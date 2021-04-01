Алкоголь і COVID-19: чи можна вживати напої під час вакцинації та перебігу хвороби

І що робити, якщо все ж "перепили" на карантині

Коронавірусна історія триває і щодня ряд COVID-19 поповнюється новими хворими. Незважаючи на захворювання, деякі люди все ж практикують пиття спиртних напоїв вдома (іноді це завершується летально). Тому ми з сімейним лікарем із 9-річним досвідом Віолеттою Лійкою розберемося в темі алкоголю під час COVID-19. А саме: чи можна вживати алкоголь після і до вакцинації, що робити, якщо "перепив" під час коронавірусу і яким летальним результатом може завершитися келих вина для ковідника.

Віолетта Лійка – сімейний лікар з 9-річним досвідом Фото: vz.kiev

Чи можна пити алкоголь, коли у людини коронавірус?

Не рекомендується вживати алкоголь під час COVID-19, бо це токсичний вплив на організм і на імунну систему загалом. Вживайте чисту воду, чай, але не алкоголь, особливо у гострий період захворювання, бо це погіршить його перебіг.

Чи є мінімальна безпечна доза вживання алкоголю під час коронавірусу?

Безпечної дози алкоголю не існує, але від дози вина у 100-150 мілілітрів, або 50-70 мілілітрів міцного напою ви не відчуєте похмілля зранку. Та якщо йдеться про пиття під час коронавірусу – алкоголь заборонений.

Які можуть бути ускладнення, якщо "перепив" під час складної форми коронавірусу?

Це буде тяжка інтоксикація організму, імунна система якого ускладнена важким перебігом COVID-19 буде ще й боротися з інтоксикаційним синдромом, можливо, й панкреатитом. Вживати алкоголь небезпечно і не рекомендовано, особливо при гострих респіраторних захворюваннях як COVID-19. Він впливає на різні органи і системи, на підшлункову в тому ж числі (вона працює як "мішень" для ураження), а додатковий інтоксикаційний синдром лише ускладнить перебіг захворювання. Це може завершитися летально!

Побічні реакції вживання алкоголю під час коронавірусу Фото: Pexels

Яка логіка "порятунок" від сильного похмільного синдрому при COVID-19?

Якщо відчуваєте, що пиття води не рятує ситуацію при похмільному синдромі під час тяжкої форми коронавірусу – викликайте швидку, вам потрібна госпіталізація. Бо через великий відсоток спирту в крові та водночас перебіг хвороби може виникнути, наприклад, дихальна недостатність, серцево-судинні ускладнення, пневмонія і потрібні будуть кисень і дезінтоксикація формату крапельниць. Під час одночасної складної форми COVID-19 і похмілля – довіртеся медикам і не ризикуйте. І поки їде швидка – не припиняйте пити багато води.

Чи безпечно пити алкоголь в день і до вакцинації проти COVID-19?

Якщо ви сьогодні вранці вакцинувалися і плануєте випити бокал вина ввечері – це безпечно і протипоказань немає. Лише пам'ятайте про адекватні дози алкоголю, щоб не прокинутися з похмільним синдромом зранку. Щодо пиття алкоголю до вакцинації – то це аналогічна історія, яка є безпечною практикою. Бо посилення чи послаблення ефектів імунної відповіді під час пиття спиртних напої на вакцинацію немає.

Нагадаємо, що раніше ми розповіли, який алкоголь любить пити королева Єлизавета II.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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