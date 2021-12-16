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Слушайте: трек, который помог сократить количество самоубийств в США

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
16 декабря, 14:42
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Наверное, это и имеют в виду, когда говорят, что искусство должно созидать, а не разрушать
Песня "1-800-273-8255" Logic спасает жизни
Песня "1-800-273-8255" Logic спасает жизни / Фото: Коллаж: Сегодня

В Национальной линии жизни по предотвращению самоубийств США рассказали, что хит Logic, Алессии Кара и Халида "1-800-273-8255" в 2017 году помогал спасать жизни. Также меломанам будет интересно, что в Австралиитреки с пением птиц обошли в хит-параде ABBA и The Weeknd.

На протяжении 34 дней после премьеры песни 27 апреля 2017 года и живых выступлений Logic на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2017 и GRAMMY Awards 2018 горячая линия получила дополнительно 9915 звонков, что на 6,9% больше ожидаемого.

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Проанализировав ситуацию, специалисты рассказали, что в это время число самоубийств сократилось на 245, а это на 5,5% ниже обычного. Проведенное в США в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2018 года исследование рассматривало все население США как участников и измеряло ежедневные звонки в Национальную линию жизни по предотвращению самоубийств США, а также данные о самоубийствах до и после выпуска песни.

Также ученые использовали Twitter, чтобы отследить количество отзывов о песне "1-800-273-8255".

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Знаменитости, но также и не знаменитости могут играть важную роль в предотвращении самоубийств, если они сообщают о том, как справлялись с кризисными ситуациями и суицидными идеями.

— сказал автор исследования Томас Нидеркротенталер, доцент кафедры социальной и профилактической медицины Медицинского университета из Вены, Австрия, сообщил CNN в электронном письме.

Знать то, что моя музыка на самом деле влияет на жизни людей, вдохновляет меня на создание музыки. Мы делаем ее из очень теплого места в наших сердцах, чтобы попытаться помочь людям. И тот факт, что это действительно произошло, просто шокирует меня.

— сказал Logic.

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Елена Мело Тсина
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