Слухайте: трек, який допоміг скоротити кількість самогубств у США

Напевно, це мають на увазі, коли кажуть, що мистецтво має творити, а не руйнувати

Пісня "1-800-273-8255" Logic рятує життя / Фото: Колаж: Сьогодні

У Національній лінії життя щодо запобігання самогубствам США розповіли, що хіт Logic, Алесії Кара та Халіда "1-800-273-8255" у 2017 році допомагав рятувати життя. Також меломанам буде цікаво, що в Австраліїтреки зі співом птахів обійшли у хіт-параді ABBA та The Weeknd .

Протягом 34 днів після прем'єри пісні 27 квітня 2017 року та живих виступів Logic на церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards 2017 і GRAMMY Awards 2018 гаряча лінія отримала додатково 9915 дзвінків, що на 6,9% більше від очікуваного.

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Проаналізувавши ситуацію, фахівці розповіли, що в цей час кількість самогубств скоротилася на 245, а це на 5,5% нижче від звичайного. Проведене у США в період з 1 січня 2010 року по 31 грудня 2018 року дослідження розглядало все населення США як учасників та вимірювало щоденні дзвінки до Національної лінії життя щодо запобігання самогубствам США, а також дані про самогубства до та після випуску пісні.

Також вчені використали Twitter, щоб відстежити кількість відгуків про пісню "1-800-273-8255".

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Знаменитості, але також і не знаменитості можуть відігравати важливу роль у запобіганні самогубствам, якщо вони повідомляють про те, як справлялися з кризовими ситуаціями та суїцидними ідеями.

— сказав автор дослідження Томас Нідеркротенталер, доцент кафедри соціальної та профілактичної медицини Медичного університету з Відня, Австрія, повідомив CNN в електронному листі.

Знати те, що моя музика насправді впливає на життя людей, надихає мене на створення пісень. Ми робимо музику з дуже теплого місця у наших серцях, щоб спробувати допомогти людям. І той факт, що це справді сталося, просто шокує мене.

— сказав Logic.

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