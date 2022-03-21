Почему в Киевской области населению запрещено ходить и въезжать в лес

Запрет действует согласно третьему пункту указа президента "О введении военного положения в Украине"

В Киевской области гражданским запрещено ходить в лес / Фото: Facebook

Несмотря на то что для многих украинцев лес – это место силы и снятия стресса, нельзя игнорировать советы по безопасности во время войны. Во время действия военного положения в Киевской области гражданскому населению запрещено посещение леса и въезд в лес, сообщает пресс-служба Вышгородской районной государственной администрации.

Согласно пункту 3 указа президента от 24.02.2022 №64 "О введении военного положения в Украине", запрещается посещение лесов населением и въезд в леса Киевской области (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники.

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Кому можно посещать лес в Киевской области:

ВСУ,

командованиям видов, отдельных родов войск ВСУ, управлению оперативных командований,

Государственной пограничной службе Украины,

Государственной специальной службе транспорта,

Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины,

Национальной гвардии Украины,

Службе безопасности Украины,

Службе внешней разведки Украины,

Управлению государственной охраны Украины,

Министерству внутренних дел Украины,

другим органам исполнительной власти, органам местного самоуправления и тем, кто используется для лесохозяйственных целей в период военного положения.

По возможности, эту информацию важно доносить в те места, где люди остались без связи и могут ходить в лес с целью собирать дрова для растопки. Нельзя – значит нельзя!

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Напомним, какие консервы и продукты безопасно есть, чтобы не заболеть ботулизмом во время войны.

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