Стоит прочитать: 5 книг, которые рекомендует Билл Гейтс

Соучредитель Майкрософт выбрал книги, где тема отношений человека с природой ключевая. Он надеется, что хотя бы одну из них вы захотите прочитать

ТОП-5 книг, которые рекомендует Билл Гейтс прочитать летом Фото: gatesnotes.com

"Большинство книг в моем летнем списке для прочтения касаются того, что происходит, когда люди вступают в конфликт с окружающим миром", – пишет Билл Гейтс на Gates Notes , где и поделился подборкой книг. В последнее время гений обращал внимание на книги, где писали о сложных отношениях между человечеством и природой. И виной этому – коронавирус, который изменил жизнь общества и его размышления о том, как избежать климатической катастрофы. Поэтому выберите несколько книг для чтения летом, а еще посмотрите календарь лайфхаков от Life Сегодня , чтобы теплый сезон был незабываемый.

"Lights Out: Гордость, заблуждение и падение General Electric", Тед Манн и Томас Грита

Эта книга помогла Биллу Гейтсу понять, почему успешная компания General Electric потерпела поражение. К слову, над этим он думал несколько лет, но ответ нашел только в строках от Теда Манна и Томаса Грита. Потому авторы "разобрали" ошибки и промахи, которые допустило руководство.

"Lights Out: Гордость, заблуждение и падение General Electric", Томас Грита и Тед Манн Фото: gatesnotes.com

"Под белым небом: Природа будущего", Элизабет Колберт

Билл Гейтс считает, что эта книга содержит самые прямое исследование "человечества против природы" в подборке. Автор описывает ее как "книгу о людях, которые пытаются решить проблемы, вызванные людьми, которые пытались решить проблемы". Элизабет Колберт пишет о способах вмешательства людей в природу. Два из них – генная инженерия и геоинженерия, которые особенно интересуют Билла Гейтса.

"Под белым небом: Природа будущего", Элизабет Колберт Фото: gatesnotes.com

"Земля обетованная", Барак Обама

Соучредителя Майкрософт всегда интересовали книги о президентах США! Одна из его любимых – "Земля обетованная", где рассказывают о начале карьеры Барака Обамы и до смерти Усама бен Ладена в одной из миссий 2011 года. Истории в книге – это увлекательный взгляд на то, как управлять страной в трудные времена. Поэтому не обошлось без фактов об опыте работы в Белом доме и реалий человека, который принимает окончательные решения страны.

"Земля обетованная", Барак Обама Фото: gatesnotes.com

"The Overstory", Ричард Пауэрс

Билл Гейтс отметил, что это один из самых необычных романов, которые он прочитал за последние годы. В The Overstory вы узнаете о жизни девяти человек и их связь с природой. В книге радикально рассматривают защиту лесов, но его больше всего поразила любовь каждого из персонажей к их собственному профессиональному делу. И книга вдохновила Билла Гейтса детально изучать тему деревьев.

"The Overstory", Ричард Пауэрс Фото: gatesnotes.com

"Элегантная защита. Новые знания об иммунной системе", Мэтт Рихтел

Мэтт Рихтел написал книгу до начала пандемии, ключевой акцент которой на исследовании иммунной системы человека. Но ее прочтение и применения советов на практике помогут остановить COVID-19. В книге автор акцентирует внимание на четырех пациентах, каждый из них должен управлять своей иммунной системой. И все истории – интересный взгляд на науку, которая изучает иммунитет.

"Элегантная защита: Новые знания об иммунной системе", Мэтт Рихтель Фото: gatesnotes.com

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