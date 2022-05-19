Life
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Трендові прикраси

Флешмоб Нікітюк

Як доїхати до Канади

Сезонна алергія

Навчання за кордоном

Герої Азовсталі
СЬОГОДНІ Life No Stress

ТОП-5 унікальних місць в Україні, які варто побачити після перемоги

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 травня, 17:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українська пустеля Сахара, озеро, де знімали фільм з Жаном Рено, Тунель кохання та інші локації – в матеріалі
ТОП-5 місць в Україні
ТОП-5 місць в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Тревел-експерти припускають, що кількість мандрівників в Україні після перемоги збільшиться. Люди захочуть відвідати Чорнобаївку, Бучу, Ірпінь та інші місця, які стали музеями з історією просто неба. Не варто забувати про бажані довоєнні локації в списку туристів з усього світу. "Сьогодні" покажуть ТОП-5 місць – їх варто побачити повторно.

"Олешківські піски"

Національний природний парк "Олешківські піски" на Херсонщині – це українська пустеля Сахара. Чому "Сахара"? Ззовні піщаний масив нагадує безкраю пустелю. Його називають природним дивом України через різноманіття ландшафтів, на території якого побачите 455 видів рослин та 958 видів тварин. Влітку пісок нагрівається до 70 градусів, але факт не лякає туристів, які приїжджають сюди на фотосесії та пікніки. "Олешківські піски" – найбільший піщаний масив у Європі, а ще візитна картка Херсонщини.

Реклама

"Тунель кохання"

Найромантичніше місце України – 5-ти кілометровий "Тунель кохання" на колії, яка обросла гілками дерев. Знаходиться природна пам’ятка поблизу містечка Клевань на Рівненщині. Туристи приходять сюди на романтичну фотосесію. За легендами, закохані загадують посеред тунелю бажання, яке здійснюється.

Реклама

"Оптимістична" печера

Найдовша у світі гіпсова печера, яка увійшла до Книги рекордів Гіннеса – це "Оптимістична". Вона ще й п'ята за довжиною серед усіх печер світу. Довжина печери – понад 260 км. Знаходиться чудо природи на Тернопільщині. Шукачі пригод її оцінять, коли гулятимуть та дивитимуться на кристали та підземні озера! Фахівці запевняють, що печера утворилася 14 млн років тому, а екстрасенси вважають її місцем сили.

Лемурійське озеро

Must visit місце на Херсонщині – Лемурійське озеро, яке ще називають "Рожевим озером". Солі в літрі води з озера на 50 г більше, ніж у Мертвому морі. Озеро – це не лише про естетику для очей, а й користь для організму. Вода збагачена мінералами (магній, калій, йод, бром) та корисна для профілактики захворювань шкіри, суглобів, дихальних шляхів та нервової системи. Детальніше про чудодійні властивості Лемурійського озера читайте за посиланням.

Реклама

Озеро "Синевир"

"Око Карпат" – друга назва гірського озера "Синевир", розташованого на висоті 1000 метрів над рівнем моря на Закарпатті. Глибина водойми – до 25 метрів, але в ній заборонено купатися. Туристи приїжджають на локацію за іншим – пообідати в автентичних садибах, переплисти на плоті з одного боку озера на інший та насолодитися флорою. Природа вражає, тому зйомки фільмів на території проводилися періодично до війни. Серед них - "Останній крок" із французьким актором Жаном Рено.

Ми також розповідали, чи можна повернутись в Україну зі статусом тимчасового захисту.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Річ дня
Панама Kalush
Тренд сезону 💕
Де купити
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Діячі з українським корінням
Made in Ukraine
Зигмунд Фройд
Зигмунд Фройд
психолог, психоаналітик, психіатр та невролог
Енді Воргол
Енді Воргол
художник, продюсер, творець поп-арту
Чак Паланік
Чак Поланік
письменник, автор книги «Бійцівський клуб»
Девід Копперфільд
Девід Копперфільд
ілюзіоніст та гіпнотизер
Стів Возняк
Стів Возняк
винахідник, співзасновник компанії Apple
1 /2
Читати
Твоя карта
Передбачення на тиждень
Отримати карту
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Як виїхати за кордон студентам призовного віку
Лайфхак тижня
Роз'яснення прикордонників
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти