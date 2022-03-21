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Які консерви та продукти безпечно їсти, щоб не захворіти на ботулізм під час війни

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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21 березня, 10:00
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Через війну ми часто позбавлені свіжої та якісної їжі. Але вживаючи консерви чи копченості, уникайте здутих банок, щоб не заразитися ботулізмом
Чим небезпечний ботулізм і як ним заражаються
Чим небезпечний ботулізм і як ним заражаються / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Домашні консерви, копчена риба або в'ялене м'ясо, в яке потрапили ботулотоксини, можуть спричинити зараження ботулізмом. На жаль, через війни з РФ багато хто з нас опинився в умовах, коли доступу до свіжої та якісної їжі немає. Чим небезпечна ця харчова інтоксикація та як її уникнути, розповіли у центрі громадського здоров'я МОЗ.

Чим небезпечний ботулізм і як ним заражаються

Причини зараження ботулотоксинами найчастіше – це консервовані м'ясо, риба, рідше – овочі та гриби. Такі продукти – просто "рай" для розмноження ботулотоксинів, які розмножуються в анаеробному стані (без кисню) та за недотримання умов їх зберігання або неправильного транспортування.

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Від самого початку всі погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені та консервовані продукти небезпечні. Особливо, якщо вони до того ж транспортувалися або зберігалися неналежним чином.

Також ботулізмом можна заразитися, якщо з'їсти заражену в'ялену чи копчену рибу та будь-який виріб з м'яса (ковбасу, шинку тощо). Це може бути як домашні, і фабричні продукти.

Ботулізм "підступний" тим, що заражені ним продукти неможливо визначити за кольором чи смаком. Якщо вчасно не розпізнати ботулізм і не ввести антитоксичну сироватку, якої у воєнний час може елементарно не бути в окупованих містами рашистами, то інтоксикація може призвести до парезів кишечника, розладів вегетативної іннервації, гострої дихальної недостатності та смерті.

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Як не заразитися ботулізмом

Тому з обережністю слід вживати як приготовлену раніше зимову заготівлю та консерви, так і продукти, якими вас пригостили. Щоб уберегтися від ботулізму:

  • не вживайте їжу із роздутих банок;
  • банок зі здутими кришками;
  • консерви, у тому числі з яких щось витікає;
  • не їжте консерви їх нещільно закритих банок;
  • а також банок, з яких відчувається дивний чи неприємний запах.

Не варто їсти консервовані в домашніх умовах продукти, що зберігалися більше року. Також не купуйте консерви та інші продукти домашнього виробництва на вулицях та стихійних ринках.

Намагайтеся не вживати в'ялену, копчену, солону та консервовану рибу. І взагалі не їжте продукти, якщо ви сумніваєтеся в їх якості або не впевнені, що їх зберігали та/або транспортували належним чином, хоч би як складно у військовий час їх дістати.

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Чим же харчуватися під час війни і що приготувати при мінімумі продуктів – порадив Євген Клопотенко.

Якщо ж ви відключили світло, то дізнайтеся "Як урятувати продукти в холодильнику, якщо відключили світло під час війни – 5 лайфхаків".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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