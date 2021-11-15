Куди полетіти на Новий рік у Європі: 5 найпопулярніших напрямків 2021 року

Розкажемо про 5 міст світу, де новорічна казка 31 грудня о 00:00 годині оживе

Де святкувати Новий рік-2022: ТОП-5 напрямків у Європі

Хочете відсвяткувати Новий рік-2022 в магічній атмосфері, як у культових фільмах? Обирайте один із 5 напрямків, а також прочитайте попередню статтю, де ми розповідали, як заощадити на подорожах.

Полетіли в Париж?

Не заперечуйте, що думки про бій курантів біля Ейфелевої вежі були у вас відсутні. Париж – це місто романтики, тож беріть другу половинку та відправтеся сюди святкувати Новий рік. Але замість олів’є на столі, вас чекатимуть равлики з часниковим соусом та цибулевий суп. Снігу також не буде, але його замінять новорічні декорації, які нагадають про свято.

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Ціни

На Booking ціна за номер в готелі стартує від 1223 гривень на двох. На Airbnb прайс за кімнату в місцевих стартує від 700 гривень. За номер в готелі чи апартаменти заплатите близько 2600 гривень.

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Квиток на авіарейс на 30 грудня на одного в один бік коштує від 2 400 гривень з урахуванням однієї пересадки та від 6 тис. гривень за квиток на прямий рейс.

Далі – Барселона!

В Барселону рекомендуємо полетіти з компанією друзів. Бо її вулички та витвори архітектора Антоніо Гауді довкола, вражають. Барсу називають ідеальним місцем не лише для тусовок, але й для спокійного відпочинку. Бо довкола ви побачите десятки туристичних локацій з історією. Одні з них – це Саграда Фамілія, парк "Гуель", гора Тібідабо, де розташований храм "Святого Серця" та інші.

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Ціни

На Booking ціна за місце у хостелі стартує від тисячі гривень, а номер з двоспальним ліжком на двох – від 1500 гривень. На Airbnb прайс за кімнату в місцевих стартує від 750 гривень на добу.

Квиток на авіарейс на 30 грудня на одного в один бік коштує: від 4 500 гривень без пересадок та з однією пересадкою від 3 тис. гривень.

Як щодо Амстердаму?

Ще одне місто, де ваші друзі мріють відсвяткувати Новий рік – Амстердам. Приїхавши сюди, не очікуйте традиційних українських страв на новорічному столі. Бо тут обожнюють оселедець з цибулею та огірками, м’ятний чай і голландські сири.

І, звісно, марихуану, яка асоціюється в мандрівників з містом. Але на Новий рік рекомендуємо не зловживати нею, а насолодитися атмосферою та познайомитися з традиціями локалів. Орендуйте велосипеди та дослідіть місто, а ще погуляйте біля каналів Блаубург і Махере-брюг та центральній Площі Дам.

Ціни

Бюджетний двомісний номер у готелі на Booking пропонують за 2300 гривень. Номер делюкс в тризірковому готелі коштує від 3 тис. гривень. На Airbnb прайс за кімнату в місцевих стартує від 1500 гривень.

Квиток на авіарейс на 30 грудня на одного в один бік коштує: від 3 тис. гривень з однією пересадкою та від 4 500 гривень без пересадок.

І куди ж без Відня!

Прилітайте в столицю Австрії – Відень, якщо хочете телепортуватися в зимову європейську казку. Бо її ви відчуєте всюди, коли будете гуляти містом. Наприклад, на площі Ратхаусплац, де облаштувати каток та ввімкнули новорічну музику. І, звісно, в імператорській резиденції Хофбург, де розташовано 19 палаців, Віденській ратуші, соборі Святого Стефана та інших туристичних місцях, які стали основою для історії.

Місто більше романтичне, ніж тусовочне, бо класична музика, яку виконують вуличні музиканти та архітектура створюють особливий антураж.

Ціни

Найбюджетніша пропозиція на Airbnb – місце в хостелі від 490 гривень за одного. На Booking ціни стартують від 1170 гривень за номер на двох у готелі, який знаходиться в 3,6 км від центру.

За авіквиток на 30 грудня на одного в один бік заплатите від 2200 гривень з однією пересадкою та від 2400 гривень за прямий рейс до Відня.

На завершення – острів Корфу в Греції

Любителі поніжитися на сонці в останній день 2021 року оцінять острів Греції – Корфу. Бо їх Парижем, Барселоною та Віднем не здивуєш. Адже вони хочуть повернутися в літо, незважаючи на зимове свято Новий рік.

Ціни

Прайс найдешевшого номеру в тризірковому готелі на Booking стартує від тисячі гривень за добу. Якщо мрієте жити з виглядом на пляж та море, то приготуйте від 2 тис. гривень. За апартаменти з однією спальнею заплатите від 1 500 гривень. На Airbnb пропонують місце в хостелі на одного від 13 доларів.

За авіквиток на 30 грудня на одного в один бік турист заплатить від 4800 гривень з однією пересадкою та від 4600 гривень з двома пересадками.

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