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Чоловікові відшкодували 130 000 фунтів, бо він послизнувся на Baileys і травмувався

Сьогодні, 12:53

Інцидент трапився в аеропорту

В аеропорту Хітроу (Велика Британія) турист послизнувся через "калюжу" з Baileys Irish Cream і впав, про це пише The Drinks Business. Інцидент трапився біля стійки реєстрації на один із рейсів British Airways, де інший пасажир розлив напій і зробив алкогольну "калюжу".

Baileys Irish Cream
Baileys Irish Cream
Фото: Pinterest

Потерпілий в результаті послизнувся й отримав черепно-мозкову травму і звернувся до суду. Справа тривала з 2017 і тільки в 2021 було вирішено, що British Airways має виплатити потерпілому компенсацію розміром 130 000 фунтів стерлінгів.

Нещодавно ми розповіли про популярні алкогольні міфи.

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