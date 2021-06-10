Рожеве озеро в Україні: де розташоване та лікувальні властивості

Рожеве озеро розташоване на Херсонщині

А чи знаєте ви, що у цілющих вод Мертвого моря є вітчизняний аналог, та ще й який ?! Оздоровитися і побачити це диво природи можна не виїжджаючи за межі України: досить потрапити в село Григорівка Херсонської області – саме там розташоване Рожеве озеро, відоме своїми цілющими властивостями і, звичайно, кольором води. Його ще називають Лемурійським (є думка, що це залишки древнього Лемурійського моря) або раповим.

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Солі в літрі води в Рожевому озері на 50 г більше, ніж у Мертвому морі! А в ропі – 35% солі, в той час як в Ізраїльському – 33%! Так само, як і в Мертвому морі, в ньому неможливо потонути, вода виштовхує вас і на ній можна просто лежати.

Рожеве озеро на Херсонщині Фото: Depositphotos

А буквально за 50 метрів від нього знаходяться сиваські грязі, також лікувальні. Як кажуть місцеві, повний "лікувальний цикл" виглядає так: ви купаєтеся в Рожевому озері близько 30-40 хвилин, потім мажете грязюкою на півгодини приблизно. Далі її потрібно змити (на території є душ) і знову зануритися в озеро, після чого деякий час не змивати сіль, що залишилася на тілі після купання, оскільки вона лікувальна.

Територію можна назвати повністю облаштованою. Це швидше дикий курорт, але прісна вода і туалет, а також альтанки для відпочинку за досить помірну плату тут є.

Лікувальні властивості Рожевого озера в Україні

Що лікує Рожеве озеро? Вважається, що воно має цілу низку лікувальних властивостей. Саме це і приваблює сюди туристів. Вода Рожевого озера збагачена мінералами (магній, калій, йод, бром), також в ній – ортоборна кислота, вуглеводи, солі. Також рожева вода насичена бетакаротином, вітаміном молодості.

Особливо корисна рожева вода для профілактики захворювань шкіри (особливо псоріаз, атопічний дерматит та інші патології, які складно піддаються традиційному лікуванню), хронічних захворювань суглобів (артритів, поліартритів, артрозів), захворювання судин, верхніх дихальних шляхів (особливо риніти, ангіни, гайморити), а також позитивно впливає на нервову систему, прекрасно справляючись з безсонням, вегето-судинну дистонію, зміцнює імунну систему, а також корисна при гінекологічних та урологічних проблемах.

Лікування сивашською гряззю Фото: Depositphotos

А в поєднанні з сиваською гряззю ефект подвоюється! До слова, сиваська грязь сертифікована і офіційно визнана лікувальною, продається в шести країнах Європи.

Важливо: перед поїздкою на Рожеве озеро обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, так як є протипоказання.

Як з'явилося Рожеве озеро в Херсонській області

Зараз Рожеве озеро – це унікальний цілющий ресурс. Розміщується воно безпосередньо поруч з озером Сиваш. А рожеве поле перед цим озером, що складається суцільно з рожевої ропи, неможливо не помітити на в'їзді в Григорівку.

Рожевий колір надає воді бактерія Дуналіелла Солоноводна. Стосовно самого озера, з'явилося воно випадково і відносно недавно: в 60-х роках минулого століття. Радянський військовий літак зазнав аварії, в результаті чого відбувся вибух і утворилася вирва. А вона, в свою чергу, поступово заповнилася солями з озера Сиваш, оскільки є його східною частиною, по суті. До речі, в перекладі з татарської "Сиваш" так і перекладається – "грязь"!

Особливості національного курорту: до чого бути готовим

Поки що це справжній бальнеологічний, але дикий курорт. Можливо, коли-небудь тут побудують великий курорт, але поки доводиться задовольнятися тим, що є – то є, тільки природними дарами і практично повною відсутністю повноцінної інфраструктури.

Рожеве озеро в Україні Фото: Depositphotos

Зате природа віддає все з лишком. Це дійсно місце, де відновлюються сили. А зупинитися можна в одній з садиб в приватному секторі – в Григорівці майже в кожному будинку здають житло туристам.

До речі, найсмачніші кавуни, дині та помідори, а також виноград, кажуть, ростуть саме в цьому селі. А ще тільки в Херсонській області найбільша кількість сонячних днів в Україні. Тому приїхати сюди хоча б раз обов'язково потрібно. Тим більше, що до інших цікавих місць Херсонщини, в тому числі курортних Скадовська, Генічеська та до заповідника Асканія-Нова, тут рукою подати.

Рожеве озеро: як доїхати

Сюди щорічно приїжджають тисячі іноземців! А ось наші співвітчизники, як виявилося, мало що знають про таке дивовижне цілюще місці, і тим більше, дорогу до нього. Розповідаємо.

Розташована Григорівка за 17 км від автодороги Каховка-Армянськ, це Західна частина Азовського узбережжя, близько 100 км від Херсона. Якщо їхати на Рожеве озеро з Херсона, потрібно тримати курс на Чаплинку, потім – поворот на Григорівку (від Чаплинки це близько 15 км), орієнтуватися за вказівниками. На під'їзді до озера є вітряна станція – не помилитеся.

GPS-координати: 46.241234, 33.736129

Тепер ви знаєте, що Рожеве озеро в Україні – не вигадка, а реальність на півночі Арабатської стрілки, про яке досі мало хто знає!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про п'ять переваг, чому варто поїхати в Бердянськ

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