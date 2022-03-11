Статус біженця: як отримати, чим він небезпечний і які є варіанти

Від початку війни з України виїхало понад 2 мільйони громадян – порахували в ООН. Там прогнозують ця цифра може сягнути до 5-6 мільйонів. Переважна більшість відправилася до Польщі (1 412 503). Інші – шукають прихисту в Угорщині (214 160), Словаччині (165 199), Молдові (82 762) та Румунії (84 671). Черги на пунктах пропуску нині суттєво зменшилися порівняно із першими днями війни. Але перш ніж рушати закордон – перевірте черги на пунктах пропуску. Інформація про це регулярно оновлюється на сайті прикордонної служби.
Перетнути кордон нині можна у чотири способи:
- Пішки
- Автобусом
- Залізницею
- Авто
Юрист Руслан Сидорович радить скористатися саме автобусами, адже їх на кордоні пропускають поза чергою. А тим хто прямує на власному авто – рекомендує оформити так звану "зелену карту" страхування, навіть попри те що нині її наявність не є обов’язковою.
Від власників авто що перетинають кордон вимагається наявність цивільного страхування так званої "зеленої карти". Нині через кордон пропускають без такого страхування. Але я наполегливо рекомендую тим громадянам, яких попустять без такого страхування – заїхати на першу автозаправну станцію і придбати "зелену карту"! Це передусім безпека самих громадян у випадку дорожньо-транспортної пригоди.
Перш ніж рушати закордон слід визначитись зі своїм юридичним статусом та знати які переваги та ризики несе таке рішення.
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СТАТУС БІЖЕНЦЯ
Як отримати:
- Подати заявку до Прикордонної служби країни імміграції.
- Отримати можна лише в тій країні, кордон якої ви перетнули.
- Процедура може триватиме 6 місяців.
Переваги статусу біженця:
- Держава забезпечує вас житлом.
- Посвідка на проживання на 3 роки.
- Право на соціальні та медичні послуги.
- Право на визнання диплому.
Утім отримувати статус біженця юристи категорично НЕ радять.
Особа яка звертається за статусом біженця, то в неї вилучають паспорти. Процедура займає близько 6 місяців. Такій особі дійсно нададуть місце проживання, але воно може бути м’яко кажучи не дуже комфортним – наприклад, табори для біженців. Особа не має права працювати протягом часу оформлення документів і не матиме права покидати територію країни, де попросила про цей статус. Ми не рекомендуємо отримувати статус біженця. Більше того – цього навіть не рекомендують уряди країн куди приїздять наші громадяни – коментує Руслан Сидорович, юрист (партнер Ario Law Firm, народний депутат VIII cкликання).
СТАТУС ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ
4 березня Рада ЄС ухвалила директиву про надання українцям, що рятуються від війни з Росією, статусу тимчасового захисту. Вона поширюється на весь Європейський Союз, окрім Данії.
Як отримати:
- Звернутися до прикордонників, країни іміграції.
- Звернутися до органів місцевої влади будь-якої країни ЄС.
Переваги статусу тимчасового захисту:
- Посвідка на проживання в ЄС протягом року (але може бути подовжена).
- Робота – немає обмежень у 6 місяців, як зі статусом біженця.
- Житло – заселення у відповідні центри або надання засобів для проживання.
- Освіта – діти до 18 років мають право отримувати освіту на рівні з громадянами ЄС.
- Доступ до соціального та медичного забезпечення.
Отримання статусу тимчасового захисту – нині найбільш прийнятний та бюрократично не обтяжений механізм для перебування в країнах Європи. Як це працює на пунктах пропуску з Угорщиною проінспектували у Закарпатській військовій адміністрації.
Ми спілкувалися з угорськими колегами. Вони на пункті пропуску "Тиса" розгорнули центр, куди людина звертається – їй там допомагають. Якщо документи прострочені, відсутні – оформляють тимчасові документи. Далі людині пропонують місця розміщення в територіальних громадах, котрі зголосилися прийняти цих осіб. Далі допомагають з роботою – розповів Роман Молдавчук, начальник управління інформаційної діяльності Закарпатської військової адміністрації.
БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ
В будь-якому випадку – українці мають право перебувати в ЄС до 90 днів. З 2017-го віза для в’їзду та переміщення країнами Шенгенської зони не потрібна. Тож якщо у вас є кошти на цей час знаходитися на території Європи – юристи радять не поспішати отримувати той чи інший статус.
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