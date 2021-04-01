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5 келихів вина на тиждень позитивно впливають на здоров'я очей – дослідження

Сьогодні, 09:58

А пиво і міцні напої не пройшли "перевірку"

Дослідники з лікарні NHS Foundation Trust та Інституту офтальмології Університетського коледжу Лондона проаналізували, що пиття не менше 5 келихів вина в тиждень мінімізує ризик появи катаракти на 23%. Про це повідомляє Independent.

Фото: Pexels

У дослідженні проаналізували стан здоров'я більше 490 тисяч людей, які пили алкоголь за рекомендаціями до 14 разів на тиждень. Результат показав, що люди, які вживали 5 келихів вина на тиждень – мали нижчий ризик на 23% для операційного втручання.

Учасниками досліду також були тестувальники пива і міцних напої, але вони мають високі ризики для потенційної операції.

Дослідники з Лондона аргументують позитивний вплив вина на здоров'я очей антиоксидантами, які є в напої і виконують захисну функцію для організму.

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