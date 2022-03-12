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Афери орендодавців на Закарпатті: експертка розповіла про улюблену схему шахраїв

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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12 березня, 15:02
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Як не "повестися" на схему бездушних аферистів під час війни – розповідаємо
Афери орендодавців на Закарпатті: експертка розповіла про улюблену схему шахраїв
Афери орендодавців на Закарпатті: експертка розповіла про улюблену схему шахраїв / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час війни Росії проти Україниз мегаполісів виїхали тисячі українців, які обрали Закарпаття для тимчасового місця проживання. Люди віддають ледь не останні кошти, щоб орендувати дім для безпеки сім’ї.

Серед орендодавців, на жаль, є аферисти, які наживаються на горі людей. За якою схемою працюють шахраї та як перестрахуватися, розповіла агентка з нерухомості Марина Бокач. Експертка в перший день війни створила телеграм-канал WinWin.Realty, де допомагає людям знайти житло на Закарпатті.

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В день війни о 7:00 мене розбудила подруга зі словами "Прокидайся, у нас війна. Росія напала на Україну". І я вирішила, що моя нова місія – допомагати людям знайти нову оселю, – каже Марина Бокач

За якою схемою працюють шахраї?

Шахраї діють за однією схемою: публікують оголошення на сайтах або в соцмережах про наявність житла, а далі чекають дзвінків від потенційних клієнтів. В розмові наголошують, що житло в попиті та охочих орендарів багато (і це правда).

Наступний їх крок – виманювання авансу чи повної передоплати. Якщо ви надіслали кошти аферисту, то далі не надійтеся, що він підніме від вас слухавку чи відповість на смс.

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Шахрайська схема орендодавців актуальна на Закарпатті. Марина Бокач створила допис-звернення до орендарів в Instagram, після численних афер про які розповіли українці.

Що врахувати, щоб не потрапити до шахрайських рук?

  • Не надсилайте аванс чи будь-яку іншу оплату. Наполягайте про оплату оренди по приїзду та підписання договору.
  • При підписанні договору, перевірте документи власника: паспорт і документ про право власності (договір купівлі-продажу, заповіт тощо) або доручення та копію документа про право на власність.
  • Обов’язково підписуйте договір про оренду та зробіть фото показників лічильника.

Скористайтеся порадами не лише під час оренди житла на Закарпатті, а й в інших регіонах України. Тим паче, що на Закарпатті вільні квартири відсутні.

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Вільних квартир немає. Але раз в тиждень одне житло може звільнитись (якщо люди вирішили їхати в інше місто чи закордон), але про такі оголошення одразу повідомляють знайомим, а не агенціям із нерухомості, – каже Марина Бокач.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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