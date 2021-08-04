Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно

Кавунова дієта

Оновлюємо гардероб

Cніданок за 5 хвилин

Летимо на Міконос

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle No Stress

Чим може обернутися купання в високогірних озерах на Драгобраті

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
4 серпня, 17:59
Копіювати лінк
Думали, що українські озера посеред гір відомі лише своєю красою? Ні! "Сьогодні" розкажуть, що ж насправді ховається за естетичною картинкою

Нещодавно ми розповіли про містичну гору "Тотоху" на Київщині, яка здійснює бажання.Сьогодні дізнаєтеся про місця сили на полонині Драгобрат та чим вони відомі: озерах Івор та Ворожеска.

Чим особливе озеро Івор?

Озеро Івор знаходиться за горою Близниця на висоті 1600 метрів над рівнем моря. Півгодини треба витратити, щоб дістатися до нього. Підйом стежкою вгору буде легкий, тож фізично непідготовлені мандрівники здолають маршрут.

/ Фото: скриншот

Воно невелике: довжина – 55 метрів, а глибина до 1,5 метра. Попри це, мандрівники відзначають його красу та люблять купатися, але ця активність там заборонена. Хоча, табличка з попередженням на території відсутня.

/ Фото: скриншот

Про Івор написано чимало легенд. В одній йдеться про те, що його вода має чудодійну силу – омолоджуючу. Гірський гід Майкл зауважив, що для цього варто провести у воді мало часу і головне – не перестаратися.

А заради чого їдуть на озеро Ворожеска?

До озера Ворожеска туристи долають 6 кілометрів по Свидовецькому хребту. Воно знаходиться в долині однойменної гори на висоті 1460 метрів над рівнем моря, тому в очі "не кидається" і багато туристів його не помічають.

Ворожеска найглибше з-поміж драгобратських озер. І чисте – аж дно видно. Місцеві дівчата вірять, що раз на рік в ніч на Івана Купала води Ворожеска стають чарівними. Тому вони приходять туди поворожити на судженого.

/ Фото: скриншот

/ Фото: скриншот

Супроводжуючий на Драгобраті Михайло Владиченко зауважив, що дівчатам, які скупалися там в ніч на Івана Купала о 00:00 годині вдається вийти заміж.

Вмикайте сюжет та відчуйте атмосферу чудодійних озер на повну!

Нещодавно ми розповіли, чому українці люблять відпочивати в Яремче.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де найкраще купувати продукти
Хочу дізнатись
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Правильно перекушувати
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як не згоріти на пляжі
Хакнути
Сольник зірки
МОГИЛЕВСЬКА
14 серпня / 20:00
5 головних концертів серпня
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Леді Гага у сукні-накидці від Valentino
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
1 - 7 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Чи зможеш відрізнити дизайнерський одяг від речей з ринку?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Останній місяць літа стартував
10 речей, які треба встигнути зробити у серпні
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти