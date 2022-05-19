ТОП-5 унікальних місць в Україні, які варто побачити після перемоги

Українська пустеля Сахара, озеро, де знімали фільм з Жаном Рено, Тунель кохання та інші локації – в матеріалі

ТОП-5 місць в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Тревел-експерти припускають, що кількість мандрівників в Україні після перемоги збільшиться. Люди захочуть відвідати Чорнобаївку, Бучу, Ірпінь та інші місця, які стали музеями з історією просто неба. Не варто забувати про бажані довоєнні локації в списку туристів з усього світу. "Сьогодні" покажуть ТОП-5 місць – їх варто побачити повторно.

"Олешківські піски"

Національний природний парк "Олешківські піски" на Херсонщині – це українська пустеля Сахара. Чому "Сахара"? Ззовні піщаний масив нагадує безкраю пустелю. Його називають природним дивом України через різноманіття ландшафтів, на території якого побачите 455 видів рослин та 958 видів тварин. Влітку пісок нагрівається до 70 градусів, але факт не лякає туристів, які приїжджають сюди на фотосесії та пікніки. "Олешківські піски" – найбільший піщаний масив у Європі, а ще візитна картка Херсонщини.

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"Тунель кохання"

Найромантичніше місце України – 5-ти кілометровий "Тунель кохання" на колії, яка обросла гілками дерев. Знаходиться природна пам’ятка поблизу містечка Клевань на Рівненщині. Туристи приходять сюди на романтичну фотосесію. За легендами, закохані загадують посеред тунелю бажання, яке здійснюється.

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"Оптимістична" печера

Найдовша у світі гіпсова печера, яка увійшла до Книги рекордів Гіннеса – це "Оптимістична". Вона ще й п'ята за довжиною серед усіх печер світу. Довжина печери – понад 260 км. Знаходиться чудо природи на Тернопільщині. Шукачі пригод її оцінять, коли гулятимуть та дивитимуться на кристали та підземні озера! Фахівці запевняють, що печера утворилася 14 млн років тому, а екстрасенси вважають її місцем сили.

Лемурійське озеро

Must visit місце на Херсонщині – Лемурійське озеро, яке ще називають "Рожевим озером". Солі в літрі води з озера на 50 г більше, ніж у Мертвому морі. Озеро – це не лише про естетику для очей, а й користь для організму. Вода збагачена мінералами (магній, калій, йод, бром) та корисна для профілактики захворювань шкіри, суглобів, дихальних шляхів та нервової системи. Детальніше про чудодійні властивості Лемурійського озера читайте за посиланням.

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Озеро "Синевир"

"Око Карпат" – друга назва гірського озера "Синевир", розташованого на висоті 1000 метрів над рівнем моря на Закарпатті. Глибина водойми – до 25 метрів, але в ній заборонено купатися. Туристи приїжджають на локацію за іншим – пообідати в автентичних садибах, переплисти на плоті з одного боку озера на інший та насолодитися флорою. Природа вражає, тому зйомки фільмів на території проводилися періодично до війни. Серед них - "Останній крок" із французьким актором Жаном Рено.

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