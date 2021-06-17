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3 книги від Володимира Остапчука, які захоплюють з перших сторінок

Сьогодні, 11:51

Телеведучий любить читати і навіть на своє весілля просив гостей дарувати їм книги, замість квітів. А аудіокнигу "Трансерфінг реальності" він прослухав 10 разів

Володимир Остапчук радить прочитати 3 книги
Володимир Остапчук радить прочитати 3 книги
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Зйомки серіалу "Люся Інтерн" в самому розпалі. В одній із серій ситкому глядачі побачать ведучого телеканалу "Україна". Відомо що телеведучий Володимир Остапчук навіть на весілля попросив друзів дарувати книги замість квітів. На знімальному майданчику нового серіалу він склав свій ТОП книг, які вразили його останнім часом, і назвав твір, від якого неможливо відірватися.

У сторіз ведучого телеканалу "Україна" час від часу з'являються книжкові новинки. У Володимира Остапчука навіть є критерій: якщо він читає запоєм, то йому вже важко зупинитися.

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"Це відчуття можна порівняти з переглядом цікавого серіалу, який відразу захоплює. Одного разу ми з Крістіною дивилися серіал "Паперовий будинок". Мені здається наркотики продали! – жартома порівняв ведучий нового шоу "Співають всі" Володимир Остапчук. – Тому що вже була година ночі, серіал добігав кінця, пора лягати спати, і тут показують анонс наступної серії ... Ми розуміємо, що треба подивитися! І продовжували сидіти перед екраном, очі червоні, на годиннику п'ята ранку, а ми не могли відірватися! Ось такий же стан виникає, коли книга написана дуже добре, і ти не хочеш її закривати".

Володимир Остапчук радить прочитати 3 книги
Володимир Остапчук радить прочитати 3 книги
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

На знімальному майданчику серіалу "Люся Інтерн" Володимир Остапчук із задоволенням назвав книги, які йому сподобалися за останні кілька років.

ТОП-3 книг, які радить прочитати Володимир Остапчук

1. Айн Ренд "Атлант розправив плечі"

"Мене особливо вразило твір Айн Ренд "Атлант розправив плечі". Про цю письменниці зняли чорно-білий документальний фільм, в якому вона розповіла про свою концепцію, – поділився враженнями ведучий – Айн Ренд погано говорила англійською, хоча все життя після еміграції прожила в Штатах".

2. Марк Менсон "Тонке відчуття пофігізму"

Наступна книга в списку Володимира Остапчука – це "Тонке відчуття пофігізму".

3. Вадим Зеланда "Трансерфінг реальності"

Також ведучий нового шоу "Співають всі" любить аудіокниги, бо їх зручно слухати за кермом. Твір Вадима Зеланда "Трансерфінг реальності" настільки сподобався Остапчука, що шоумен прослухав його разів десять і навіть процитував автора: "Коли ти рухаєшся до мети через свої двері, тоді абсолютно все в твоєму житті складається чудово".

Ексклюзивне інтерв'ю з Володимиром Остапчуком – дивіться відео:

Раніше колега Володимира Остапчука Віталій Школьний назвав свій ТОП книг, які варто прочитати кожному.

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Джерело: Сьогодні
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