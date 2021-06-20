Яка вечірка найкраще підійде вашому знаку зодіаку

Літом-2021 можете не думати, яку вечірку відвідати, бо зірки напророчили вашу тематику! І вона ідеально впишеться у ваш план не лише на теплий сезон, а й життя

Яка ви вечірка за знаком зодіаку Фото: Pexels

Літо – суцільна вечірка! І жоден теплий місяць не обійдеться без веселощів з коктейлями в тематичних костюмах. Тому ми розповіли, яка вечірка підійде кожному знаку зодіаку за його характером та життєвими позиціями. Дізнайтеся, які веселощі вам напророчили зірки та готуйте спеціальний лук. І, звісно, читайте календар лайфхаків від Life Сьогодні — там знайдете ненудні ідеї для відпочинку літом.

Овен

Завжди впевнені в собі Овни люблять бути в центрі уваги! Цьому знаку зодіаку підійде вечірка у стилі церемонії нагородження "Оскар". Чого лише варті луки дрескоду black tie. І, звісно, червона доріжка на якій Овни фантастично виглядатимуть та будуть виділятися.

Телець

Консервативним Тельцям зірки напророчили давно знайому їм вечірку, адже ті люблять перегравати старі сюжети. Піжамне паті – їх вибір, але вони його щоразу апгрейдять та закохуються в атмосферу по-новому.

Близнюки

Цей знак зодіаку, як ніхто інший відомий своєю непостійністю! Тому й вечірка Близнюків у стилі серіалу "Секс і місто". Де Керрі Бредшоу та її подруги завзято попивали "Космополітен" у нових барах, одягали блискучі вбрання та не раз змінювали плани вечора і діяли спонтанно. Останнє – це про типових Близнюків.

Рак

Раки рідко "відкриваються" іншим людям та вступають в близькі емоційні відносини. Знаку зодіаку підійде вечірка у стилі Венеціанського карнавалу. Де гості в масках не розсекречують себе і водночас тримають на відстані один одного. І точно не в форматі "Оскару", але, якщо у Раків хороший настрій, то вони й хіпі-вечірку влаштують.

Лев

Знак зодіаку любить керувати людьми та шокувати публіку своїми рішення та появою не без екстравагантного образу, звісно ж. Його вечірка – однозначно американська, як у найкращих комедіях. Де випивки більше, ніж запрошених гостей, а заплановані активності, як у популярних стрічках.

Діва

Любитель перфекціонізму та прискіпливий знак зодіаку – Діва. Тому White party – ідеальний вибір для неї, де все у білих тонах та з ідеальною програмою й інсталяціями. А ще вечір має бути погодинно розписаний, а на гостях відсутні додаткові кольори, а лише білий.

Терези

Життя Терезів – баланс та гармонія, які супроводжують їх щоденно. Їм підійде гавайська вечірка, яка теж не обійдеться без переліченого. Тепла погода, гості в тематичному дрес-коді та смачні коктейлі будуть сприяти незабутньому святу. І Терези ще раз переконаються, що робочі години підготовки пішли лише на користь.

Скорпіон

Цей знак є загадковим, але водночас Скорпіон любить багато уваги! Тож вдала вечірка для нього у стилі "Великого Гетсбі", дрес-код якої автоматично поверне гостей у 20-те століття. І не без джазового плейлиста. Він буде супроводжувати протягом вечора і за допомогою музичних акомпанементів атмосфера заходу подумки перенесе в кінострічку "Великого Гетсбі".

Стрілець

Активні та відкриті до пригод Стрільці люблять подорожі у всіх проявах і нові враження. Для них вдалою буде вечірка "Подорож у часі", де вони зможуть обрати лук та період на свій розсуд. Вони вагатимуться між 80 та 90-ми роками, але оберуть час, якого лук та плейлист не розчарує.

Козеріг

Спокійному та впевненому в собі Козерогу підійде вечірка у стилі Поттеріани. Звісно, не обов’язково купувати мантії та сову, але декілька солодощів з популярної стрічки як цукерки з дивними смаками землі та перцю ще й як треба. І не без спеціальної форми Ґрифіндора чи Слизарена. В кінці вечірки буде неочікуваний фінал, як й в усіх частинах легендарного кіно.

Водолій

Для творчих Водоліїв, які ненавидять рутину – вечірка у стилі "Диско". Там не обійдеться без яскравих образів, неочікуваного плейлиста, де кожен почує знайому пісню. І, звісно, не без запальних танців, які доповнять атмосферу.

Риби

Мудрим та з хорошою інтуїцією рибам безперечно підійде казино-вечірка. На якій не обійдеться без азартних ігор, де Риби не раз переможуть, а на фоні буде грати блюз чи джаз. Гості прийдуть в луках з червоною, чорною чи білою палітрою кольорів, і не без коктейльних історій на барі.

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