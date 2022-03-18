Юний герой: у Борисполі 11-річний хлопчик прийшов уночі записуватись у тероборону

Поки дорослі чоловіки їдуть на західну Україну або намагаються виїхати за кордон, ховаючись у дитячих боксах, підростає нове покоління хоробрих героїв

У Борисполі 11-річний хлопчик прийшов уночі записуватись у тероборону / Фото: Facebook

Під час війни, діти особливо схильні до впливу зовнішнього світу. Їхня психіка досить вразлива, і діти сприймають абсолютно все і пропускають через себе. Часто, на тлі трагічних подій у дитини можуть виникнути психологічні травми. Варто пам'ятати, що малюки так само, як ми хочемо врятувати цей світ і допомогти чим можемо.

Про одну таку історію маленького сміливця розповів у своєму Instagram доброволець Олексій Ковтун. У Борисполі вночі 11-річний Максим вирішив знехтувати правилами комендантської години. Дитина сама прийшла до військових, щоб записатися до лав територіальної оборони.

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Хоробрий 11-річний хлопчик Максим на блокпості у Борисполі / Фото: Facebook

Він прийшов воювати! Захищати рідних, землю, місто! Ось він герой! Не те, що здорові лоби, які звалили на Захід, – написав Олексій у пості під фото.

Військові явно були здивовані хоробрістю та таким вчинком школяра. Хлопчику провели екскурсію, показали свій побут, дозволили доторкнутися до автомата і дали перше завдання – намалювати для них малюнок.

Добровольці пораділи такому вчинку хлопчика / Фото: Facebook

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Добровольці розповіли, що Максим дуже засмутився через те, що його не взяли на службу. Тому хлопцям довелося внести ім'я дитини до списку добровольців, аби хоч якось заспокоїти.

Максим дуже засмутився, що ще не має права вступити до батальйону / Фото: Facebook

Після цього бійці знайшли перелякану Максимову маму і попросили її не сварити хлопчика за те, що він без дозволу вночі покинув будинок ще й у такий час.

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