Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Стоит прочитать: 5 книг, которые рекомендует Билл Гейтс

Сегодня, 19:00

Соучредитель Майкрософт выбрал книги, где тема отношений человека с природой ключевая. Он надеется, что хотя бы одну из них вы захотите прочитать

ТОП-5 книг, которые рекомендует Билл Гейтс прочитать летом
ТОП-5 книг, которые рекомендует Билл Гейтс прочитать летом
Фото: gatesnotes.com

"Большинство книг в моем летнем списке для прочтения касаются того, что происходит, когда люди вступают в конфликт с окружающим миром", – пишет Билл Гейтс на Gates Notes , где и поделился подборкой книг. В последнее время гений обращал внимание на книги, где писали о сложных отношениях между человечеством и природой. И виной этому – коронавирус, который изменил жизнь общества и его размышления о том, как избежать климатической катастрофы. Поэтому выберите несколько книг для чтения летом, а еще посмотрите календарь лайфхаков от Life Сегодня , чтобы теплый сезон был незабываемый.

"Lights Out: Гордость, заблуждение и падение General Electric", Тед Манн и Томас Грита

Эта книга помогла Биллу Гейтсу понять, почему успешная компания General Electric потерпела поражение. К слову, над этим он думал несколько лет, но ответ нашел только в строках от Теда Манна и Томаса Грита. Потому авторы "разобрали" ошибки и промахи, которые допустило руководство.

"Lights Out: Гордость, заблуждение и падение General Electric", Томас Грита и Тед Манн
Фото: gatesnotes.com

"Под белым небом: Природа будущего", Элизабет Колберт

Билл Гейтс считает, что эта книга содержит самые прямое исследование "человечества против природы" в подборке. Автор описывает ее как "книгу о людях, которые пытаются решить проблемы, вызванные людьми, которые пытались решить проблемы". Элизабет Колберт пишет о способах вмешательства людей в природу. Два из них – генная инженерия и геоинженерия, которые особенно интересуют Билла Гейтса.

"Под белым небом: Природа будущего", Элизабет Колберт
Фото: gatesnotes.com

"Земля обетованная", Барак Обама

Соучредителя Майкрософт всегда интересовали книги о президентах США! Одна из его любимых – "Земля обетованная", где рассказывают о начале карьеры Барака Обамы и до смерти Усама бен Ладена в одной из миссий 2011 года. Истории в книге – это увлекательный взгляд на то, как управлять страной в трудные времена. Поэтому не обошлось без фактов об опыте работы в Белом доме и реалий человека, который принимает окончательные решения страны.

"Земля обетованная", Барак Обама
Фото: gatesnotes.com

"The Overstory", Ричард Пауэрс

Билл Гейтс отметил, что это один из самых необычных романов, которые он прочитал за последние годы. В The Overstory вы узнаете о жизни девяти человек и их связь с природой. В книге радикально рассматривают защиту лесов, но его больше всего поразила любовь каждого из персонажей к их собственному профессиональному делу. И книга вдохновила Билла Гейтса детально изучать тему деревьев.

"The Overstory", Ричард Пауэрс
"The Overstory", Ричард Пауэрс
Фото: gatesnotes.com

"Элегантная защита. Новые знания об иммунной системе", Мэтт Рихтел

Мэтт Рихтел написал книгу до начала пандемии, ключевой акцент которой на исследовании иммунной системы человека. Но ее прочтение и применения советов на практике помогут остановить COVID-19. В книге автор акцентирует внимание на четырех пациентах, каждый из них должен управлять своей иммунной системой. И все истории – интересный взгляд на науку, которая изучает иммунитет.

"Элегантная защита: Новые знания об иммунной системе", Мэтт Рихтель
Фото: gatesnotes.com

Недавно мы рассказали о чек-листе для удачного отдыха на море летом-2021.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
3 книги от Владимира Остапчука, которые захватывают с первых страниц Читать в поезде станет удобнее - "Укрзализныця" открыла доступ к онлайн-библиотеке 3 книги, которые стоит прочитать каждому "Книжный Арсенал" перенесли из-за локдауна: новая дата
Билл Гейтс книги
Источник: gatesnotes.com
Реклама

Новости партнеров

Внучка Чапкиса удивила заявлением после похорон дедушки
Внучка Чапкиса удивила заявлением после похорон дедушки
Жена Малиновского порадовала подписчиков горячими фото
Жена Малиновского порадовала подписчиков горячими фото
Американская невестка Чапкиса в бикини покрасовалась на пляже
Американская невестка Чапкиса в бикини покрасовалась на пляже
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?

Популярные статьи

Сегодня, 17:35No Stress

Летний отпуск в Яремче: все, что нужно знать о курорте

Сегодня, 09:34Звездно

Притула шумно отметил свое 40-летие с Ефросининой и Никитюк (фото, видео)

Вчера, 20:15Вкусно

Какой вы экзотический фрукт по гороскопу

Вчера, 19:57Звездно

Мама Наташи Королевой впечатлила размером своей пенсии в США, не проработав там ни дня

Вчера, 17:04Events

Когда выпускной-2021 в Украине и как будем отмечать

Вчера, 16:15Здорово

Почему тополиный пух не виноват: что на самом деле вызывает аллергию

Вчера, 15:22Модно

Какую прическу сделать на выпускной 2021: самые модные идеи из Pinterest

Вчера, 14:56Вкусно

Киноа по-новому: 5 необычных способов для ее приготовления

Вчера, 12:18Звездно

Принц Чарльз отказался встречаться с принцем Гарри во время его приезда в Лондон

Вчера, 12:00Вкусно

10 летних супов, которые отлично охлаждают в жару

21 июняЗвездно

Принцу Уильяму – 39. Мы сравнили фото герцога Кембриджского тогда и сейчас

21 июняЗвездно

Николаев стал первым мужчиной Королевой: Я была воспитана строго, секс случился после замужества

21 июняЗвездно

Постер Памелы Андерсон и вишневый торт: ТОП-10 фактов об имениннике принце Уильяме

21 июняEvents

День Святого Духа: что нельзя делать в праздник

21 июняEvents

День летнего солнцестояния: красивые поздравления в открытках, стихах и смс

21 июняЗвездно

Максиму Галкину на 45-летие подарили ювелирку и антиквариат

Новости партнеров

10 лучших образов Елены Зеленской за 2 года в статусе первой леди
10 лучших образов Елены Зеленской за 2 года в статусе первой леди
Модные сумки на лето 2021: тренды, цвета и формы
Модные сумки на лето 2021: тренды, цвета и формы
Узелков "засветил" новую возлюбленную во время отдыха в Одессе
Узелков "засветил" новую возлюбленную во время отдыха в Одессе
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
"Это хуже СПИДа": Стас Пьеха две недели жил в туалете
"Это хуже СПИДа": Стас Пьеха две недели жил в туалете
Звезда сериала "Школа" Василенко рассказала о пережитой трагедии
Звезда сериала "Школа" Василенко рассказала о пережитой трагедии
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
COVID змінює клітини крові – чим це загрожує, розповіли вчені
COVID змінює клітини крові – чим це загрожує, розповіли вчені

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять