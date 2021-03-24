Чому люди відмовляються від відпустки? І це не через відсутність грошей

Як люди планують свою відпустку в 2021 році

Люди з емоційним вигоранням не беруть відпустку для відпочинку. А якщо врахувати ще локдауни, страх захворіти коронавірусом і невизначеність майбутнього через пандемію, то напруга в зв'язку з відсутністю повноцінного відпочинку тільки збільшується. Як люди планують свою відпустку у 2021 році і чому важливо повноцінно відпочивати, розповів психолог В'ячеслав Халанський.

Згідно з новими дослідженнями Expedia's newest Vacation Deprivation study, американці запланували в цьому році збільшити свою відпустку: 64% сказали, що їм його не вистачає. Тож не дивно, адже в середньому в США було виділено всього 13 днів відпустки в минулому році. Примітно, що з цих 13 днів 8,47% опитаних використовували тільки 8 днів відпустки з яких один день присвятили турботі про хворого родича або про дітей.

Чому люди не їздять у відпустку Фото: Pixabay

Згідно з даними іншого дослідження, в 2020 році 26% американців взагалі не використовували відпустку в порівнянні з 16% в 2019 році. Тут, звичайно, пандемія внесла свої корективи, закривши кордони. В результаті 42% американців скасували одну або навіть кілька поїздок.

Цікаво, що в 2021 році ставлення у людей до відпочинку змінюється: вже 36% американців планують відпочивати регулярно, а 32% хочуть збільшити кількість днів для відпочинку.

"Тенденція не використовувати відпустку властива тим, хто вигорає і перевтомлюватися. Хоча в Україні немає досліджень, скільки днів на рік українці використовують для відпочинку. Але виходячи з чіткого взаємозв'язку емоційного вигорання з відсутністю відпочинку варто звернути увагу на свою відпустку вже зараз", – говорить В'ячеслав Халанський.

Психолог зазначає, що якщо ви не вмієте відпочивати у відпустці, то, швидше за все, ви не вмієте розслаблятися під час робочого графіка. Останні дослідження нейробіологів показують, що такі люди схильні до вигоряння і частих помилок.

Чим небезпечне емоційне вигорання – дивіться відео:

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