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Почему в Киевской области населению запрещено ходить и въезжать в лес

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21 марта, 15:42
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Запрет действует согласно третьему пункту указа президента "О введении военного положения в Украине"
В Киевской области гражданским запрещено ходить в лес
В Киевской области гражданским запрещено ходить в лес / Фото: Facebook

Несмотря на то что для многих украинцев лес – это место силы и снятия стресса, нельзя игнорировать советы по безопасности во время войны. Во время действия военного положения в Киевской области гражданскому населению запрещено посещение леса и въезд в лес, сообщает пресс-служба Вышгородской районной государственной администрации.

Согласно пункту 3 указа президента от 24.02.2022 №64 "О введении военного положения в Украине", запрещается посещение лесов населением и въезд в леса Киевской области (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники.

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Кому можно посещать лес в Киевской области:

  • ВСУ,
  • командованиям видов, отдельных родов войск ВСУ, управлению оперативных командований,
  • Государственной пограничной службе Украины,
  • Государственной специальной службе транспорта,
  • Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины,
  • Национальной гвардии Украины,
  • Службе безопасности Украины,
  • Службе внешней разведки Украины,
  • Управлению государственной охраны Украины,
  • Министерству внутренних дел Украины,
  • другим органам исполнительной власти, органам местного самоуправления и тем, кто используется для лесохозяйственных целей в период военного положения.

По возможности, эту информацию важно доносить в те места, где люди остались без связи и могут ходить в лес с целью собирать дрова для растопки. Нельзя – значит нельзя!

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Напомним, какие консервы и продукты безопасно есть, чтобы не заболеть ботулизмом во время войны.

Также читайте: подозрительные предметы на улице – как отличить взрывчатку.

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