Бренд Bombay Sapphire створив новий джин для коктейлів

Він із серії Special Edition

Компанія Bacardi представила новий джин Bombay Sapphire Sunset для коктейлів із серії Special Edition. Про це повідомляє The Spirits Business.

Новий Bombay Sapphire є другим в серії Special Edition. Напій створили з акцентом для використання в коктейлях і він є "універсальним".

Фото: Spirits Business

Bombay Sapphire Sunset має 43% обертів і його позиціонують як ідеальне доповнення для коктейлів. У рецептурі напій містить 10 основних рослин, які має класичний Bombay Sapphire, а також золоту куркуму, індійський білий кардамон та іспанський мандарин.

Одна пляшка коктейльного Bombay Sapphire коштує орієнтовно 900 гривень.

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