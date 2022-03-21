Які консерви та продукти безпечно їсти, щоб не захворіти на ботулізм під час війни

Через війну ми часто позбавлені свіжої та якісної їжі. Але вживаючи консерви чи копченості, уникайте здутих банок, щоб не заразитися ботулізмом

Чим небезпечний ботулізм і як ним заражаються / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Домашні консерви, копчена риба або в'ялене м'ясо, в яке потрапили ботулотоксини, можуть спричинити зараження ботулізмом. На жаль, через війни з РФ багато хто з нас опинився в умовах, коли доступу до свіжої та якісної їжі немає. Чим небезпечна ця харчова інтоксикація та як її уникнути, розповіли у центрі громадського здоров'я МОЗ.

Чим небезпечний ботулізм і як ним заражаються

Причини зараження ботулотоксинами найчастіше – це консервовані м'ясо, риба, рідше – овочі та гриби. Такі продукти – просто "рай" для розмноження ботулотоксинів, які розмножуються в анаеробному стані (без кисню) та за недотримання умов їх зберігання або неправильного транспортування.

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Від самого початку всі погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені та консервовані продукти небезпечні. Особливо, якщо вони до того ж транспортувалися або зберігалися неналежним чином.

Також ботулізмом можна заразитися, якщо з'їсти заражену в'ялену чи копчену рибу та будь-який виріб з м'яса (ковбасу, шинку тощо). Це може бути як домашні, і фабричні продукти.

Ботулізм "підступний" тим, що заражені ним продукти неможливо визначити за кольором чи смаком. Якщо вчасно не розпізнати ботулізм і не ввести антитоксичну сироватку, якої у воєнний час може елементарно не бути в окупованих містами рашистами, то інтоксикація може призвести до парезів кишечника, розладів вегетативної іннервації, гострої дихальної недостатності та смерті.

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Як не заразитися ботулізмом

Тому з обережністю слід вживати як приготовлену раніше зимову заготівлю та консерви, так і продукти, якими вас пригостили. Щоб уберегтися від ботулізму:

не вживайте їжу із роздутих банок;

банок зі здутими кришками;

консерви, у тому числі з яких щось витікає;

не їжте консерви їх нещільно закритих банок;

а також банок, з яких відчувається дивний чи неприємний запах.

Не варто їсти консервовані в домашніх умовах продукти, що зберігалися більше року. Також не купуйте консерви та інші продукти домашнього виробництва на вулицях та стихійних ринках.

Намагайтеся не вживати в'ялену, копчену, солону та консервовану рибу. І взагалі не їжте продукти, якщо ви сумніваєтеся в їх якості або не впевнені, що їх зберігали та/або транспортували належним чином, хоч би як складно у військовий час їх дістати.

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