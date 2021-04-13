Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Туристам Мальти за перебування на курорті будуть виплачувати до 200 євро

Сьогодні, 17:01

"Акція" буде діяти лише літом з мінімальним терміном перебування три дні, а сума залежатиме від рівня готелю

Влада Мальти очікує зняття карантинних обмежень 1 червня і запроваджує "бонуси" для туристів влітку. Вони будуть виплачувати іноземцям за перебування на курорті до 200 євро. Про це повідомляє Reuters.

Фото: Pexels

Основна вимога для тих, хто хоче отримати кошти – перебування мінімум три дні на курорті. Розмір виплати залежить від категорії заброньованого готелю. Туристи 5-зіркових готелів отримають максимум – 200 євро, за 4-зіркові – 150 євро і 3-зіркові – 100 євро.

Бонусна виплата зросте на 10%, якщо туристи будуть відпочивати на острові Гоцо. Влада розраховує, що приїде на відпочинок 35 тисяч іноземних туристів.

"Це нововведення спрямоване на те, щоб готелі Мальти були конкурентними в міру відновлення міжнародного туризму", – заявив профільний міністр Клейтон Бартоло.

Нещодавно ми розповіли про користь вина у 5-ти фактах.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Для любителів алкоголю! 5 товарів з AliExpress, яких вам не вистачає на карантині 7 девайсів для тих, хто любить вино! Рекомендуємо купити на час карантину Ідеальні для вихідних! 5 смачних коктейлів на основі горілки (легкі рецепти)
Мальта мандрівники No Stress
Реклама

Новини партнерів

Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Что известно о возлюбленном Аллы Мазур
Что известно о возлюбленном Аллы Мазур

Популярні статті

Сьогодні, 17:54Смачно

Що готують на Великдень: 6 традиційних страв

Сьогодні, 14:47Фаново

Календар Великодня за роками: як розрахувати перехідні свята

Сьогодні, 05:08Психо

Гороскоп на сьогодні 13 квітня для всіх знаків зодіаку: Терези, виходьте за рамки і не будьте занудою!

Сьогодні, 00:31Фаново

"Вова, смокчи": Гордон запропонував пропагандисту Соловйову свою цукерку (відео)

Вчора, 15:39Зірково

Ведучий програми "Говорить Україна" Олексій Суханов опинився в ліжку з відомою актрисою

Вчора, 14:27Зірково

Ексчоловік Ані Лорак розійшовся зі своєю дівчиною і повернувся до співачки: чому про це всі говорять

Вчора, 11:45Зірково

Максим Галкін показав архівне відео з молодою Пугачовою

Вчора, 09:52Фаново

Волосся дівчини почало диміти після домашнього фарбування (відео)

Вчора, 05:40Психо

Гороскоп на сьогодні 12 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, вашої енергії вистачить на все!

11 квітняЗірково

Галкін показав рідкісне фото Пугачової з її дочками

11 квітняБлог

Як треба зберігати каву, щоб вона не розгубила свій аромат і смак

11 квітняПсихо

Гороскоп на тиждень 11-17 квітня: всі знаки зодіаку

10 квітняЗірково

Названо переможця шоу Маска

10 квітняЗірково

DZIDZIO розсекретив Дракона на шоу Маска

10 квітняЗірково

У таке чудовисько залізла: на шоу Маска прийшла відома співачка в костюмі Рака

10 квітняЗірково

На шоу Маска розсекретили Носорога, який закоханий в Олю Полякову

Новини партнерів

Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Легкоатлетка, которая стирает грань между спортсменкой и моделью
Легкоатлетка, которая стирает грань между спортсменкой и моделью
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти