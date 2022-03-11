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Статус біженця: як отримати, чим він небезпечний і які є варіанти

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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11 березня, 14:20
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Що українцеві робити закордоном? Чим небезпечний статус біженця? Які ще є варіанти? Спробували знайти відповіді на ці запитання. Читайте коментарі юристів у материалі
Як отримати статус біженця і чи потрібно це робити
Як отримати статус біженця і чи потрібно це робити / Фото: Колаж: Сьогодні

Від початку війни з України виїхало понад 2 мільйони громадян – порахували в ООН. Там прогнозують ця цифра може сягнути до 5-6 мільйонів. Переважна більшість відправилася до Польщі (1 412 503). Інші – шукають прихисту в Угорщині (214 160), Словаччині (165 199), Молдові (82 762) та Румунії (84 671). Черги на пунктах пропуску нині суттєво зменшилися порівняно із першими днями війни. Але перш ніж рушати закордон – перевірте черги на пунктах пропуску. Інформація про це регулярно оновлюється на сайті прикордонної служби.

Перетнути кордон нині можна у чотири способи:

  • Пішки
  • Автобусом
  • Залізницею
  • Авто

Юрист Руслан Сидорович радить скористатися саме автобусами, адже їх на кордоні пропускають поза чергою. А тим хто прямує на власному авто – рекомендує оформити так звану "зелену карту" страхування, навіть попри те що нині її наявність не є обов’язковою.

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Від власників авто що перетинають кордон вимагається наявність цивільного страхування так званої "зеленої карти". Нині через кордон пропускають без такого страхування. Але я наполегливо рекомендую тим громадянам, яких попустять без такого страхування – заїхати на першу автозаправну станцію і придбати "зелену карту"! Це передусім безпека самих громадян у випадку дорожньо-транспортної пригоди.

Перш ніж рушати закордон слід визначитись зі своїм юридичним статусом та знати які переваги та ризики несе таке рішення.

СТАТУС БІЖЕНЦЯ

Як отримати:

  • Подати заявку до Прикордонної служби країни імміграції.
  • Отримати можна лише в тій країні, кордон якої ви перетнули.
  • Процедура може триватиме 6 місяців.

Переваги статусу біженця:

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  • Держава забезпечує вас житлом.
  • Посвідка на проживання на 3 роки.
  • Право на соціальні та медичні послуги.
  • Право на визнання диплому.

Утім отримувати статус біженця юристи категорично НЕ радять.

Особа яка звертається за статусом біженця, то в неї вилучають паспорти. Процедура займає близько 6 місяців. Такій особі дійсно нададуть місце проживання, але воно може бути м’яко кажучи не дуже комфортним – наприклад, табори для біженців. Особа не має права працювати протягом часу оформлення документів і не матиме права покидати територію країни, де попросила про цей статус. Ми не рекомендуємо отримувати статус біженця. Більше того – цього навіть не рекомендують уряди країн куди приїздять наші громадяни – коментує Руслан Сидорович, юрист (партнер Ario Law Firm, народний депутат VIII cкликання).

СТАТУС ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ

4 березня Рада ЄС ухвалила директиву про надання українцям, що рятуються від війни з Росією, статусу тимчасового захисту. Вона поширюється на весь Європейський Союз, окрім Данії.

Як отримати:

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  • Звернутися до прикордонників, країни іміграції.
  • Звернутися до органів місцевої влади будь-якої країни ЄС.

Переваги статусу тимчасового захисту:

  • Посвідка на проживання в ЄС протягом року (але може бути подовжена).
  • Робота – немає обмежень у 6 місяців, як зі статусом біженця.
  • Житло – заселення у відповідні центри або надання засобів для проживання.
  • Освіта – діти до 18 років мають право отримувати освіту на рівні з громадянами ЄС.
  • Доступ до соціального та медичного забезпечення.

Отримання статусу тимчасового захисту – нині найбільш прийнятний та бюрократично не обтяжений механізм для перебування в країнах Європи. Як це працює на пунктах пропуску з Угорщиною проінспектували у Закарпатській військовій адміністрації.

Ми спілкувалися з угорськими колегами. Вони на пункті пропуску "Тиса" розгорнули центр, куди людина звертається – їй там допомагають. Якщо документи прострочені, відсутні – оформляють тимчасові документи. Далі людині пропонують місця розміщення в територіальних громадах, котрі зголосилися прийняти цих осіб. Далі допомагають з роботою – розповів Роман Молдавчук, начальник управління інформаційної діяльності Закарпатської військової адміністрації.

БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ

В будь-якому випадку – українці мають право перебувати в ЄС до 90 днів. З 2017-го віза для в’їзду та переміщення країнами Шенгенської зони не потрібна. Тож якщо у вас є кошти на цей час знаходитися на території Європи – юристи радять не поспішати отримувати той чи інший статус.

Читайте також: Українець може емігрувати до Великої Британії, заповнивши форму. Але є одна умова

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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