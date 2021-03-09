Чоловікові відшкодували 130 000 фунтів, бо він послизнувся на Baileys і травмувався
Інцидент трапився в аеропорту
В аеропорту Хітроу (Велика Британія) турист послизнувся через "калюжу" з Baileys Irish Cream і впав, про це пише The Drinks Business. Інцидент трапився біля стійки реєстрації на один із рейсів British Airways, де інший пасажир розлив напій і зробив алкогольну "калюжу".
Потерпілий в результаті послизнувся й отримав черепно-мозкову травму і звернувся до суду. Справа тривала з 2017 і тільки в 2021 було вирішено, що British Airways має виплатити потерпілому компенсацію розміром 130 000 фунтів стерлінгів.
Нещодавно ми розповіли про популярні алкогольні міфи.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше