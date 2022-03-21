Чому в Київській області населенню заборонено ходити та в'їжджати до лісу

Незважаючи на те, що для багатьох українців ліс – це місце сили та зняття стресу, не можна ігнорувати поради з безпеки під час війни". Під час воєнного стану в Київській області цивільному населенню заборонено відвідування лісу та в'їзд у ліс, повідомляє пресслужба Вишгородської районної державної адміністрації.
Згідно з пунктом 3 указу президента від 24.02.2022 № 64 "Про введення воєнного стану в Україні", забороняється відвідання лісів населенням та в'їзд до лісів Київської області (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої самохідної техніки.
Далі по темі
Кому можна відвідувати ліс у Київській області:
- ЗСУ,
- командуванням видів, окремим військам ЗСУ, управлінню оперативних командувань
- Державній прикордонній служби України
- Державній спеціальній службі транспорту
- Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України
- Національній гвардії України
- Службі безпеки України
- Службі зовнішньої розвідки України
- Управлінню державної охорони України
- Міністерству внутрішніх справ України
- іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та тим, хто використовується для лісогосподарської мети в період воєнного стану.
По змозі цю інформацію важливо доносити в місця, де люди залишилися без зв'язку і можуть ходити в ліс, щоб збирати дрова на розтоплення. Не можна – значить не можна!
Нагадаємо, які консерви та продукти безпечно їсти, щоб не захворіти на ботулізм під час війни.
Також читайте: підозрілі предмети на вулиці – як відрізнити вибухівку.