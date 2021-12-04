Поднимают цены на 30%: что необходимо учесть перед новогодней поездкой в 5 экзотических стран

Узнайте особенности новогоднего отдыха и когда нужно покупать тур, чтобы сэкономить

Что необходимо учесть перед новогодней поездкой в 5 экзотических стран

Празднование Нового года за считанные недели! Многие украинцы останутся в Украине, а люди, которые любят тепло – улетят в солнечные страны. Мы с тревел-экспертом Ириной Паладийчукрасскажем об особенностях отдыха на праздник в 5 странах. Выберите одну из них, если планируете провести первый день нового года на пляже с коктейлем.

Тревел-эксперт Ирина Паладийчук / Фото: пресс-служба

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Когда следует бронировать новогодний тур?

Тревел-эксперт не рекомендует оттягивать дату вылета до 30 декабря. Чем меньше дней до дня Х, тем цены выше. Цена растет примерно на 30%. Кто долго думает, тот переплачивает!

Например, вы можете вылететь 23 декабря, начать отдых раньше и в то же время сэкономить. Если выберете дату после 27 декабря, то переплатите примерно 30% за тур. "Схема" работает не только с экзотическими странами, но и более бюджетными, например, Египтом или Турцией.

Что скажете о праздновании Нового года в Доминиканской Республике?

Туристы любят прилетать Новый год в Доминиканской Республике. Ведь здесь празднуют его 31 декабря, как в Украине. По прилету в страну путешественники возвращаются в праздничный антураж, с которым расстались дома. Да, снега нет, но искусственные елки и Санта Клаусы на каждом шагу.

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Во многих отелях страны в цене тура учтен гала-ужин – особый прием, который устраивают вечером накануне Нового года. Вас удивят не только изысканными блюдами, но и шоу. Туристы не смогут вернуть деньги за гала-прием, если он предварительно учтен в цене тура.

/ Фото: Unsplash

Званый ужин в отеле на праздник – это не для вас? Воспользуйтесь услугой "Барбекю на пляже" с новогодним антуражем – его устраивают местные. Любители тусовок посещают ночные клубы и бары и проводят там первые минуты Нового года.

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Но в праздновании Нового года в Доминиканской Республике есть минус: в стране действует комендантский час. В будни туристы могут передвигаться по курортам до 00:00, а в выходные – до 22:00.

Что с ценами, где учтена стоимость гала-ужина?

За проживание в 4-звездочном отеле на двоих с завтраками и полным пакетом услуг заплатите от 90 тыс. гривен за 11 дней.

В 5-звездочном отеле отдых для двоих за 11 дней будет стоить от 120 тыс. гривен с услугой "Все включено".

А что туристу делать на Шри-Ланке на Новый год?

На курортах Шри-Ланке вас не встретит Санта Клаус, елок в отеле тоже не будет, потому что здесь Новый год традиционно не празднуют 31 декабря. Единственное, чем может порадовать себя турист в отеле – заказать за дополнительную плату гала-ужин. Его стоимость зависит от уровня гостиницы.

В бюджетных 4-звездочных отелях за гала-ужин заплатите от 4 тис. гривен за двоих, а в премиальных 5-звездочных – от 22 тис. гривен за двоих.

/ Фото: Unsplash

На Шри-Ланке нет премиальных кафе вне гостиниц, большинство из них скромные – аутентичные, где за блюдо с креветками платят 5 евро. Так что гала-ужин в отеле – это возможность продегустировать блюда высокой кухни в новогоднюю ночь.

Но веселье можно найти и вне гостиницы, ведь комендантского часа здесь нет. Туристы идут на пляжные вечеринки, где вход бесплатный, и пьют коктейли. Но инфраструктура развита не на всех курортах. Рекомендуем выбрать отель неподалеку от Коломбо – столицы Шри-Ланки. Например, в Вадуве, Негомбо или Бентоте.

Что с ценами на туры?

Отдых на 10 дней в бюджетном 4-звездочном отеле с завтраками стартует от 55 тыс. гривен за двоих с полным пакетом услуг на 10 дней.

В улучшенном 4-звездочном отеле за отдых заплатите от 70 тыс. гривен за двоих с услугой "Все включено" за 10 дней отдыха.

В 5-звездочном отеле со спа и услугой "Все включено" заплатите от 150 тыс. гривен за двоих в 10 дней.

Сейшельские острова

На Сейшелах празднуют Новый год, как в Украине – 31 декабря. Без новогоднего антуража туристы не останутся. Гала-ужин в отелях также предлагают путешественникам, иногда он обязателен. Стоимость трапезы зависит от уровня гостиницы. Прайс стартует от 1400 гривен за человека.

Идеальные острова для новогоднего отдыха: Маэ, Силуэт, Ла Диг и Праслин. Если любите конфиденциальность, то выбирайте острова Норт и Фрегат.

/ Фото: Unsplash

На Сейшелах развит яхтинг, сюда едут праздновать Новый год не только в отелях, но и на местных пляжах. Любители эксклюзива покупают туры на парусный круизный катамаран. К примеру, на модели Leopard. И будут путешествовать по архипелагу и каждый день купаться на новых пляжах в Индийском океане.

/ Фото: leopardcatamarans.com

Катамаран Leopard называют отелем на воде, там есть все для удобства: гостиная, отдельные каюты для двоих, кухня с шефом и палуба, чтобы загорать. На Новый год путешественникам, выбравшим тур, устраивают вечеринку на пляже с барбекю и ассорти тропических фруков. Во время празднования будет звучать живая музыка и шоу народных танцев.

Что с ценами на туры?

За классический тур на 9 ночей в бюджетном 4-звездочном отеле для двоих с завтраками заплатите от 99 тыс. гривен.

В более премиальной 4-звездочной гостинице за 12 дней отдыха с завтраками и ужинами заплатите от 150 тыс. гривен.

За тур на катамаране Leopard за одного заплатите 70 тыс. гривен, в цене учтено все, кроме перелета и страхования от коронавируса.

Далее – премиальные Мальдивы.

Празднование Нового года на Мальдивах не совпадает с 31 декабря. Но особенность отдыха в стране – это индивидуальный подход к гостям, поэтому для украинцев устраивают праздничное барбекю, шоу, дискотеки и прочие активности.

/ Фото: Pexels

Гала-ужин на праздник обязателен - будьте готовы, что тур подорожает с учетом оплаты за трапезу не менее 8 тыс. гривен. Цена ужина по умолчанию учитывается в прайсе путешествия для двоих.

Инфраструктура на Мальдивах не развита: на одном острове расположен только один отель. Единственная возможная активность на Новый год – гала-ужин. А еще новогодний романтический пикник на пляже, который устраивают для званых гостей.

Что с ценами на туры?

За отдых в 5-звездном отеле для двоих на 10 дней с трехразовым питанием заплатите от 150 тыс. гривен.

За тур с учетом пребывания двоих на вилле без питания в течение 10 дней заплатите от 74 тыс. грн.

В завершение – Танзания

Танзания, как и Шри-Ланка, не удивит новогодней атмосферой по прилету. Новый год местные празднуют летом, максимум, что могут предложить, чтобы напомнить вам о празднике – это гала-ужин. Его устраивают не во всех отелях, так что у вас будет выбор. Прайс на праздничную трапезу стартует от 2500 гривен за двоих.

/ Фото: Pexels

Планируйте отдых на курорте Занзибар. Там нет выраженного прилива и отлива. А еще развита инфраструктура – отпраздновать Новый год удастся и вне гостиницы.

Что с ценами на туры?

За отдых для двоих в течение 14 дней в 4-звездочном отеле заплатите от 70 тыс. гривен. В прайсе учтены завтраки и ужины.

В бюджетном 3-звездном отеле за 7 дней отдыха для двоих с завтраками заплатите от 45 тыс. гривен.

Недавно мы рассказывали о 5 городах в Европе для празднования Нового года.