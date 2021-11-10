Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Срочное заседание СНБО Срочное заседание СНБО ⚠ Палач Палыч 🚫 Жесткий карантин 🔥 Шева - тренер в Италии!

Советы стилиста

Новый стиль Тины

Мэмы о карантине

Шоу "Маска"-2

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Выбираем заведение в Киеве по знаку зодиака

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
10 ноября, 13:26
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Не знаете какой ресторан посетить на выходных? Звезды предсказали вашего фаворита среди заведений столицы

Ознакомьтесь также с дегустацией пончиков в Royal Donuts, о которой мы рассказывали раньше. Одному из знаков зодиака звезды предсказали это заведение.

Рыбы

Этот представитель оценит кафе "Каштан" и бар "Косатку". Ведь ему не импонируют премиальные заведения, которые ассоциируются со словом "дорого богато". Он обожает хипстерскую атмосферу, лофт и мебель из 90-х. И чтобы заведение было неподалеку от культовой ул. Рейтарская.

Реклама

/ Фото: Instagram: kashtancoffee

Близнецы

Ваше настроение – это непредсказуемость 24/7 . Звезды рекомендуют вам посетить Kyiv Food Market и "Рейтарская Circle". Там представлены несколько заведений на любой вкус. И, конечно, настроение. Вы можете выбрать не только хелси салат, но и торт.

/ Фото: Tripadvisor

Реклама

Козерог

Domino's Pizza – это не выбор Козерога. Ему суши из "Велюра" подавай за тысячи! Знак любит пафос, премиальность и специальные предложения в меню. Словом, ему сложно удержаться, чтобы не заказать еду за все деньги мира.

/ Фото: Instagram: velur_kiev

Водолей

Для Водолея "Хлебный" и McDonald&s – это идеальные заведения. Ведь их реально найти во многих районах Киева. И знак с легкостью может утолить голод круассаном или картофелем фри. И неважно, какое сейчас время.

Реклама

/ Фото: Instagram: khlebniy

Телец

Вы любите посещать аутентичные страны и получать новые впечатления. И чтобы далеко не ехать, предлагаем вам "залететь" в киевское заведение с французским шармом. Frou Frou, Très Français и Très Branché.

/ Фото: Instagram: Frou Frou

Рак

Вы любите рисковать. И мы не только о ваших жизненных решениях, от которых зависит будущее, но и заказах в заведениях. Звезды уверены, что вы оцените "Китайский Привет" , где подают личинок зофобаса и другие интересности.

/ Фото: Instagram: china.hi

Лев

Вы выбираете заведение по ассортименту мяса. Если в ресторане будет не только телятина, говядина, но и большой выбор морепродуктов, он войдет в вас список ТОП. Звезды предрекли вам премиальный ресторан Catch.

/ Фото: Instagram: catch.restaurant

Дева

Девы обожают инстаграмные заведения с эстетической мебелью и зонами для фото. Так что поход в Good Girl, Milk Bar и Royal Donuts для вас будет незабываемым. Звезды вангуют, что одно из этих заведений станет вашим любимым.

/ Фото: Instagram: Good Girl

Весы

Этому знаку зодиака важно не только вкусно поесть, но и сэкономить и получить заказ в считаные минуты. Ведь он всегда спешит! Весы оценят "Пузату хату", "Львовские круассаны" и Аroma Kava. К слову, борщ из первого упомянутого заведения согреет их в холодное время года лучше кофе.

/ Фото: Instagram: puzatahata.ua

Скорпион

Этому знаку зодиака сложно угодить с выбором ресторана. Скорпионы редко обедают в заведениях, чаще там берут кофе с собой. Но когда планируют идти в ресторан, то выбирают исключительно премиальные варианты. К примеру, Avalon, 11 Mirrors Rooftop Restaurant & Bar или Queen.

/ Фото: Instagram: 11 Mirrors Rooftop

Стрелец

Он любит домашнюю атмосферу, поэтому чаще заказывает доставку. Стрелец не привык есть креветки или лангусты, ведь обожает простую и понятную пищу. К примеру, пиццу или салаты. Поэтому Domino's Pizza – это его идеальный вариант.

/ Фото: Instagram: Domino's Pizza Ukraine

Недавно мы рассказывали о ТОП-30 заведениях мира, которые рекомендуют блогеры.

Читайте также:

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
IQOS VEEV в Украине
Новый гаджет уже в продаже
Тестируем мини-вейп
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как не провалить Tinder-свидание
Мужское мнение
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Как добраться на работу без стресса
Хакнуть
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Осеннее чтиво
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
8 - 14 ноября
Читать гороскоп
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять