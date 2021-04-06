7 девайсів для тих, хто любить вино! Рекомендуємо купити на час карантину

Термометр для вина і "розумний" штопор

Думали, що одного келиха досить для насолоди вином, а купувати закрутку для напою взагалі не обов'язково? Ми вас здивуємо, або розчаруємо – цього мало. Тому зберігайте "пакет" девайсів, які зроблять ваші вечора з питтям вина якіснішими та смачнішими. Актуально для карантину, коли вино – частий гість будинку. І не заперечуйте!

Електронний штопор

"Розумний" штопор збереже ваші нервові клітини і автоматично видалить з лексикону фразу "Як взагалі цю пляшку відкоркувати?". З ним ви не будете витрачати близько двох хвилин часу (як з класичним), тут досить до п'яти секунд для відкриття.

"Розумний" штопор Фото: www.mx.by

Електронний штопор працює від зарядки як телефон і його достатньо заряджати хоча б раз на місяць.

Орієнтовна ціна: 600 гривень.

Термометр для вина

Температуру слід вимірювати під час карантину не тільки собі, а й вину, яке ви будете пити на вечерю. Від неї залежить смак напою! Придбайте термометр у форматі браслету і відстежуйте правильні цифри:

Червоне вино – до 17 градусів;

Рожеве вино – до 13 градусів;

Біле вино – до 13 градусів;

Ігристі вина – 12 градусів.

Термометр для вина Фото: Instagram: ibar_store

І припиніть пити "палаюче" або навпаки "морозне" вино. Акцентуйте увагу на цифрах і винна історія розкриється правильно.

Орієнтовна ціна: 300 гривень.

Вакуумна пробка

Пробка такого формату необхідна, як і келих з якого ви п'єте. Тому залишати відкупорене вино на кілька днів, а потім знову його вживати – ризиковано. Бо запах вивітрюється, а з вакуумною пробкою пляшка герметично закрита і напій не буде псуватися.

Їх використовують в ресторанах для продовження життя вину, яке відкоркували. Вдома радимо взяти вакуумну пробку в звичку.

Вакуумна пробка Фото: olx.ua

Орієнтовна ціна: 150 гривень.

Аератор для вина

Якщо ви поціновував смачного вина – придбайте електронний аератор. Він насичує напій киснем, який презентує нові смаки в пляшці для насолоди. А букет ароматів після застосування відкриється на максимум. Ці ключові особливості девайса допоможуть вам познайомитися з напоєм ближче.

Аератор для вина Фото: ibar.org.ua

Орієнтовна ціна: 1000 гривень.

Купили дроп-стоп? Забудьте, що на наступній вечірці ви можете випадково перелити вино на білу сорочку. Бо пристрій створили саме для того, щоб уберегти вас від несподіванок. Переваги дроп-стопу: зручний, довговічний і економить вино (бо ви тепер не будете його проливати). І як ви без нього жили ...

Дроп-стоп

Орієнтовна ціна: 150 гривень.

Охолоджувач для вина

Охолоджувач у форматі стрижня для тих, хто не любить класти вино в холодильник. Його треба зберігати в морозильній камері і тоді ефект охолодження вина за 10 хв не змусить себе чекати.

Охолоджувач для вина Фото: bermuda.desertcart.com

Орієнтовна ціна: 350 гривень.

Маркери для келихів

Маркери купуйте для настрою і позначки келихів. Ідеально підійдуть для вечірки, щоб гості позначили свою одиницю конкретною насадкою. На ринку їх роблять в різному дизайні і зазвичай вони яскраві. Є варіанти, які прикріплюють на ніжку келиха, або ж у форматі магнітів – на скло.

Маркери Фото: belgusto.com

Орієнтовна ціна: 120 гривень за 10 штук.

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