Підозрювальні предмети на вулиці: як відрізнити вибухівку

Держприкордонслужба України розповіла про ознаки, що вказують на належність предмета до вибухових пристроїв

Як визначити вибухівку у підозрілому предметі на вулиці / Фото: pixabay.com

Те, що російські окупанти не мають ні совісті, ні честі – ні для кого не секрет, тому не варто надто дивуватися їх банальним і ганебним трюкам, за допомогою яких вони намагаються збільшити кількість жертв серед мирного населення. Одним із таких способів є маскування вибухівки на вулиці під звичайні предмети. Розповідаємо, що це за речі найчастіше та як виглядають.

Окупанти можуть маскувати вибухівку під дитячі іграшки, коробки, портфелі, коробки, пакети та інші предмети, розкидані на вулиці.

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Як визначити вибухівку у підозрілому предметі на вулиці / Фото: Telegram

Ознаки того, що предмет може бути вибухонебезпечним

перебування у місцях масового скупчення народу

підозрілий вигляд, можливо, схожість з боєприпасами, військовою зброєю, розпатланість

наявність розтяжок, шнурів, мотузок або скотчу

наявність витоків живлення як батарейок, проводів, акумуляторів чи таймерів

наявність підозрілих звуків

характерний запах хімічних речовин або речовин швидкого загоряння

наявність предметів, які не відповідають їхньому прямому призначенню та не мають логіки в тому місці, де знаходяться

наявність підозрілих предметів у/на дверях чи вікнах, прикріплених проволоками, нитками, шнурами тощо.

Що робити, якщо у публічному місці ви виявили підозрілий предмет? Насамперед – не нервуйте і не метуштеся, поводьтеся обережно.

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не чіпайте підозрілі речі на вулиці чи громадських місцях

відійдіть на безпечну відстань від цього предмета та відведіть інших людей

позначте якимось чином місце, якщо є можливість, скористайтеся яскравою стрічкою або тканиною, але не торкайтеся самого предмета

сфотографуйте предмет

повідомте в екстрені служби, 101 та 102

якщо ви бачили, хто залишив предмет, спробуйте запам'ятати його зовнішність.

Як визначити вибухівку у підозрілому предметі на вулиці / Фото: Telegram

Нагадаємо, які консерви та продукти безпечно їсти, щоб не захворіти на ботулізм під час війни.

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