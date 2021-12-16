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Альбом дня: Треки зі співом птахів, які обійшли в хіт-параді ABBA та The WeekndA

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
16 грудня, 11:57
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Усі отримані від прослуховування гроші підуть на природоохоронну діяльність
У популярному музичному чарті спів птахів став популярнішим за гурт ABBA
У популярному музичному чарті спів птахів став популярнішим за гурт ABBA / Фото: Колаж: Сьогодні

В Австралії альбом Songs of Disappearance ("Пісні зникнення"), що складається із записів співу пернатих, зайняв п'ятий рядок у популярному музичному чарті ARIA . Також вам будуть цікаві найсмішніші фото домашніх тварин конкурсу Comedy Pet Photo Awards.

Реліз був створений завдяки доповіді компанії BirdLife Australia про зникнення птахів. А отримані від прослуховування гроші підуть на природоохоронну діяльність благодійних організацій. Про це повідомляє видання ABC News.

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Раніше подібних платівок, які б потрапляли до п'ятірки найкращих альбомів австралійського чарту ARIA, не було. Їй навіть вдалося обіграти у групу ABBA з новим альбомом Voyage, Мерайю Кері з платівкою Merry Christmas і The Weeknd зі збіркою хітів The Highlights.

Це зовсім неймовірно — вибити з першої п'ятірки Майкла Бубле, Мерайю Кері та цілу купу інших справді відомих виконавців. У певному сенсі це не дивно, тому що я вважаю, що австралійці загалом зараз набагато більше уваги приділяють екологічній кризі, з якою ми всі зіткнулися, і з якою зіткнулися унікальні та неймовірні види, які також називають Австралію своїм будинком.

— сказав співзасновник The Bowerbird Collective Ентоні Альбрехт.

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