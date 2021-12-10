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Нова функція: у Tinder можна підібрати пару за музичним смаком

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
10 грудня, 13:42
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"Скажи мені, яку музику ти слухаєш, і я скажу, хто ти" – більше не просто пафосна фраза з пацанських цитатників
У Tinder запускають нову функцію Music Mode
У Tinder запускають нову функцію Music Mode / Фото: Колаж: Сьогодні

Популярний додаток для онлайн-знайомств Tinder представило функцію Music Mode, яка стане можливою завдяки інтеграції зі Spotify. Вона дозволить дізнаватися музичні вподобання людини, яка вас цікавить. До речі, не пропустіть ТОП-5 концертів грудня у Києві.

Тепер користувачі Tinder зможуть встановити у своєму профілі будь-яку пісню, яка звучатиме під час перегляду їх анкети іншими користувачами. Так можна буде ще більше дізнатися про людину, зрозумівши, яку музику вона слухає.

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У Tinder можна буде шукати пару за музичними уподобаннями
У Tinder можна буде шукати пару за музичними уподобаннями / Фото: Tinder

Цей режим можна знайти в нещодавно доданій вкладці "Огляд". Відповідальний за продукт Кайле Міллер зазначив, що функцію Music Mode можна порівняти з тим почуттям, коли на якійсь тусовці ти зустрічаєш людину, яка підспівує твою улюблену пісню.

Поки що функція знаходиться на етапі тестування. Для чистоти експерименту залучили обмежену кількість користувачів дейтінг-сервісу. Наразі не відомо, коли вона стане доступною для всіх.

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