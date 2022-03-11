Маршрути з території України на потягах і автобусах з легкістю збережете на смартфон

Евакуація з України: як безпечно виїхати за кордон - карта з перевіреними маршрутами

Через війну в Україні, яка триває з 24 лютого, українців масово полишають країну в пошуках мирного неба над головою. За даними ООН, за два тижні з країни виїхало понад 2 млн людей. Яким транспортом дістатися до місця призначення враховуючи небезпечні зони та де необхідно робити пересадки, погляньте на карті онлайн-сервісу з пошуку та купівлі квитків на транспорт Infobus. Нею поділилися на офіційному сайті. Якщо плануєте виїхати за кордон, то карта евакуаційних маршрутів для вас.

Достатньо обрати місце призначення та подивитися на карту, щоб дізнатися, яким транспортом їхати та скільки пересадок необхідно зробити.

Реклама

На карті зображено три сектори різними кольорами, враховуючи безпечність географічного розташування:

із червоної зони їдуть лише поїзди.

із помаранчевої зони курсують поїзди та автобуси.

зелена зона – це безпечна зона за кордоном України, де можна вільно пересуватися будь-яким транспортом (автобус, поїзд, літак, власний автомобіль).

Біля назв міст є стрілки, які слугують пересадковими хабами*.

Реклама

*Пересадковий хаб – це місце, де здійснюється пересадка на інший вид транспорту для подальшого пересування країною або за її межами.

Основними пересадковими хабами є міста Львів та Ужгород. Звідси здійснюють пересадки до Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.

Закордонні хаби – це Брно, Прага, Краків та Варшава, де можна здійснити пересадку з Польщі та Чехії до інших країн Євросоюзу.

Реклама

З Миколаєва, Одеси та Херсона можна поїхати до Молдови на власному авто, а потім здійснити пересадку до інших країн.

Нагадуємо, що Верховна Рада України затвердила указ президента щодо загальної мобілізації. Відповідно до законів всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати за кордон. Але є винятки – хто може перетнути кордон з чоловіків, читайте в попередній статті "Сьогодні".

Читайте також: Українець може емігрувати до Великої Британії, заповнивши форму. Але є одна умова