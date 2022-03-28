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Burning Man у Чорнобаївці? Що хотіли би влаштувати українці в селі після перемоги – 3 ідеї

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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28 березня, 18:46
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Хоробрість ЗСУ надихнула українців на шалені ідеї. Серед них – відсвяткувати перемогу в Чорнобаївці
/ Фото: Колаж: Сьогодні

ЗСУ 12 разів поспіль розбили окупантів у Чорнобаївці. Володимир Зеленський зауважив, що село ввійде в історію воєн. Ніхто й не сумнівається, адже щоразу українські воїни повторно розбивають техніку ворога. В Мережі не лише сотні мемів про Чорнобаївку, а й ідей українців, як задіяти славнозвісну землю села після перемоги. Покажемо ТОП-3 найдотепніші та найсмішніші варіанти.

1 – влаштувати конкурс"Євробачення"

Як пройшов Нацвідбір "Євробачення-2022" в Україні знає весь світ: дивний підрахунок балів, звільнення члена журі та недопуск переможниці до виступу в Турині через фейковий документ. Цікаво, як би відреагували іноземні артисти на ідею однією з українок влаштувати Євробачення-2023 в славнозвісній Чорнобаївці?!

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В Чорнобаївці проведемо Євробачення 2023, – пише одна з користувачок Instagram.

2 – влаштувати фестиваль Burning Man

Найпопулярніша ідея серед українців – влаштувати фестиваль незалежного мистецтва Burning Man в Чорнобаївці.

Дійство влаштовують в штаті Невада в пустелі Блек-Рок (США) з 1986 року. Через пандемію проведення було скасовано, тож тисячі учасників були обурені. До слова, в 2018 році дійство відвідало приблизно 70 тис. людей. Уявляєте проведення фестивалю на Херсонщині в маленькому селі? Життя не готувало населення Чорнобаївки до жартівливої ідеї українців!

Кульмінація Burning Man – спалювання дерев'яної статуї. У Мережі традицію фестивалю порівнюють зі знищенням техніки ворога в Чорнобаївці.

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Burning Man там вже повним ходом), – пише одна з користувачок Instagram.

3 – відсвяткувати перемогу

В перші дні війни українці думали, що основним місцем для святкування перемоги буде Майдан Незалежності в Києві. Сьогодні в нього є конкурент – Чорнобаївка, де більшість хоче зустрітися в заповітний день перемоги. Чому? Бо ЗСУ в селі неодразово показали професіоналізм та незалежність України, а ворог – свою бездарність та готовність лише до поразок.

Після Перемоги поїду в Чорнобаївку святкувати, – пише одна з користувачок Instagram.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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