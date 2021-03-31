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Бренд Bombay Sapphire створив новий джин для коктейлів

Вчора, 21:50

Він із серії Special Edition

Компанія Bacardi представила новий джин Bombay Sapphire Sunset для коктейлів із серії Special Edition. Про це повідомляє The Spirits Business.

Новий Bombay Sapphire є другим в серії Special Edition. Напій створили з акцентом для використання в коктейлях і він є "універсальним".

Фото: Spirits Business

Bombay Sapphire Sunset має 43% обертів і його позиціонують як ідеальне доповнення для коктейлів. У рецептурі напій містить 10 основних рослин, які має класичний Bombay Sapphire, а також золоту куркуму, індійський білий кардамон та іспанський мандарин.

Одна пляшка коктейльного Bombay Sapphire коштує орієнтовно 900 гривень.

Нещодавно ми розповіли, як правильно вживати популярний джин і текілу.

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