Туристам Мальти за перебування на курорті будуть виплачувати до 200 євро

"Акція" буде діяти лише літом з мінімальним терміном перебування три дні, а сума залежатиме від рівня готелю

Влада Мальти очікує зняття карантинних обмежень 1 червня і запроваджує "бонуси" для туристів влітку. Вони будуть виплачувати іноземцям за перебування на курорті до 200 євро. Про це повідомляє Reuters.

Фото: Pexels

Основна вимога для тих, хто хоче отримати кошти – перебування мінімум три дні на курорті. Розмір виплати залежить від категорії заброньованого готелю. Туристи 5-зіркових готелів отримають максимум – 200 євро, за 4-зіркові – 150 євро і 3-зіркові – 100 євро.

Бонусна виплата зросте на 10%, якщо туристи будуть відпочивати на острові Гоцо. Влада розраховує, що приїде на відпочинок 35 тисяч іноземних туристів.

"Це нововведення спрямоване на те, щоб готелі Мальти були конкурентними в міру відновлення міжнародного туризму", – заявив профільний міністр Клейтон Бартоло.

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