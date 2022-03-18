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Історія дня: як дві сестри врятували 40 кішок і собаку і влаштували в нові сім'ї в Німеччині

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18 березня, 16:23
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Сестри Ольга та Євгенія Драч знайшли спосіб допомогти браттям нашим меншим під час війни і врятували їх
Українки вивезли до Німеччини 40 кішок та собаку та влаштували у нові сім'ї
Українки вивезли до Німеччини 40 кішок та собаку та влаштували у нові сім'ї / Фото: facebook.com/Simxa

Сміливий та сильний український народ не лише допомагає своїм співгромадянам у воєнний час, а й тварин не залишає, адже у них є лише ми. Надзвичайних фото евакуації людей та їхніх вихованців з кожним днем все більше, і кожен із цих знімків – до сліз. Історія порятунку двома українками 41 вихованця змусить вас усміхнутися.

40 кішок та 1 собаку сестри Ольга та Євгенія Драч вивезли до Німеччини з Києва. Дівчата є волонтерами в організації Хочу кота, яка допомагає котам знайти своїх людей.

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Коли Київ почали бомбити окупанти, дівчата кинулися рятувати не майно та речі, а вихованців. Це було дуже нелегко, довелося подолати багато перешкод, але мета була досягнута.

Все завдяки величезній кількості неймовірних людей. На кожному кроці нам допомагали, рятували, знаходили, упаковували, вивантажували, завантажували, перевозили, гріли, годували кияни, львів'яни, українці, поляки та німці. Люди ці натурально ангели та феї, – розповіла Євгенія.

До речі, деякі хвостаті стали членами німецьких сімей.

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Нагадаємо, український кіт Степан, який став світовою зіркою, виїхав із Харкова – де він і що з ним зараз.

Також читайте: Як відправити бездомних тварин за кордон

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