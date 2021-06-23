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Варто прочитати: 5 книг, які рекомендує Білл Гейтс

Сьогодні, 19:00

Співзасновник Майкрософт обрав книги, де тема стосунків людини з природою ключова. Він сподівається, що хоча б одну з них ви захочете прочитати

ТОП-5 книг, які рекомендує Білл Гейтс прочитати влітку
ТОП-5 книг, які рекомендує Білл Гейтс прочитати влітку
Фото: gatesnotes.com

"Більшість книг в моєму літньому списку для прочитання стосуються того, що відбувається, коли люди вступають в конфлікт з навколишнім світом", – пише Білл Гейтс на Gates Notes, де й поділився добіркою книг. Останнім часом геній звертав увагу на книжки, де писали про складні стосунки між людством та природою. І виною цьому – коронавірус, який змінив життя суспільства та його роздуми про уникнення кліматичної катастрофи. Тож оберіть декілька книг для прочитання влітку, а ще перегляньте календах лайфхаків від Life Сьогодні, щоб теплий сезон був незабутній.

"Lights Out: Гордість, омана і падіння General Electric", Тед Манн і Томас Гріта

Ця книга допомогла Біллу Гейтсу зрозуміти, чому успішна компанія General Electric зазнала поразки. До слова, над цим він думав декілька років, але відповідь знайшов лише у рядках від Теда Манна і Томаса Гріда. Бо автори "розібрали" помилки та промахи, які допустило керівництво.

"Lights Out: Гордість, омана і падіння General Electric", Тед Манн і Томас Гріта
Фото: gatesnotes.com

"Під білим небом: Природа майбутнього", Елізабет Колберт

Біл Гейтс вважає, що ця книга містить найпряміші дослідження "людства проти природи" у добірці. Авторка описує її як "книгу про людей, які намагаються вирішити проблеми, які викликані людьми, що намагалися вирішити проблеми". Елізабет Колберт пише про низку способів втручання людей у природу. Два з яких – генна інженерія та геоінженерія, які особливо цікавлять Білла Гейтса.

"Під білим небом: Природа майбутнього", Елізабет Колберт
Фото: gatesnotes.com

"Земля обітована", Барак Обама

Співзасновника Майкрософт завжди цікавили книги про президентів США! Одна з його улюблених – "Земля обітована", де розповідають про початок кар’єри Барака Обами і до смерті Усама бен Ладена в одній з місій 2011 року. Історії у книзі – це захопливий погляд на те, як керувати країною у скрутні часи. Тож не обійшлося без фактів про досвід роботи у Білому домі та реалій людини, яка приймає кінцеві рішення країни.

"Земля обітована", Барак Обама
Фото: gatesnotes.com

"The Overstory", Річард Пауерс

Білл Гейтс зазначив, що це один із найнезвичніших романів, які він прочитав за останні роки. У The Overstory ви дізнаєтеся про життя дев’яти людей та їх зв’язок із природою. У книзі радикально розглядають захист лісів, але його найбільше вразила любов кожного з персонажів до їх власних професійних справ. І книга надихнула Білла Гейтса детально вивчати тему дерев.

"The Overstory", Річард Пауерс
"The Overstory", Річард Пауерс
Фото: gatesnotes.com

"Елегантний захист. Нові знання про імунну систему", Метт Ріхтель

Метт Ріхтел написав книгу до початку пандемії, ключовий акцент якої на дослідженні імунної системи людини. Але її прочитання та застосовування порад на практиці допоможуть зупинити COVID-19. У книзі автор акцентує на чотирьох пацієнтах, кожен із яких повинен керувати своєю імунною системою. І всі історії – цікавий погляд на науку, яка вивчає імунітет.

"Елегантний захист: нова незвичайна наука про імунну систему ", Метт Ріхтел
Фото: gatesnotes.com

Нещодавно ми розповіли про чек-лист для вдалого відпочинку на морі літом-2021.

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Джерело: gatesnotes.com
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