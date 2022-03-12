Варшава та Краків переповнені і більше не можуть приймати біженців. Куди їхати до ЄС, окрім Польщі

Які країни ЄС приймають українців і куди легше потрапити із мінімальним набором документів та вимог. Де нашим громадянам пропонують найкращі умови для перебування

Куди їхати в ЄС, окрім Польщі / Фото: pixabay.com

У зв'язку з тим, що багато наших співвітчизників залишають Україну, раніше ми писали, як отримати статус біженця, чим він небезпечний і які є варіанти. Але є одне "але" – до Польщі їхати більше не варто. Держприкордонслужба повідомила, що Варшава та Краків вже не можуть приймати біженців. З початку бойових дій в Україні до Кракова приїхало близько 100 тис. осіб, а до Варшави – 200 тис. осіб.

Багато мігрантів прибувають до Польщі на безкоштовних автобусах та поїздах. Деякі українці приїжджають навіть із Закарпаття та Львова, де відносно спокійно. Спеціальні служби не справляються із потоком мігрантів із України. Краків уже витратив на допомогу нашим біженцям близько $3,2 млн, тоді як резерв грошей на такі цілі становить $4,4 млн.

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У свою чергу прикордонна служба Румунії повідомила про сотні тисяч прибулих з України, частина яких їде до Білорусі, але транзитом через Польщу. Проте точна кільксть таких мігрантів поки що не озвучувалася.

Прямо з української території пішки або на своїх машинах прибула відносно невелика кількість людей. Держприкордонкомітет Білорусі розповів, що з 24 лютого по 11 березня у такий спосіб прибули 619 громадян України. Також з України до країни повернулися 902 білоруси.

Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців / Фото: pixabay.com

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Відомий діяч культури із Вінниці Зорій Файн радить українським переселенцям їхати до інших країн ЄС.

Польща переповнена, раджу не затримуватись і їхати далі. Тому що Німеччина вже переповнена. Моя рекомендація на сьогодні (11 березня): їдьте далі – Франція, Італія, Іспанія тощо! Нові правила прийому українців розповсюджуються на всі країни Євросоюзу. Якщо у вас є біометричні паспорти, можна поїхати до Нідерландів або Ірландії.

Куди їхати до ЄС, крім Польщі:

Угорщина. В уряді цієї країни заявили, що готові прийняти близько 600 тисяч українців. З 28 лютого діють шість центрів допомоги українським біженцям. Для перетину кордону українцям рекомендують мати при собі хоча б мінімальний перелік документів, які дозволять встановити особу та особу дітей, а також документи, які зможуть довести ваші родинні зв'язки з неповнолітніми, які йдуть без супроводу хоча б одного з батьків, а з іншими родичами.

В уряді цієї країни заявили, що готові прийняти близько 600 тисяч українців. З 28 лютого діють шість центрів допомоги українським біженцям. Для перетину кордону українцям рекомендують мати при собі хоча б мінімальний перелік документів, які дозволять встановити особу та особу дітей, а також документи, які зможуть довести ваші родинні зв'язки з неповнолітніми, які йдуть без супроводу хоча б одного з батьків, а з іншими родичами. Молдова. Перетнути кордон українцям можна і на підставі внутрішніх документів. Дітей пропускають на підставі свідоцтва про народження, звичайного або закордонного паспорта. Також до Молдови дозволяють в'їжджати автомобілям без зелених карток. Але власники мають купити їх протягом 24 годин із моменту в'їзду. Громадяни України зможуть працювати в країні без набуття права на тимчасове перебування. Вони можуть звернутися безпосередньо до роботодавця для укладання індивідуального трудового договору, не звертаючись до Бюро з міграції та притулку.

Перетнути кордон українцям можна і на підставі внутрішніх документів. Дітей пропускають на підставі свідоцтва про народження, звичайного або закордонного паспорта. Також до Молдови дозволяють в'їжджати автомобілям без зелених карток. Але власники мають купити їх протягом 24 годин із моменту в'їзду. Громадяни України зможуть працювати в країні без набуття права на тимчасове перебування. Вони можуть звернутися безпосередньо до роботодавця для укладання індивідуального трудового договору, не звертаючись до Бюро з міграції та притулку. Чехія. Для в'їзду до Чехії достатньо лише біометричного паспорта. Діти можуть приїжджати без паспорта лише із свідоцтвом про народження. Усі власники закордонного паспорта України мають право на безкоштовний проїзд у всіх поїздах "Чеської залізниці". Від кордонів до місця призначення можна дістатися безкоштовно. Українців закликають не платити нікому грошей та негайно повідомляти поліцію про такі випадки.

Для в'їзду до Чехії достатньо лише біометричного паспорта. Діти можуть приїжджати без паспорта лише із свідоцтвом про народження. Усі власники закордонного паспорта України мають право на безкоштовний проїзд у всіх поїздах "Чеської залізниці". Від кордонів до місця призначення можна дістатися безкоштовно. Українців закликають не платити нікому грошей та негайно повідомляти поліцію про такі випадки. Румунія. Для перетину кордону достатньо закордонного біометричного паспорта. Якщо він відсутній, можна скористатися українським паспортом. Діти віком до 16 років, які їдуть з батьками, мають показати свідоцтво про народження. Також вони можуть перетнути кордон з одним з батьків (без офіційного дозволу іншого з батьків). Якщо дитина їде зі знайомими чи родичами, то потрібен дозвіл на виїзд, завірений у нотаріуса, батька.

Для перетину кордону достатньо закордонного біометричного паспорта. Якщо він відсутній, можна скористатися українським паспортом. Діти віком до 16 років, які їдуть з батьками, мають показати свідоцтво про народження. Також вони можуть перетнути кордон з одним з батьків (без офіційного дозволу іншого з батьків). Якщо дитина їде зі знайомими чи родичами, то потрібен дозвіл на виїзд, завірений у нотаріуса, батька. Естонія. Громадяни України можуть в'їхати до Естонії без візи із дійсним проїзним документом. Усі, хто прибуває на прикордонний контроль, проходять перевірку відповідно до Шенгенського кодексу про кордони. Естонія також дозволила громадянам України залишатися у країні після закінчення дії візи. Українцям, які втекли до Естонії, запропонують розміщення та іншу підтримку спільними зусиллями друзів, родичів, соцслужб та благодійних організацій, безкоштовну можливість вивчати мову та відвідувати курси адаптації для іноземців. Також їм буде надано медичне страхування та право працювати, для дітей – можливість здобувати базову освіту. Крім того, ці українці матимуть змогу подати заявку на додаткову підтримку до органів місцевої влади.

Громадяни України можуть в'їхати до Естонії без візи із дійсним проїзним документом. Усі, хто прибуває на прикордонний контроль, проходять перевірку відповідно до Шенгенського кодексу про кордони. Естонія також дозволила громадянам України залишатися у країні після закінчення дії візи. Українцям, які втекли до Естонії, запропонують розміщення та іншу підтримку спільними зусиллями друзів, родичів, соцслужб та благодійних організацій, безкоштовну можливість вивчати мову та відвідувати курси адаптації для іноземців. Також їм буде надано медичне страхування та право працювати, для дітей – можливість здобувати базову освіту. Крім того, ці українці матимуть змогу подати заявку на додаткову підтримку до органів місцевої влади. Німеччина. Ця країна також приймає українських біженців за спрощеною процедурою. Українці у цій країні отримують притулок за умовчанням. Для в'їзду до Німеччини громадянам України віза не потрібна. Наявність паспорта дозволяє перебувати в країні протягом трьох місяців.

Нагадаємо, як безпечно виїхати за кордон – карта із перевіреними маршрутами.

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