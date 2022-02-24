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Як діяти українцям під час війни – 5 важливих порад для безпеки

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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24 лютого, 13:40
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Найважливіші поради, які треба знати кожному – в матеріалі "Сьогодні"
Як діяти українцям під час війни - 5 важливих порад для безпеки
Як діяти українцям під час війни - 5 важливих порад для безпеки / Фото: Pexels

24 лютого Росія розпочала масову ракетну атаку на Україну. Країна та її мешканці перебувають в небезпеці. Найважливіше, що залишається українцям – не панікувати та читати перевірені новинні джерела. "Сьогодні" розкажуть про 5 важливих правил, які допоможуть діяти в стресовій ситуації розумно.

1 – не панікуйте

Соціальні мережі переповнені дописами зі стресовими меседжами. Люди, які піддаються паніці, виїжджають з міст в час, коли це небезпечно та водночас ризикують життям. Через паніку людство втрачає контроль. Рекомендуємо зберігати спокій та залишатися на позитиві попри стресову ситуацію в країні.

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2 – читайте перевірені новинні джерела

Читайте новини щохвилини, щоб орієнтуватися у воєнній ситуації в рідному місті та Україні загалом. Обирайте перевірені джерела, адже фейкової інформації чимало. Інформаційна гігієна перш за все.

Серед них:

3 – залишайтеся вдома та знайдіть найближче бомбосховище

В містах України затори, бо люди масово виїжджають якомога далі з мегаполісів. Рекомендуємо залишатися вдома, щоб не ризикувати життям у дорозі. Звісно, якщо ви не працюєте в лікарнях, магазинах чи інших важливих структурах, де ваша присутність обов’язкова.

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Залишайтеся вдома та будьте готові в разі потреби піти до укриттів. Слідкуйте за офіційною інформацією та зберігайте спокій, – зауважив Віталій Кличко 24 лютого в зверненні до киян.

Перелік київських укриттів на випадок необхідної евакуації знайдете на інтерактивній онлайн-мапі.

4 – поповніть запаси води та харчів

24 лютого в багатьох супермаркетах Києва черги. Полиці з крупами, борошном та олією помітно спорожніли, бо це продукти першої необхідності, які не псуються та є ситні. Напишіть список продуктів та відправтеся до магазину. Зробіть це після обіду, коли черга поменшає.

Не забудьте про воду: купіть для пиття та наберіть воду з крана в пляшки на випадок, якщо водопостачання вимкнуть.

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5 – складіть тривожну валізку

У тривожну валізку помістіть речі першої необхідності без яких не обійтися. До списку входять: медикаменти, продукти харчування, одяг, продовольчі товари, документи та інше. Повний список речей для тривожної валізки читайте в попередньому матеріалі "Сьогодні".

Нагадаємо, що психологи безкоштовно консультуватимуть сім'ї військових. Куди звертатись.

Також читайте, як відновити сили та зберегти емоційний баланс у ці нелегкі часи – поради психолога.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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