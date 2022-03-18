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Діти України за мир! Приєднуйся до онлайн-флешмобу – закриємо небо разом

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18 березня, 10:17
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Взяти участь у цій акції заради перемоги можуть діти будь-якого віку, щоб достукатися до міжнародної спільноти через творчість
Освітній центр Верховної Ради запускає Всеукраїнський онлайн-флешмоб "Діти України за мир"
Освітній центр Верховної Ради запускає Всеукраїнський онлайн-флешмоб "Діти України за мир" / Фото: instagram.com/education_center_of_vru/

Діти по-особливому відчувають все, що зараз відбувається у нас в Україні, хоча нам іноді здається, що зовсім маленьким куди простіше впоратися зі стресом, але це не так. Їм дуже складно і заради них ми повинні докласти всіх зусиль, щоб війна якнайшвидше закінчилася. Освітній центр Верховної Ради запускає Всеукраїнський онлайн-флешмоб "Діти України за мир"!

Головний меседж, який Україна транслює на весь світ: "Закрийте небо над Україною – збережіть життя!". Адже саме закрите небо може гарантувати нам безпеку, а головне – безпеку для наших дітей.

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Щодня у світі говорять про українських дітей, які повинні мати шанс на майбутнє, але чомусь продовжують про нього просити, як щось неймовірне. Вони невпинно привертають увагу міжнародного співтовариства до Світової катастрофи власною творчістю та викликають сльози через розуміння, якими дорослими стали протягом тижнів війни, втративши дитинство.

Освітній центр Верховної Ради запускає Всеукраїнський онлайн-флешмоб "Діти України за мир"
Освітній центр Верховної Ради запускає Всеукраїнський онлайн-флешмоб "Діти України за мир" / Фото: instagram.com/education_center_of_vru/

В рамках національного флешмобу "Діти України за мир" Освітній центр Верховної Ради пропонує дітям будь-якого віку за допомогою творчості закликати міжнародне співтовариство закрити небо над Україною.

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З детальними правилами участі в акції можна познайомитись у Facebook і Instagram.

Також за допомогою цих соціальних мереж організатори акції збиратимуть усі роботи учасників та публікуватимуть їх на офіційних каналах комунікації Верховної Ради та Освітнього центру, щоб Україну та наших дітей почув увесь світ!

Нагадаємо, як говорити про війну з дитиною. А також, що робити, як заспокоїти дитину, відповідаючи на її запитання, чому тато не їде з нами?

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