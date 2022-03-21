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Чому в Київській області населенню заборонено ходити та в'їжджати до лісу

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МаленькийСереднійВеликий
21 березня, 15:42
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Заборона діє згідно з третім пунктом указу президента "Про введення воєнного стану в Україні"
У Київській області громадянським заборонено ходити до лісу
У Київській області громадянським заборонено ходити до лісу / Фото: Facebook

Незважаючи на те, що для багатьох українців ліс – це місце сили та зняття стресу, не можна ігнорувати поради з безпеки під час війни". Під час воєнного стану в Київській області цивільному населенню заборонено відвідування лісу та в'їзд у ліс, повідомляє пресслужба Вишгородської районної державної адміністрації.

Згідно з пунктом 3 указу президента від 24.02.2022 № 64 "Про введення воєнного стану в Україні", забороняється відвідання лісів населенням та в'їзд до лісів Київської області (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої самохідної техніки.

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Кому можна відвідувати ліс у Київській області:

  • ЗСУ,
  • командуванням видів, окремим військам ЗСУ, управлінню оперативних командувань
  • Державній прикордонній служби України
  • Державній спеціальній службі транспорту
  • Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України
  • Національній гвардії України
  • Службі безпеки України
  • Службі зовнішньої розвідки України
  • Управлінню державної охорони України
  • Міністерству внутрішніх справ України
  • іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та тим, хто використовується для лісогосподарської мети в період воєнного стану.

По змозі цю інформацію важливо доносити в місця, де люди залишилися без зв'язку і можуть ходити в ліс, щоб збирати дрова на розтоплення. Не можна – значить не можна!

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Нагадаємо, які консерви та продукти безпечно їсти, щоб не захворіти на ботулізм під час війни.

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