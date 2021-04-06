Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

7 девайсів для тих, хто любить вино! Рекомендуємо купити на час карантину

Сьогодні, 20:30

Термометр для вина і "розумний" штопор

Думали, що одного келиха досить для насолоди вином, а купувати закрутку для напою взагалі не обов'язково? Ми вас здивуємо, або розчаруємо – цього мало. Тому зберігайте "пакет" девайсів, які зроблять ваші вечора з питтям вина якіснішими та смачнішими. Актуально для карантину, коли вино – частий гість будинку. І не заперечуйте!

Електронний штопор

"Розумний" штопор збереже ваші нервові клітини і автоматично видалить з лексикону фразу "Як взагалі цю пляшку відкоркувати?". З ним ви не будете витрачати близько двох хвилин часу (як з класичним), тут досить до п'яти секунд для відкриття.

"Розумний" штопор
"Розумний" штопор
Фото: www.mx.by

Електронний штопор працює від зарядки як телефон і його достатньо заряджати хоча б раз на місяць.

Орієнтовна ціна: 600 гривень.

Термометр для вина

Температуру слід вимірювати під час карантину не тільки собі, а й вину, яке ви будете пити на вечерю. Від неї залежить смак напою! Придбайте термометр у форматі браслету і відстежуйте правильні цифри:

  • Червоне вино – до 17 градусів;
  • Рожеве вино – до 13 градусів;
  • Біле вино – до 13 градусів;
  • Ігристі вина – 12 градусів.

Термометр для вина
Термометр для вина
Фото: Instagram: ibar_store

І припиніть пити "палаюче" або навпаки "морозне" вино. Акцентуйте увагу на цифрах і винна історія розкриється правильно.

Орієнтовна ціна: 300 гривень.

Вакуумна пробка

Пробка такого формату необхідна, як і келих з якого ви п'єте. Тому залишати відкупорене вино на кілька днів, а потім знову його вживати – ризиковано. Бо запах вивітрюється, а з вакуумною пробкою пляшка герметично закрита і напій не буде псуватися.

Їх використовують в ресторанах для продовження життя вину, яке відкоркували. Вдома радимо взяти вакуумну пробку в звичку.

Вакуумна пробка
Вакуумна пробка
Фото: olx.ua

Орієнтовна ціна: 150 гривень.

Аератор для вина

Якщо ви поціновував смачного вина – придбайте електронний аератор. Він насичує напій киснем, який презентує нові смаки в пляшці для насолоди. А букет ароматів після застосування відкриється на максимум. Ці ключові особливості девайса допоможуть вам познайомитися з напоєм ближче.

Аератор для вина
Аератор для вина
Фото: ibar.org.ua

Орієнтовна ціна: 1000 гривень.

Дроп-стоп

Купили дроп-стоп? Забудьте, що на наступній вечірці ви можете випадково перелити вино на білу сорочку. Бо пристрій створили саме для того, щоб уберегти вас від несподіванок. Переваги дроп-стопу: зручний, довговічний і економить вино (бо ви тепер не будете його проливати). І як ви без нього жили ...

Дроп-стоп
Дроп-стоп

Орієнтовна ціна: 150 гривень.

Охолоджувач для вина

Охолоджувач у форматі стрижня для тих, хто не любить класти вино в холодильник. Його треба зберігати в морозильній камері і тоді ефект охолодження вина за 10 хв не змусить себе чекати.

Охолоджувач для вина
Охолоджувач для вина
Фото: bermuda.desertcart.com

Орієнтовна ціна: 350 гривень.

Маркери для келихів

Маркери купуйте для настрою і позначки келихів. Ідеально підійдуть для вечірки, щоб гості позначили свою одиницю конкретною насадкою. На ринку їх роблять в різному дизайні і зазвичай вони яскраві. Є варіанти, які прикріплюють на ніжку келиха, або ж у форматі магнітів – на скло.

Маркери
Маркери
Фото: belgusto.com

Орієнтовна ціна: 120 гривень за 10 штук.

Нещодавно ми розповіли, який алкоголь любить і як відпочиває популярний шоумен Володимир Остапчук .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
10 запитань бармену: чайові в 3600 доларів, коктейлі, які не варто пити, і вся правда про лід у напоях На аукціоні Sotheby's будуть продавати унікальну колекцію віскі за 500 тисяч доларів: що про неї відомо
карантин алкоголь вечірка вино алкогольные традиции карантин вихідного дня No Stress
Джерела: www.mx.by , Instagram: ibar_store , olx.ua , ibar.org.ua , Good Wine , belgusto.com , bermuda.desertcart.com
Реклама

Новини партнерів

Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото

Популярні статті

Сьогодні, 21:23Events

Ефектні листівки з Благовіщенням: привітання у віршах і прозі

Сьогодні, 13:06Фаново

Благовіщення-2021: традиції, замовляння і ворожіння в цей день

Сьогодні, 10:25Фаново

ЗМІ дізналися імена українок, яких заарештували в Дубаї за голу фотосесію на балконі готелю

Сьогодні, 05:48Психо

Гороскоп на сьогодні 6 квітня для всіх знаків зодіаку: Овни, заспокойтеся вже!

Вчора, 19:53Фаново

Ворожіння на Благовіщення-2021: ТОП-3 популярних передбачень

Вчора, 14:22Смачно

5 відомих смачних супів із 5 різних країн

Вчора, 10:22Фаново

Благовіщення 2021: обряди, прикмети і традиції свята

Вчора, 05:44Психо

Гороскоп на сьогодні 5 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, вам влаштують сюрприз!

4 квітняЗдорово

Як приховати сивину в домашніх умовах: 5 простих лайфхаків

4 квітняЗірково

Олексій Суханов про участь у шоу Маска: У 46 років я вперше так одягнувся

4 квітняПсихо

Гороскоп на тиждень 4-11 квітня: всі знаки зодіаку

4 квітняФаново

Привітання з католицьким Великоднем-2021: короткі смс і яскраві картинки

4 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 4 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, уявіть, що ви – у відпустці!

3 квітняЗірково

Данилко відгадав двох персонажів, а Полякова приревнувала Носорога: як пройшов півфінал гіпершоу Маска

3 квітняЗірково

У півфіналі Маски розсекретили Циклопа

3 квітняЗірково

Хто ховався в костюмі Бабки: ви будете шоковані

Новини партнерів

Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Дочь королевы Елизаветы удивила беспорядком в своей гостиной
Дочь королевы Елизаветы удивила беспорядком в своей гостиной
Доказано вранье Меган Маркл Опре Уинфри
Доказано вранье Меган Маркл Опре Уинфри
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти