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Из модели и пол-дэнсера – в военные медики и терроборону: история украинского защитника Ивана Гонзика

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19 марта, 10:00
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Парень рассказал, почему решил так круто поменять свою профессию, и почему не захотел уезжать из страны, даже когда была возможность
История украинского защитника Ивана Гонзика
История украинского защитника Ивана Гонзика / Фото: instagram.com/honzykivan7

Вторжение России в Украину показало, насколько склоченная и сильная наша нация! Пока в нашей стране 11-летние дети пытаются записываться в терроборону, а пол-дэнсеры надевают на себя обмундирование и берут в руки оружие – нас никто никогда не победит! Иван Гонзик рассказал Vogue о том, как решил поменять профессию.

В свои 26 лет для Ивана Гонзика это уже вторая война. В 2015 году, после выпуска из медицинского колледжа в Геническе, он подписал контракт с ВСУ и год работал военным врачом в зоне АТО, возле Бахмута. Когда контракт закончился, парень переехал в Киев и ушел в творчество: стал визажистом, работал в моделинге и занимался poledance. Но 24 февраля война снова вернулась в его жизнь.

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К сожалению, пандемия внесла свои коррективы в мою жизнь – определенное время салоны красоты вообще не работали, и я должен был вернуться в медицину, чтобы себя обеспечивать. Поэтому 23 февраля я был в военкомате – мы же понимали, что война будет. Я хотел пойти военным врачом в госпиталь, но из-за бюрократических нюансов не сложилось, и я пошел в ТрО, заключил контракт, а 24 просто упаковал вещи и пришел в штаб. Сейчас я заместитель начальника медицинской части.

– поделился Иван.

Я военный в запасе – понятно, что, прежде всего, именно нас мобилизуют. Да, возможность уехать из страны в первые дни была, многие приглашали, да и никто особенно мужчин не держал в первые дни войны. Но я не вижу в этом смысле – куда-нибудь бежать. Здесь от меня будет пользы больше – поэтому я остаюсь.

Парень признался, что многим тяжело избавиться от стереотипов, связанных с его прошлыми профессиями. Кто-то даже считает, Иван пошел в ряды теробороны ради пиара:

Несколько дней назад я сделал коллаж и выложил его в Instagram. На нем – два моих фото, словно из разных жизней. На фото слева я в артистическом образе, на каблуке, там видно, что я увлекаюсь pole dance. А справа – я в военной форме. Скажу откровенно, не думал, что фото вызовет настоящий взрыв в Instagram – но тысячи людей расшерили. Я теперь уже думаю: правильно ли поступил? Ибо многие упрекают, что я сделал это для пиара, чтобы привлечь внимание. Но это не так. Я просто сопоставил 2 кардинально разных образа, в которых я гармонично чувствую себя. Когда кто-нибудь в соцсетях пишет "Армия сделала из тебя мужика", мне глупо становится. Эй, люди, мне комфортно и так, и так! На фото и справа, и слева – это я!

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