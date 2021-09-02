Як щодо римських канікул восени? Life Сьогодні розповість, що варто зробити в Римі, щоб подорож вдалася. А також згадаємо про правила в’їзду в Італію

Полетіли до Риму: 5 пунктів, які треба зробити кожному туристу в мандрівці

Про 5 пунктів, які має зробити кожен мандрівник в Римі розповіла тревел-експертка Ковтун Ганна, яка нещодавно повідала про вдалі країни для подорожей восени. Стаття корисна не лише вакцинованим українцям, а й тим, хто готовий зробити ПЛР-тест та ізолюватися.

Спеціаліст в питаннях туризму Ковтун Ганна / Фото: пресслужба

Які правила в’їзду в Італію?

З 31 серпня вакциновані громадяни України можуть подорожувати до Італії та не сидіти ізоляцію п’ять днів по прильоту. Але повинні дотриматися таких вимог:

Заповнити онлайн-форму санітарного контролю Passenger Locator Form.

Надати довідки про негативний результат ПЛР або експрес-тестування на Covid-19, який має бути зроблений не більше ніж за 72 години до приїзду.

Пред'явити сертифікат про проходження повного циклу вакцинації Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna чи AstraZeneca. Останнє щеплення повинно бути зроблена не раніше, ніж 14 днів до подорожі.

Якщо ви не вакциновані, але хочете відвідати Рим, то наступні правила для вас:

Заповнення онлайн-форми санітарного контролю Passenger Locator Form.

Надання довідки про негативний результат ПЛР або експрес-тестування на Covid-19, який має бути зроблений не більше ніж за 72 години до приїзду.

Проходження самоізоляції протягом 5 днів.

Повторне тестування після завершення самоізоляції.

Правила ви знаєте, а тепер повернімося до п‘яти пунктів.

Киньте монету в фонтан Треві!

Фонтан Треві найбільший у Римі і його габарити (заввишки 25.9 метрів та 19.8 метрів завширшки) аргументують цей факт. Але туристи ідуть до нього не лише через естетику барокового стилю та велич, а й щоб традиційно кинути монетку. Для чого запитаєте ви? Щоб повернутися!

Киньте монету в фонтан Треві! / Фото: Unsplash

Традиція популяризувалася після виходу фільму "Three Coins in a Fountain" в 1954-му, де грала однойменна пісня Френка Сінатри, а три акторки кидали монету в фонтан Треві. Тож до сьогодні туристи не пропускають можливості загадати повторну поїздку в Рим.

До слова, за один день у фонтан кидають орієнтовно 4 тис. євро, які спрямовують на благодійність.

Погуляйте територією Колізею!

Амфітеатр Колізей – це наступне місце після фонтану Треві, яке варто відвідати. Його називають символом Риму. І через історичний бекграунд в багатьох він асоціюється з гладіаторськими видовищними битвами, які тут відбувалися. І, звісно, величчю, бо вміщував він до 70 тис. глядачів.

Погуляйте територією Колізею! / Фото: Unsplash

Сьогодні він слугує туристичним місцем, куди мандрівник може потрапити, якщо придбає квиток. Їх рекомендуємо бронювати на офіційному сайті, щоб не стояти в черзі біля Колізею та витрачати час. Орієнтовна ціна квитка – 18 євро.

Відвідайте Ватикан у Римі!

Завітайте у найменшу державу в світі, яка знаходиться на території Риму – легендарний Ватикан! Не пропустіть можливість вибратися на дах локального Собору святого Петра, щоб дослідити місто з висоти пташиного польоту, а також завітати всередину. Його оцінять любителі мистецтва, адже над ним працював Мікеланджело Буонарроті, Рафаель Санті та інші митці. Всередині може поміститися до 16 тис. людей. Уявляєте?

Відвідайте Собор святого Петра у Ватикані / Фото: rome24.ru

І, звісно, після відвідин ви не повернетеся без нових фото, бо тамтешня архітектура вражає.

Спробуйте місцеві суперфуди!

Але не біжіть одразу до закладів в самому центрі Риму неподалік фонтану Треві чи інших мейнстримних локацій. Ідіть в жилі райони, де їдять місцеві. І замовте традиційну піцу, пасту та джелато, щоб порівняти смак італійської кухні в Україні та країні, де її придумали. Повірте, різницю ви відчуєте одразу. Прайс в закладах не в центрі буде нижчий: орієнтовна ціна за одну страву з кавою від 5 євро.

Спробуйте місцеві суперфуди в Римі! / Фото: Unsplash

Не вертайтеся додому без сувенірів!

Купіть в локальних магазинах Риму оливкову олію, алкогольний напій "Лімончелло" та італійській макарони (щоб повторити пасту, яку скуштуєте в закладі. І, звісно, магніт та вино.

Не повертайтеся додому без сувенірів! / Фото: flickr.com

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