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СЬОГОДНІ Life No Stress

Де влаштувати французький сніданок: 5 закладів Києва, яким позаздрять в Парижі

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
30 жовтня, 09:58
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Розкажемо про 5 закладів, де рекомендуємо спробувати французький сніданок з запашним круасаном. Дізнаєтесь не лише про преміальні, а й бюджетні локації, які полюбили кияни
5 закладів Києва, яким позаздрять в Парижі
5 закладів Києва, яким позаздрять в Парижі

Що входить у французький сніданок?

Англійці дивуються сніданку, який подають у Парижі та сусідніх містах. Бо там відсутнє м’ясо та яйця. Англійський сніданок без цих інгредієнт існувати не може.

В перелік французького сніданку входять декілька скибок багету з маслом та джемом, круасан класичний або булка солодка бріош. І напій: кава, чай без цукру, або сік. Це ідеальний ранковий набір французів!

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5 закладів Києва, яким позаздрять у Парижі
5 закладів Києва, яким позаздрять у Парижі / Фото: Pinterest

Щоправда, багато французів їдять круасани лише у вихідні. Тож їх le petit-déjeuner (ред, – сніданок в перекладі з французької) не завжди такий, як його описують в Інстаграмі туристи, які прилітають у Париж.

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Розпочнемо з преміального з телепорту в Францію – ресторану Frou Frou

Кажуть, якщо ви відвідаєте Frou Frou, то відправитеся в гастро-подорож у Париж чи інше колоритне місто. Перевірите сказане на практиці? Заклад люблять за вишуканий стиль, живі квіти та французькі страви, які обожнюють гурмани.

Французький сніданок тут обійдеться в 219 гривень на одного.

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У прайс враховано:

  • Круасан класичний з маслом та лимонним джемом – 99 гривень.
  • Багет "Боль де Кампань" – 30 гривень.
  • Сік 200 мл – 90 грн.

Де знайти: на вул. Московській, 44.

Наступна – кухня вражень для гурманів у Lucky Restaurant Vinotheque

Lucky Restaurant Vinotheque знаходиться поруч з найдорожчим супермаркетом України Гудвайном про який ми розповідали раніше. Словом, ціни тут відповідні.

В закладі певні, що їх меню розширює гастрономічний світогляд гостей. Серед позицій знайдете страви не лише французької кухні, а й італійської. А ще багатії можуть одразу тестувати делікатеси, які купили в маркеті поруч.

Французький сніданок тут обійдеться в 418 гривень на одного.

У прайс враховано:

  • Круасан з органічним джемом або з вершковим маслом – 119 гривень.
  • Свіжовичавлений сік – 169 гривень.
  • Багет гречаний – 55 гривень, якщо з трюфельним маслом, то додаткова доплата 75 гривень.

Де знайти: на вул. Мечникова 9.

Далі – серце Франції в центрі Києва Très FRANÇAIS з помірними цінами

У Très FRANÇAIS (ред, – в перекладі "дуже по-французьки") гостей дивують регіональними меню. Бо щороку команда сім'ї подорожує Францією в пошуках гастрономічного натхнення. Опісля поїздок гості насолоджуються оновленим меню: Басків, Лазурного Берега, Корсики, Бургундії чи Бордо.

Французький сніданок тут обійдеться в 94 гривні на одного.

У прайс враховано:

  • Шоколад класичний з джемом чи ванільним кремом – 49 гривень.
  • Хлібний кошик з маслом – 15 гривень.
  • Американо – 30 гривень.

Де знайти: на вул., Костьольній, 3.

Мейнстримна кав’ярня "Хлібний", смак круасанів якої знає більшість жителів Києва

Сюди приходяться за свіжоспеченою випічкою, бо знають, що тут вона найсвіжіша. Локальному асортименту хлібобулочних позаздрили б французи!

Круасани – це родзинка закладу. Їх запах вабить усіх, тож тим, хто приходить сюди виключно за кавою вийти без чогось солоденького складно.

Французький сніданок тут обійдеться в 110 гривень на одного.

У прайс враховано:

  • Круасан класичний без наповнювачів – 40 гривень.
  • Багет – 35 гривень.
  • Американо – 35 гривень.

Де знайти: на Богдала Хмельницького,, 32 та Контрактовій площі, 2/1.

Завершимо традиційною французькою пекарнею Paul, яку знають у всьому світі

Paul заснована в 1889 році в місті Круа у Франції. Тож на випічці з маслянистим запахом в закладі знаються. Свої скіли вони підтверджують не лише смачною їжею, а й підходом до гостей.

Іноді, все що потрібно для вдалого дня – розламати улюблений круасан, а потім з’їсти його з насолодою, – кажуть у закладі.

Кияни приходять у Paul, щоб відчути себе на мить у Парижі. Поки очікують круасан, щоб його розламати та почути звук скоринки, встигають подумки придбати квиток в одне з романтичних міст Франції.

Французький сніданок тут обійдеться в 220 гривень на одного.

  • Багет пшеничний – 70 гривень.
  • Американо – 70 гривень.
  • Круасан класичний з додатками – 80 гривень.

Де знайти: на вул. Городецького, 6⁣⁣⁣⁣ та ⁣вул. Ярославів Вал, 26.

Ми також розповідали про 4 заклади в Україні, які здивували інстаграмними фотозонами до Геловіну.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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