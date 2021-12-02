Вдома, на відпочинку, в ресторані: 5 ідей, у чому зустрічати Новий рік 2022 (фото)

Астрологи рекомендують рік Блакитного Водяного Тигра святкувати у великій компанії, але ми розібрали кілька варіантів урочистостей та створили образи під них

Образи для Нового року на будь-який смак / Фото: Колаж: Сьогодні

Ви ж знаєте, як Новий рік зустрінеш – так і проведеш. Тому пропонуємо вже вирішувати, чим будете займатися у ніч з 31 грудня на 1 січня і, головне, в чому це зробите, адже деталі відіграють велику роль. До речі, час уже вибрати новорічну ялинку.

Зібрати правильний образ на Новий рік 2022 – завдання із зірочкою. Раніше люди простіше до цього ставилися, але сьогодні ми дослухаємося до астрологів. Крім того, слід враховувати поточні тенденції. Вкрай не рекомендують зустрічати рік Блакитного Водяного Тигра у тому, в чому зустрічали 2021-й, у яскравих кольорах та тваринних принтах. Решта обговорюється і варіюється.

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Новий рік 2022 року у теплій країні: у чому зустрічати?

Уїк-енд за кордоном на Новий рік – чудова ідея. В екзотичних країнах знають про любов європейців до різдвяної атрибутики, тому ви зможете знайти там усе, окрім снігу. Але й не факт, що він тут буде 31 грудня. Для святкування Нового року в заморських країнах вам знадобиться гарна легка сукня, капелюх та купальник.

Купальник MOEVA 7 054 грн, солом'яний капелюх 569 грн, сарафан Mango 2999 грн, солом'яна сумка BECKSONDERGAARD 406 грн, браслет з бісеру "Змій" 150 грн, босоніжки Born2be 600 грн. / Фото: Колаж: Сьогодні

Кому підійде: затятим мандрівникам і тим, хто готовий зустріти Новий рік без бою курантів та фільму "Іронія долі" .

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Новий рік 2022 року на вулиці: в чому зустрічати?

Відзначати Новий рік на вулиці, особливо у галасливому місті, дуже весела ідея. Навколо головної ялинки міста завжди збираються справжні фанати цього свята, а фудкорти та точки з ароматним глінтвейном – не дадуть замерзнути. До речі, зовсім не обов'язково йти до галасливого міста. Багато людей люблять у новорічний вечір влаштовувати пікнік у лісі. Головне – тепло одягнутися.

Образ для Нового року на вулиці: рукавиці SumWin 1300, Уггі Classic 2190 грн, Пуховик X-Woyz 2961 грн, бананка ANDRE TAN 799 грн, шарф MANGO 999 грн. / Фото: Колаж: Сьогодні

Кому підійде: компаніям з дітьми, молодим і задерикуваним людям, поціновувачам здорового способу життя.

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Сімейний Новий рік 2022 вдома: що вдягнути та кому підійде?

Домашнє затишне свято підходить для тих, хто цінує традиції та вважає, що найкраще місце на землі – дім. Уся родина за величезним столом – хіба це не суть Нового року? Для особливих фанатів майонезних вечірок та фільму "Один вдома" стане гарною ідеєю покликати Діда Мороза та Снігуроньку додому – діти будуть у захваті! Зустрічаючи Новий рік вдома, можна влаштувати піжамну вечірку, не морочачись про зачіску та манікюр.

Образ для Нового року вдома: піжама Sleeperset 1164 грн, маска для сну Balcony 300 грн, резинка для волосся Balcony 40 грн, свічка ароматизована Yves Rocher 260 грн. / Фото: Колаж: Сьогодні

Кому підійде: сім'ям з маленькими дітьми та тим, для кого Новий рік – час розслабитися та відпочити.

Як зустріти Новий рік 2022 удвох: що для цього потрібно?

Зустрічати Новий рік удвох – що може бути романтичнішим? Особливо, якщо ви тільки недавно почали зустрічатися або, наприклад, молода подружня пара. Замовте смачну їжу, укутайтесь у плед біля ялинки, дивіться улюблені новорічні фільми та пийте шампанське. А для того, щоб вечір був не просто святковим, а й пікантним, вам знадобиться гарна спідня білизна, смачний парфум для тіла та аромосвічки.

Новий рік удвох в образі з: жіночої піжами Sleeperset 1237 грн, парфумів Tom Ford Lost Cherry 5880 грн, кольє з білого золота SOVA 17000 грн, резинки для волосся Balconygarment 40 грн, домашніх капців Sinsay 120 грн / Фото: Колаж: Сьогодні

Кому підійде: молодим парам, сім'ям без дітей, молодятам.

Новий рік у ресторані: як одягтися та нафарбуватися?

Є люди, які люблять у новорічну ніч сяяти не менше, ніж святкова ялинка. А щоб втілити таку ідею в життя та показати себе у всій красі, звичайно ж, треба йти до гарного ресторану. Там за тебе все приготують, накриють, ще й із собою віддадуть те, що не здолаєш доїсти. Твоє завдання просто гарно виглядати та озброїтися відмінним настроєм. У такому разі не обійтися без вечірньої сукні, правильних аксесуарів та гарного взуття.

Розкішний образ для Нового року в ресторані: атласна сукня Muse Draped Bodycon Dress White 2183 грн, туфлі Melanes 2290 грн, клатч-бокс зі стразами 605 грн, сережки-конго 3925 грн / Фото: Колаж: Сьогодні

Кому підійде: компанії холостячок, стильних пар, великої сім'ї з дітьми; тим, хто вважає Новий рік особливим святом; тим, хто вирішив відзначати з батьками та хоче їх здивувати.

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