Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Cтрельба в университете в Перми Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"

Emmy 2021

Модные сумки

Польза орехов

Секреты Лорен

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Турецкий отдых: 5 курортов для октябрьского отпуска с all inclusive

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
21 сентября, 17:23
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Планируете посетить Турцию осенью, но не знаете, где комфортно отдыхать? Мы с экспертом расскажем о 5 курортных местах, где погода способствует релаксу и есть бюджетные гостиницы не за все деньги мира
Турецкий отдых: 5 курортов для октябрьской отпуска с all inclusive
Турецкий отдых: 5 курортов для октябрьской отпуска с all inclusive / Фото: booking.com

О ТОП-5 турецких курортах для отдыха нам поведала тревел-эксперт Анна Кришталь. Мы ее расспросили о самых бюджетных гостиницах в октябре не только 3* и 4*, но и 5*. А также об особенностях курортов, которые мотивируют ехать путешественников со всего мира.

Анна Кришталь – тревел-эксперт
Анна Кришталь – тревел-эксперт / Фото: пресс-служба

Реклама

Узнайте также о 5 пунктах, которые необходимо сделать каждому туристу в Риме.

Выбирайте Кемер, если любите горы

Курорт оценят любители горной местности, ибо Кемер окружают горы и хвойные леса. А еще здесь галька вместо песка, поэтому вода прозрачная. И береговая линия моря более 60 км. Чем не райское наслаждение? Если сравнить Кемер с Аланией, то здесь прохладнее из-за гористого ландшафта.

Выбирайте Кемер, если любите горы
Выбирайте Кемер, если любите горы / Фото: Unsplash

Реклама

Ориентировочная погода в октябре: температура воздуха днем – 26,6 ℃, а ночью 16,1 ℃ и моря – 25,6 ℃.

Прайс тура на неделю с all inclusive и перелетом на двоих стартует от:

  • В 3 * отеле Ares City – 12300 гривен.
  • В 4 * отеле Ares Dream – 12900 гривен.
  • В 5 * отеле Palmet Beach Resort Hotel – 17600 гривен.

Выбирайте Мармарис, если вы ценитель прогулок

Купаться в октябре лучше не в Мармарисе, а в Кемере. Ведь температура Эгейского моря некомфортная для релакса. Для чего тогда ехать, спросите вы? Туристы, которые выбирают курорт в указанный период, радуются отсутствию путешественников и развлекаются на экскурсиях и прогулках. И в октябре его ценят за спокойную атмосферу. Если хотите отвлечься от толпы туристов и насладиться инстаграмным курортом, то вам в Мармарис.

Реклама

Октябрьский отдых в Мармарисе
Октябрьский отдых в Мармарисе / Фото: Pexels

Ориентировочная погода в октябре: температура воздуха днем – 24,9 ℃, а ночью 17,1 ℃ и моря – 24 ℃.

Прайс тура на неделю с all inclusive и перелетом на двоих стартует от:

  • В 3 * отеле Pineta Club – 14800 гривен.
  • В 4 * отеле Pineta Park Deluxe – 15900 гривен.
  • В 5 * отеле Ideal Premium – 21400 гривен.

Езжайте в Белек, если вы за "эко" и любите гольф

Как насчет курорта, который называют премиальным из-за большого количества 5* отелей? А еще здесь любят и практикуют гольф! Согласитесь, нетипичное развлечение для отдыха в Турции. Но на этом преимущества не заканчиваются. Белек находится в 30 минутах езды от аэропорта Анталии, поэтому в отель удобно добираться.

Туристы любят местность за песчаные пляжи и пологий вход в море, и большинство посетителей – это семьи с детьми. И люди, которые выбрали эко-лайфстайл, ибо местная природа поражает. Ведь курорт окружают кедровые, сосновые и эвкалиптовые леса.

Октябрьский отдых в Белеке
Октябрьский отдых в Белеке / Фото: booking.com

Ориентировочная погода в октябре: температура воздуха днем – 26,2 ℃, а ночью 19,2 ℃ и моря – 25,6 ℃.

Прайс тура на неделю с all inclusive и перелетом на двоих стартует от:

  • В 3 * отеле Dionisus Hotel – 12900 гривен.
  • В 4 * отеле Diamonds Belek Hotel – 13200 гривен.
  • В 5 * отеле Throne Seagate Belek Hotel – 18800 гривен.

Выбирайте Сиде, если вы любите пляжный отдых

Туристы выбирают курорт Сиде на Анатолийском побережье, ведь здесь комфортная погода для пляжного отдыха до начала ноября. А еще там отсутствует галька у моря, но есть песок. В воздухе путешественники чувствуют запах хвои и сосен в сочетании с морским бризом. И в то же время наслаждаются туристическими местами, которые основанные греческими поселениями.

Октябрьский отдых в Сиде
Октябрьский отдых в Сиде / Фото: booking.com

Ориентировочная погода в октябре: температура воздуха днем – 25,8 ℃, а ночью 18,8 ℃ и моря – 25,6 ℃.

Прайс тура на неделю с all inclusive и перелетом на двоих стартует от:

  • В 3 * отеле Nergos Side – 12900 гривен.
  • В 4 * отеле Side Suite Hotel – 14400 гривен.
  • В 5 * отеле Ramada Resort Side – 16800 гривен.

Езжайте в Аланию, если хотите сэкономить

В Алании большое количество отелей, поэтому найдете вариант на любой вкус и кошелек. Туристы, которые любят релакс под солнцем Турции, знают, что тут красивые пляжи с инфраструктурой. Один из must see – это Клеопатра. Аланию посещают не только семьи с детьми, но и компании друзей, потому что цены здесь приемлемые.

Октябрьский отдых в Сиде
Октябрьский отдых в Сиде / Фото: booking.com

Ориентировочная погода в октябре: температура воздуха днем – 25,8 ℃, а ночью 22,8 ℃ и моря – 25,8 ℃.

Прайс тура на неделю с all inclusive и перелетом на двоих стартует от:

  • В 3 * отеле Kleopatra Sun Light Hotel – 11800 гривен.
  • В 4 * отеле Sun Fire Beach Hotel – 12300 гривен.
  • В 5 * отеле Bone Club Hotel SVS – 16800 гривен.

Цены туров актуальные на момент публикации.

Включайте видео и узнавайте откровения о неудачных отпусках звезд

Недавно мы рассказали, какая вы вечеринка по знаку зодиака, а также курорт.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Ближайшие события

Emmy Awards

19 cентября

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября
MUST HAVE
Beauty-покупки сентября
Купить
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Выбрать профессионального косметолога
Как это лучше сделать?
Лайфхак дня
Как подготовиться к путешествию на машине
Хакнуть
Новый кадр со съемок сиквела "Секс в большом городе"
Осень в большом городе
Главные ивенты сентября
Спланировать досуг
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
20 - 26 сентября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ночь в отеле на Мальдивах за миллион гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как мы попали в место, где снимали сцены из "Гарри Поттера"
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Чек-лист сентября
10 вещей, которые нужно успеть сделать
Хочу узнать!
ТОР-5 фавориток редакции за звание
Miss Ukraine-2021
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять