Нова функція: у Tinder можна підібрати пару за музичним смаком

Популярний додаток для онлайн-знайомств Tinder представило функцію Music Mode, яка стане можливою завдяки інтеграції зі Spotify. Вона дозволить дізнаватися музичні вподобання людини, яка вас цікавить. До речі, не пропустіть ТОП-5 концертів грудня у Києві.
Тепер користувачі Tinder зможуть встановити у своєму профілі будь-яку пісню, яка звучатиме під час перегляду їх анкети іншими користувачами. Так можна буде ще більше дізнатися про людину, зрозумівши, яку музику вона слухає.
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Цей режим можна знайти в нещодавно доданій вкладці "Огляд". Відповідальний за продукт Кайле Міллер зазначив, що функцію Music Mode можна порівняти з тим почуттям, коли на якійсь тусовці ти зустрічаєш людину, яка підспівує твою улюблену пісню.
Поки що функція знаходиться на етапі тестування. Для чистоти експерименту залучили обмежену кількість користувачів дейтінг-сервісу. Наразі не відомо, коли вона стане доступною для всіх.
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