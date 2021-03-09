Чоловікові відшкодували 130 000 фунтів, бо він послизнувся на Baileys і травмувався

Інцидент трапився в аеропорту

В аеропорту Хітроу (Велика Британія) турист послизнувся через "калюжу" з Baileys Irish Cream і впав, про це пише The Drinks Business. Інцидент трапився біля стійки реєстрації на один із рейсів British Airways, де інший пасажир розлив напій і зробив алкогольну "калюжу".

Baileys Irish Cream Фото: Pinterest

Потерпілий в результаті послизнувся й отримав черепно-мозкову травму і звернувся до суду. Справа тривала з 2017 і тільки в 2021 було вирішено, що British Airways має виплатити потерпілому компенсацію розміром 130 000 фунтів стерлінгів.

Нещодавно ми розповіли про популярні алкогольні міфи.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися