться в 110 гривень на одного.
У прайс враховано:
- Круасан класичний без наповнювачів – 40 гривень.
- Багет – 35 гривень.
- Американо – 35 гривень.
Де знайти: на Богдала Хмельницького,, 32 та Контрактовій площі, 2/1.
Завершимо традиційною французькою пекарнею Paul, яку знають у всьому світі
Paul заснована в 1889 році в місті Круа у Франції. Тож на випічці з маслянистим запахом в закладі знаються. Свої скіли вони підтверджують не лише смачною їжею, а й підходом до гостей.
Іноді, все що потрібно для вдалого дня – розламати улюблений круасан, а потім з’їсти його з насолодою, – кажуть у закладі.
Кияни приходять у Paul, щоб відчути себе на мить у Парижі. Поки очікують круасан, щоб його розламати та почути звук скоринки, встигають подумки придбати квиток в одне з романтичних міст Франції.
Французький сніданок тут обійдеться в 220 гривень на одного.
- Багет пшеничний – 70 гривень.
- Американо – 70 гривень.
- Круасан класичний з додатками – 80 гривень.
Де знайти: на вул. Городецького, 6 та вул. Ярославів Вал, 26.
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