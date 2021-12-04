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Піднімають ціни на 30%: що треба врахувати перед новорічною поїздкою до 5 екзотичних країн

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
4 грудня, 10:07
В закладинки
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Дізнайтеся про особливості новорічного відпочинку та коли треба купувати тур, щоб заощадити
Що треба врахувати перед новорічною поїздкою до 5 екзотичних країн
Що треба врахувати перед новорічною поїздкою до 5 екзотичних країн

Святкування Нового року за лічені тижні! Багато українців залишаться в Україні, а люди, які люблять тепло – полетять в сонячні країни. Ми з тревел-експерткою Іриною Паладійчук розповімо про особливості відпочинку на свято в 5 країнах. Оберіть одну з них, якщо плануєте провести перший день нового року на пляжі з коктейлем.

Тревел-експертка Ірина Паладійчук
Тревел-експертка Ірина Паладійчук / Фото: пресслужба

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Коли варто бронювати новорічний тур?

Тревел-експертка не рекомендує відтягувати дату вильоту до 30 грудня. Бо чим менше днів до дня Х, тим ціни вищі. Прайс зростає приблизно на 30%. Хто довго думає, той переплачує!

Наприклад, ви можете вилетіти 23 грудня, розпочати відпочинок раніше та водночас заощадити. Якщо оберете дату після 27 грудня, то переплатите приблизно 30% за тур. "Схема" працює не лише з екзотичними країнами, а й бюджетнішими, як-от Єгипет або Туреччина.

Що скажете про Новий рік у Домініканській Республіці?

Туристи люблять святкувати Новий рік у Домініканській Республіці. Бо тут святкування припадає на той же день, як і в Україні. По прильоту в країну мандрівники повертаються у святковий антураж, з яким попрощалися вдома. Так, снігу немає, але штучні ялинки та Санта Клауси на кожному кроці.

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В багатьох готелях країни в ціні туру врахована гала-вечеря - особливий прийом, який влаштовують у вечір Нового року. Вас здивують не лише вишуканими стравами, але й шоу. Туристи не зможуть повернути гроші за гала-прийом, якщо він попередньо врахований в ціні туру, він обов’язковий.

/ Фото: Unsplash

Звана вечеря в готелі на свято – це не для вас? Скористайтеся послугою "барбекю на пляжі" з новорічним антуражем – його влаштовують місцеві. Любители тусовок відвідують нічні клуби та бари і там проводять перші хвилини Нового року.

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Але в святкуванні Нового року в Домініканській Республіці є мінус: у країні встановили комендантську годину. В будні туристи можуть пересуватися курортами до 00:00 , а у вихідні – до 22:00.

Що з цінами, де врахована вартість гала-вечері?

За проживання у 4-зірковому готелі на двох зі сніданками та повним пакетом послуг заплатите від 90 тис. гривень за 11 днів.

В 5-зірковому готелі відпочинок для двох за 11 днів коштуватиме від 120 тис. гривень з послугою "Все враховано".

А що туристу робити на Шрі-Ланці на Новий рік?

На Шрі-Ланці вас не зустріне Санта Клаус, ялинок в готелі теж не буде. Бо тут святкування Нового року не припадає на той же день, як і в Україні. Єдине, чим може потішити себе турист у готелі – замовити за додаткову плату гала-вечерю. Її ціна залежить від рівня готелю.

В бюджетних 4-зіркових готелях за гала-вечерю заплатите від 4 тис. гривень за двох, а в преміальних 5-зіркових – від 22 тис. гривень за двох.

/ Фото: Unsplash

В Шрі-Ланці немає преміальних кафе поза готелями, більшість з них скромні – автентичні, де за страву з креветками платять 5 євро. Тож гала-вечеря в готелі – це можливість продегустувати страви високої кухні у новорічну ніч.

Але веселощі можна знайти й поза готелями, бо комендантської години тут немає. Туристи йдуть на пляжні вечірки, де вхід безоплатний, і смакують коктейлі. Але інфраструктура розвинена не на всіх курортах. Рекомендуємо обирати готель неподалік Коломбо – столиці Шрі-Ланки. Наприклад, у Вадуві, Негомбо чи Бентоті.

Що з цінами на тури?

Пайс на відпочинок на 10 днів в бюджетному 4-зірковому готелі зі сніданками стартує від 55 тис. гривень за двох з повним пакетом послуг на 10 днів.

У покращеному 4-зірковому готелі за відпочинок заплатите від 70 тис. гривень за двох з послугою "Все враховано" за 10 днів відпочинку.

В 5-зірковому готелі зі спа та послугою "Все враховано" заплатите від 150 тис. гривень за двох на 10 днів.

Сейшельські Острови

На Сейшелах без новорічного антуражу туристи не залишаться 31 грудня. Бо тут святкування Нового року припадає на той же день, як і в Україні. Гала-вечерю в готелях також пропонують мандрівникам, інколи вона обов’язкова. Вартість трапези залежить від рівня готелю. Прайс стартує від 1400 гривень за особу.

Ідеальні острови для новорічного відпочинку – Мае, Силует, Ла Діг та Праслін. Якщо любите приватність, то обирайте острови Норт та Фрегат.

/ Фото: Unsplash

На Сейшелах розвинений яхтинг, тож сюди їдуть святкувати Новий рік не лише в готелях та на місцевих пляжах. Любителі ексклюзиву купують тури на парусний круїзний катамаран. Наприклад, на моделі Leopard. І будуть подорожувати архіпелагом та щодня купатися на нових пляжах в Індійському океані.

/ Фото: leopardcatamarans.com

Катамаран Leopard називають готелем на воді, бо там є все для зручності: вітальня, окремі каюти для двох, кухня з шефом та палуба, щоб засмагати. На Новий рік мандрівникам, які обрали тур, влаштовують вечірку на пляжі з барбекю та асорті тропічних фруків. Протягом святкування звучатиме жива музика та шоу народних танців.

Що з цінами на тури?

За класичний тур на 9 ночей у бюджетному 4-зірковому готелі для двох зі сніданками заплатите від 99 тис. гривень.

У преміальнішому 4-зірковому готелі за 12 днів відпочинку зі сніданками та вечерями заплатите від 150 тис. гривень.

За тур на катамарані Leopard за одного заплатите 70 тис. гривень. У ціні враховано все, окрім перельоту та страхування від коронавірусу.

Далі – преміальні Мальдіви

Традиційно Новий рік на Мальдівах не святкують 31 грудня. Але особливість відпочинку в країні – це індивідуальний підхід до гостей, тож для українців влаштовують святкове барбекю, шоу, дискотеки та інші активності.

/ Фото: Pexels

Гала-вечеря на свято є обов’язковою – будьте готові, що тур подорожчає з урахування оплати за трапезу щонайменше на 8 тис. гривень. Бо ціну вечері за замовчанням враховують у прайсі подорожі для двох.

Для святкування Нового року рекомендуємо обрати один з перелічених островів: Курумба, Бандос, Ваккару, Маафуші, Лааму Атолл та Веласару.

Інфраструктура на Мальдівах не розвинена: на одному острові розміщений лише один готель. Єдина можлива активність на Новий рік – гала-вечеря. А ще новорічний романтичний пікнік на пляжі, який влаштовують для званих гостей.

Що з цінами на тури?

За відпочинок в 5-зірковому готелі для двох на 10 днів з триразовим харчуванням заплатите від 150 тис. гривень.

За тур з урахуванням перебування на віллі двох без харчування протягом 10 днів заплатите від 74 тис. гривень.

На завершення – Танзанія

Танзанія як і Шрі-Ланка не здивує новорічною атмосферою по прильоту. Бо Новий рік місцеві святкують влітку, максимум, який можуть запропонувати, щоб нагадати вам про свято – це гала-вечеря. Її влаштовують не у всіх готелях, тож ви матимете вибір. Прайс на святкову трапезу стартує від 2500 гривень за двох.

/ Фото: Pexels

Плануйте відпочинок на курорті Занзібар. Бо там немає вираженого приливу та відпливу. А ще розвинена інфраструктура, тож відсвяткувати Новий рік вдасться й поза готелем.

Що з цінами на тури?

За відпочинок для двох протягом 14 днів у 4-зірковому готелі заплатите від 70 тис. гривень. У прайсі враховані сніданки та вечері.

У бюджетному 3-зірковому готелі за 7 днів відпочинку для двох зі сніданками заплатите від 45 тис. гривень.

Нещодавно ми розповідали про 5 міст в Єропі для святкування Нового року.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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