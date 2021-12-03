Як схуднути до Нового року – 2022 та не зіпсувати здоров'я

Сувора дієта плюс посилені тренування замість підтягнутої фігури до свят можуть закінчитися травмами та гормональним збоєм. Як худнути правильно – у статті

Схуднути до Нового року 2022 та не зіпсувати здоров'я допоможуть раціональне харчування та активність / Фото: Колаж: Сьогодні

До Нового року менше місяця, а куплена до свята сукня "сидить" не ідеально, тому потрібно терміново скинути кілька кілограмів. Однак таке екстремальне схуднення, та ще й узимку, може завдати організму серйозної шкоди. Як схуднути до Нового року, чи варто взагалі це робити і як правильно скинути зайву вагу, розбираємося з експертами

Чи варто взагалі худнути взимку?

Холодна пора року взагалі не найкращий час для строгих обмежень у харчуванні, дієт і тим більше – голодування. Взимку ми, навпаки, їмо більше, насамперед калорійної їжі. Це виправдано, оскільки в цей сезон на наш апетит впливає кілька факторів – уповільнення метаболізму, коротший світловий день тощо

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Але різко худнути і сідати на жорсткі дієти шкідливо будь-якої пори року, це призведе не тільки до повернення ваги, пояснює дієтолог, психолог, консультант зі здорового харчування. Ксенія Рен. Оскільки різке скорочення вуглеводів у раціоні викликає надалі неконтрольований апетит.

Різко худнути і сідати на жорсткі дієти шкідливо будь-якої пори року / Фото: Depositphotos

Різке обмеження жирів загрожує порушеннями в гормональній системі та обмінних процесах. Обмеження ж білків призведе до втрати не жиру, а м'язової маси, адже білки – їхній основний "будівельний матеріал".

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Щоб не тільки худнути без шкоди здоров'ю, але й з результатом, важливо не голодувати, а правильно скласти раціон. І, звичайно, тільки з комплексом фізичної активності вдасться і привести тіло в порядок, і втримати нормальну вагу.

Чи можна схуднути за місяць так, щоб не зашкодити?

За місяць можна втратити певний обсяг жирової тканини: особливо якщо людина, яка до цього харчувалася неправильно і незбалансовано, взагалі не дружила з фізкультурою, почне елементарно більше ходити пішки і їсти здоровішу їжу.

Спортивний фармаколог, методист-викладач ТЦ Академії фітнесу України Ігор Бабенко зазначає, що місяць – це час, який піде тільки на адаптацію організму, перебудову та навчання людини, яка починає тренуватися для схуднення. Робити це потрібно поступово та грамотно, інакше ви ризикуєте отримати різні травми.

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Головне, не починати різко "качатися" самостійно, та ще й при цьому сісти на жорстку дієту. / Фото: unsplash.com

Худнути різко – дуже шкідливо для організму, не варто намагатися голодувати, жорстко обмежувати себе в їжі, починати тренувальний марафон, який обіцяє мінус 10 кг на місяць, а то й за тиждень. Це завдасть непоправної шкоди здоров'ю.

Але якщо ви вже зараз почнете харчуватися раціональніше і збільшите фізичну активність, то вже до Нового року помітите, що стали виглядати краще. Головне, уникати помилок, які можуть зашкодити.

Як не помилитись у виборі фізичної активності?

Не починайте активно тренуватися, якщо ви не підготовлені, не розумієте, є чи немає протипоказань до того ж "качу" у спортзалі. Непідготовлена людина, яка вийшла на пробіжку, насамперед "завдасть удару" по власних суглобах.

Навіть якщо ви тренуєтеся періодично, то все одно ваші м'язи при збільшенні активності зазнають колосального навантаження. А без фізичної підготовки взагалі ви ризикуєте заробити протрузії хребта і навіть грижі. Ходьба, а не біг, у цьому випадку буде набагато краще.

Підібрати підходящу для схуднення програму допоможе тренер / Фото: freepik.com

Людина може не знати, що вона вже має протрузії, наприклад, або не оцінювати, наскільки серйозно порушена постава, чи є наслідки перенесеної травми і так далі. Підібрати потрібну активність допоможе фітнес-тренер. Для схуднення також можна самостійно використовувати петлі та гантелі TRX – це багатофункціональні тренажери, які легко кріпляться на вуличних спортивних майданчиках.

Але знову ж таки, тактику тренувань і стратегію схуднення вам повинен підібрати фахівець. А скласти раціон – дієтолог, оскільки якщо ви почнете голодувати, то відразу різко погіршиться стан шкіри та волосся, а у жінок до того ж почнуться проблеми із менструальним циклом. Харчування, навіть дієтичне, обов'язково має бути збалансованим.

Як харчуватися, щоб схуднути?

Для схуднення та поліпшення стану здоров'я у будь-якому випадку важливо виключити взагалі або для початку поступово знижувати в раціоні цукор, напівфабрикати, фастфуд та інші продукти, у яких багато швидких вуглеводів. Для початку просто відмовтеся від них, а їжу приймайте 3-4 рази на день плюс додайте піші прогулянки щодня не менше 40 хвилин.

Важливо! Якщо ви швидко набираєте вагу, значить, їсте зайве, перебираєте щодо калорійності і не добираєте в активності – тобто недостатньо фізичних навантажень. Підрахунок калорій теж швидко втомлює, тому краще просто зменшити ваші порції вдвічі. А меню складатиметься з продуктів, у яких багато складних вуглеводів, білків та клітковини.

Меню складайте з продуктів, у яких багато складних вуглеводів, білків, клітковини, а не просто "сидіть" на салатах / Фото: freepik.com

Каші, тверді сорти макарони, нежирне м'ясо (телятина, курка, індичка), риба, зелень, фрукти, обов'язково овочі. Ще на прилавках достатньо сезонних гарбузів, буряків, моркви, їх можна їсти у запеченому вигляді. Салати зі свіжих овочів краще заправляти оливковою олією: хоча на носі сезон новорічних майонезних салатів, вони схудненню не сприяють.

Як гуляти і скільки ходити, щоб схуднути?

Отже, формула схуднення – це раціональне харчування корисною їжею 3-4 десь на день, зменшення порцій плюс ходьба. Існує так званий американський стандарт ходьби – 7 тисяч кроків на день, який рекомендується навіть людям із діабетом та іншими хронічними проблемами.

Гуляти для схуднення та гарного сну краще вечорами, не менше 40 хвилин / Фото: freepik.com

Не рахувати кроки допоможе спеціальний мобільний додаток або трекер. Краще гуляти вечорами – так ви наситите організм киснем, заспокоїте нервову систему і зможете краще заснути. Адже повноцінний сон теж один з важливих факторів для схуднення.

Скільки треба спати, щоб схуднути?

Чим гірша якість вашого сну, тим складніше буде схуднути. Це пов'язано з тим, що саме під час нічного сну вироблятиметься маса важливих для нас гормонів. Якщо сон неповноцінний, то починаються проблеми з виробленням соматропіну (це гормон росту, який допомагає спалювати жир, коли їжа в організм не надходить) та інших гормонів, у результаті уповільнюються обмінні процеси.

Для повноцінного відпочинку та перезавантаження людині потрібно спати не менше 7-8 годин, і засипати без допінгу. Тобто якщо ви вирішили схуднути, то алкоголь зводите до мінімуму. І тим більше не використовуєте його як снодійне.

У процесі розпивання алкоголю ми починаємо його закушувати, захоплюємося, переїдаємо. А вранці через затримку рідини та набряклості, викликаної алкогольною інтоксикацією, ми виглядаємо гірше і повніше. Краще пити чисту воду, свіжі соки, також важливо приймати вітамінні комплекси.

Які добавки та вітаміни потрібні при схудненні

Найкращі "друзі", які допоможуть підтримати обмінні процеси, нормалізувати вагу – це Омега-3, вітамінні комплекси та колаген. Колаген взагалі варто приймати жінкам старше 35, оскільки цей білок входить в основу сполучних тканин, забезпечуючи їм міцність та еластичність.

Омега-3 та вітамінні комплекси допоможуть нормалізувати вагу та почуватися здоровіше / Фото: unsplash.com

Колаген – це краса та здоров'я вашої шкіри, волосся, нігтів. Купувати харчові добавки краще в аптеках або на офіційних сайтах зі спортивного харчування. Читайте уважно інструкцію, як приймати вітаміни та Омега-3, а колаген слід приймати по 5 грамів на день між прийомами їжі.

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