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З моделі та пол-денсера – у військові медики та тероборону: історія українського захисника Івана Гонзика

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19 березня, 10:00
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Хлопець розповів, чому вирішив так круто поміняти свою професію і чому не захотів їхати з країни, навіть коли була можливість
Історія українського захисника Івана Гонзіка
Історія українського захисника Івана Гонзіка / Фото: instagram.com/honzykivan7

Вторгнення Росії в Україну показало, наскільки дружна і сильна наша нація! Поки в нашій країні 11-річні діти намагаються записуватися до тероборони, а пол-денсери надягають на себе обмундирування і беруть в руки зброю – нас ніхто ніколи не переможе! Іван Гонзік розповів Vogue про те, як вирішив змінити професію.

У свої 26 років для Івана Гонзіка це вже друга війна. У 2015 році, після випуску з медичного коледжу в Генічеську, він підписав контракт із ЗСУ та рік працював військовим лікарем у зоні АТО, біля Бахмута. Коли контракт закінчився, хлопець переїхав до Києва і пішов у творчість: став візажистом, працював у моделінгу та займався poledance. Але 24 лютого війна знову повернулася до його життя.

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На жаль, пандемія внесла свої корективи в моє життя – певний час салони краси взагалі не працювали, і я мав повернутися до медицини, щоб забезпечувати себе. Тому 23 лютого я був у військкоматі – ми ж розуміли, що війна буде. Я хотів піти військовим лікарем у госпіталь, але через бюрократичні нюанси не склалося, і я пішов у ТрО, уклав контракт, а 24 просто запакував речі і прийшов до штабу. Нині я заступник начальника медичної частини.

– поділився Іван.

Я військовий у запасі – зрозуміло, що насамперед саме нас мобілізують. Так, можливість виїхати з країни в перші дні була, багато хто запрошував, та й ніхто особливо чоловіків не тримав у перші дні війни. Але я не бачу в цьому сенсу – кудись бігти. Тут від мене буде користі більше, тому я залишаюся.

Хлопець зізнався, що багатьом важко позбутися стереотипів, пов'язаних з його минулими професіями. Хтось навіть вважає, що Іван пішов у лави тероборони заради піару:

Кілька днів тому я зробив колаж і виклав його на Instagram. На ньому – два мої фото, немов із різних життів. На фото ліворуч я в артистичному образі, на підборах, там видно, що я захоплююсь pole dance. А праворуч – я у військовій формі. Скажу відверто, не думав, що фото викличе справжній вибух у Instagram – але тисячі людей розшерили. Я тепер уже думаю: чи правильно вчинив? Бо багато хто дорікає, що я зробив це для піару, щоб привернути увагу. Але це не так. Я просто зіставив 2 кардинально різні образи, в яких я гармонійно почуваюся. Коли хтось у соцмережах пише "Армія зробила з тебе мужика", мені безглуздо стає. Гей, люди, мені комфортно і так, і так! На фото і праворуч, і ліворуч – це я!

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