Що слухати: 10 найкращих подкастів 2021 року за версією Apple

Слідом за модними підсумками Google і трендами Instagram 2022, копання Apple назвала найпопулярніші англомовні подкасти у 2021 році. Їх можна послухати на платформі.
Віце-президент Apple Music and Beats Олівер Шуссер розповів:
2021 ознаменував початок нового розділу для підкастингу з шоу, які зачепили нас так, як ніколи раніше. Для нас велика честь відзначити феноменальних творців, які змінюють визначення підкастингу за допомогою найкращих шоу цього року, та допомогти більшій кількості слухачів у всьому світі відкрити, насолодитися та підтримати їхню надихаючу роботу.
ТОП-10 подкастів 2021 року на платформі Apple Podcasts
- Дитяча книга про: подкаст з Метью Віннером Розвиваючий подкаст для дітей, де вони входять у серйозні теми: расизм, ідентичність, страхи, невдачі.
- Все йде з Еммою Чемберлен. Роздуми та поради на різні теми – від особистих стосунків та життєвих драм – до сміховинних та неймовірних ситуацій.
- Добре всередині з лікарем Беккі. Тут досвідчений психолог та багатодітна мама розповідає про виховання та материнство.
- Бодібілдери з Меттом Роджерсом та Боуеном Янгом. Подкаст про найгарячіші явища у поп-культурі.
- Політика брючного костюма з Сарою Стюарт Холланд та Бет Сільверс. Подкаст з інтелектуальними бесідами присвячений боротьбі з ідеологічною поляризацією в політиці США.
- Терапія для підлітків з Гаелем Айтором, Кайлою Суаресом, Марком Гьюго та Томасом Фамом. Це подкаст про дорослішання, за допомогою якого ти усвідомлюєш, що тривоги це нормально, і ти у світі не один.
- Експеримент з Джулією Лонгорією. Подкаст, що досліджує суперечність американської історії.
- Північне диво з Талібо Квеллі, Ясін Беєм і Дейвом Шапеллом. Подкаст-вар'єте, що дозволяє зазирнути у життя його провідних.
- Ця земля з Ребеккою Нейгл. Документальний подкаст про корінних американців, який розповідає історії, яких ви не знайдете в книгах.
- Ти встаєш? з Джорданою Абрахам та Джаредом Фрейдом. Подкаст у тому, як влаштований дейтинг у світі.
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