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Турецький відпочинок: 5 курортів для жовтневої відпустки з all inclusive

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
21 вересня, 17:23
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Плануєте відвідати Туреччину восени, але не знаєте, де комфортно відпочивати? Ми з експертом розповімо про 5 курортних місць, де погода сприяє релаксу та є бюджетні готелі не за всі гроші світу
Турецький відпочинок: 5 курортів для жовтневої відпустки з all inclusive
Турецький відпочинок: 5 курортів для жовтневої відпустки з all inclusive / Фото: booking.com

Про ТОП-5 турецьких курортів для відпочинку нам повідала тревел-експерт Анна Кришталь. Ми її розпитали про найбюджетніші готелі жовтня не лише 3* та 4*, а й 5*. А також про особливості курортів, які мотивують їхати мандрівників з усього світу.

Анна Кришталь – тревел-експертка
Анна Кришталь – тревел-експертка / Фото: пресслужба

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Обирайте Кемер, якщо любите гори

Курорт оцінять поціновувачі гірської місцевості, бо Кемер оточують гори та хвойні ліси. А ще тут галька замість піску, тож вода прозоріша. І берегова лінія моря понад 60 км. Чим не райська насолода? Якщо порівняти Кемер з Аланією, то тут прохолодніше через гористий ландшафт.

Обирайте Кемер, якщо любите гори
Обирайте Кемер, якщо любите гори / Фото: Unsplash

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Орієнтовна погода в жовтні: температура повітря вдень – 26,6 ℃, а вночі 16,1 ℃ та моря – 25,6 ℃.

Прайс туру на тиждень з all inclusive та перельотом на двох стартує від:

  • В 3* готелі Ares City - 12300 гривень.
  • В 4* готелі Ares Dream – 12900 гривень.
  • В 5* готелі Palmet Beach Resort Hotel - 17600 гривень.

Обирайте Мармарис, якщо ви поціновувач прогулянок

Купатися в жовтні краще не в Мармарисі, а в Кемері. Бо температура Егейського моря некомфортна для релаксу. Для чого тоді їхати, запитаєте ви? Туристи, які обирають курорт в згаданий період радіють відсутності мандрівників та розважаються на екскурсіях і прогулянках. І в жовтні його цінують за спокійну атмосферу. Якщо хочете абстрагуватися від натовпу туристів та насолодитися інстаграмним курортом, то вам в Мармарис.

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Жовтневий відпочинок в Мармарисі
Жовтневий відпочинок в Мармарисі / Фото: Pexels

Орієнтовна погода в жовтні: температура повітря вдень – 24,9 ℃, а вночі 17,1 ℃ та моря – 24 ℃.

Прайс туру на тиждень з all inclusive та перельотом на двох стартує від:

  • В 3* готелі Pineta Club – 14800 гривень.
  • В 4* готелі Pineta Park Deluxe - 15900 гривень.
  • В 5* готелі Ideal Premium – 21400 гривень.

Їдьте в Белек, якщо ви за "еко" та любите гольф

Як щодо курорту, який називають преміальним через велику кількість 5* готелів? А ще тут люблять та практикують гольф! Погодьтеся, нетипова розвага для відпочинку в Туреччині. Але на цьому переваги не завершуються. Белек знаходиться в 30 хв їзди від аеропорту Анталії, тож в готель зручно добиратися.

Туристи люблять місцевість за піщані пляжі та пологий вхід в море, тому більшість відвідувачів – це сім'ї з дітьми. І люди, які обрали еко-лайфстайл, бо місцева природа вражає. Адже курорт оточують кедрові, соснові та евкаліптові ліса.

Жовтневий відпочинок в Белеку
Жовтневий відпочинок в Белеку / Фото: booking.com

Орієнтовна погода в жовтні: температура повітря вдень – 26,2 ℃, а вночі 19,2 ℃ та моря – 25,6 ℃.

Прайс туру на тиждень з all inclusive та перельотом на двох стартує від:

  • В 3* готелі Dionisus Hotel - 12900 гривень.
  • В 4* готелі Diamonds Belek Hotel - 13200 гривень.
  • В 5* готелі Throne Seagate Belek Hotel - 18800 гривень.

Обирайте Сіде, якщо ви любите пляжний відпочинок

Туристи обирають курорт на Анатолійському узбережжі Сіде, бо тут комфортна погода для пляжного відпочинку до початку листопада. А ще там відсутня галька біля моря, адже є пісок. В повітрі туристи чують запах хвої та сосен в поєднанні з морським бризом. І водночас насолоджуються туристичними місцями, які засновані грецькими поселеннями.

Жовтневий відпочинок в Сіде
Жовтневий відпочинок в Сіде / Фото: booking.com

Орієнтовна погода в жовтні: температура повітря вдень – 25,8 ℃, а вночі 18,8 ℃ та моря – 25,6 ℃.

Прайс туру на тиждень з all inclusive та перельотом на двох стартує від:

  • В 3* готелі Nergos Side – 12900 гривень.
  • В 4* готелі Side Suite Hotel - 14400 гривень.
  • В 5* готелі Ramada Resort Side – 16800 гривень.

Їдьте в Аланію, якщо хочете заощадити

В Аланії велика кількість готелів, тож знайдете варіант на будь-який смак та гаманець. Туристи, які люблять релакс під сонцем Туреччини, знають, що на курорті красиві пляжі з інфраструктурою. Один із must see – це Клеопатра. Аланію відвідують не лише сім’ї з дітьми, а й компанії друзів, бо ціни тут прийнятні.

Жовтневий відпочинок в Аланії
Жовтневий відпочинок в Аланії / Фото: booking.com

Орієнтовна погода в жовтні: температура повітря вдень – 25,8 ℃, а вночі 22,8 ℃ та моря – 25,8 ℃.

Прайс туру на тиждень з all inclusive та перельотом на двох стартує від:

  • В 3* готелі Kleopatra Sun Light Hotel – 11800 гривень.
  • В 4* готелі Sun Fire Beach Hotel - 12300 гривень.
  • В 5* готелі Bone Club Hotel SVS - 16800 гривень.

Ціни турів актуальні на момент публікації.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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