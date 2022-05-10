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Чи можна повернутись в Україну зі статусом тимчасового захисту – відповідь експерта

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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10 травня, 11:44
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Про правила перетину кордону, заборони та наслідки для українців, які тимчасово переїхали до Німеччини – розповів адвокат
Як повернутись додому, якщо отримав статус тимчасового захисту в ЄС
Як повернутись додому, якщо отримав статус тимчасового захисту в ЄС

Тисячі українців вимушено переїхали за кордон та отримали статус тимчасового захисту для офіційного перебування в країні. Щодня кількість тих, хто їде назад на рідну землю, збільшується. Чи можна повертатися до України, отримавши статус тимчасового захисту в Німеччині, розповіла адвокат Олена Кухаренко в Instagram.

Українцям зі статусом тимчасового захисту дозволено виїжджати за межі країни, де вони його отримали.

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Тимчасовий захист простою мовою – це статус резидентства в країні. Особа, яка отримала цей захист, стає резидентом країни, перебуваючи на тих правах, як й резиденти на інших підставах, і як резидент може виїжджати з країни та повертатися, – розповіла адвокат Олена Кухаренко

Якщо ви отримали дозвіл на тимчасове проживання (Aufenthaltstitel) в Німеччині та поїхали з країни без повернення, або не перебували там понад 6 місяців, він стає недійсним.

Тимчасово переселені з дозволом на проживання можуть їхати за межі країни, де отримали тимчасовий захист, враховуючи правила. Маючи тимчасовий дозвіл на проживання та дійсний проїзний документ, зможете повернутися в будь-який час до Німеччини.

"Сьогодні" розповідали, що не так з програмою Uniting for Ukraine для українців у США.

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