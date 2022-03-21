Чому в Київській області населенню заборонено ходити та в'їжджати до лісу

Заборона діє згідно з третім пунктом указу президента "Про введення воєнного стану в Україні"

У Київській області громадянським заборонено ходити до лісу / Фото: Facebook

Незважаючи на те, що для багатьох українців ліс – це місце сили та зняття стресу, не можна ігнорувати поради з безпеки під час війни". Під час воєнного стану в Київській області цивільному населенню заборонено відвідування лісу та в'їзд у ліс, повідомляє пресслужба Вишгородської районної державної адміністрації.

Згідно з пунктом 3 указу президента від 24.02.2022 № 64 "Про введення воєнного стану в Україні", забороняється відвідання лісів населенням та в'їзд до лісів Київської області (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої самохідної техніки.

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Кому можна відвідувати ліс у Київській області:

ЗСУ,

командуванням видів, окремим військам ЗСУ, управлінню оперативних командувань

Державній прикордонній служби України

Державній спеціальній службі транспорту

Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

Національній гвардії України

Службі безпеки України

Службі зовнішньої розвідки України

Управлінню державної охорони України

Міністерству внутрішніх справ України

іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та тим, хто використовується для лісогосподарської мети в період воєнного стану.

По змозі цю інформацію важливо доносити в місця, де люди залишилися без зв'язку і можуть ходити в ліс, щоб збирати дрова на розтоплення. Не можна – значить не можна!

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Нагадаємо, які консерви та продукти безпечно їсти, щоб не захворіти на ботулізм під час війни.

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