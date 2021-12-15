Що слухати: 10 найкращих подкастів 2021 року за версією Apple

Слідом за модними підсумками Google і трендами Instagram 2022, копання Apple назвала найпопулярніші англомовні подкасти у 2021 році. Їх можна послухати на платформі.

Віце-президент Apple Music and Beats Олівер Шуссер розповів:

2021 ознаменував початок нового розділу для підкастингу з шоу, які зачепили нас так, як ніколи раніше. Для нас велика честь відзначити феноменальних творців, які змінюють визначення підкастингу за допомогою найкращих шоу цього року, та допомогти більшій кількості слухачів у всьому світі відкрити, насолодитися та підтримати їхню надихаючу роботу.