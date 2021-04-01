Як обрати смачне вино у супермаркеті і не розчаруватися – поради сомельє

Станьте самі собі сомельє

3 квітня святкують День вечірок, тому ми з професійним сомельє Анною-Євгенією Янченко розповімо, як обрати пляшку вина для свята, яка не розчарує. Бо заклади зачинені і його ви зможете відсвяткувати хіба що вдома. А що може бути краще пляшки вина в доповнення, запах і смак якої – суцільна насолода? Хіба що дві таких одиниці!

Анна-Євгенія Янченко Фото: Instagram: anna_eugenia_wine

Спойлер: хороші вина можуть коштувати до 200 гривень, а напівсолодке вино – історія, яку краще оминати. Словом, 4 хвилини прочитання і ви будете готові йти в супермаркет тестувати рекомендації на практиці.

Винна допомога

Якщо ви прийшли в магазин і побачили кавіста, то вважайте, що питання з вином вирішене. Залишилося йому розказати ваші побажання щодо напою. На випадок, щоб у розпал вечірки після відкорковування пляшки смак не розчарував і ваша реакція не була схожою, як у хлопця.

Уточніть кавісту бажаний колір вина, ціновий діапазон, вміст цукру напою (сухе, напівсолодке, солодке), або ж країну виготовлення. Бо обирати вино виключно через красиву обгортку, яку бачите вперше – ризиковано.

Щодо вмісту цукру, то я рекомендую пити сухі, або солодкі вина, але не напівсолодкі. Бо методологія перших двох перевірена сторіччями, їм можна довіряти. А напівсолодкі варіанти виготовляють способами, більшість яких не корисні для організму. І вино такої класифікації існує лише в Україні на законодавчому рівні, у країнах-виноробах такого немає.

Зауважте: солодкі вина від якісного виробника – дорогі й обрати хорошу пляшку складно, а от варіант доброго сухого можна придбати дешевше. Безпрограшний варіант – це все ж останній.

Використання винного досвіду

Якщо кавіста не знайшли у супермаркеті, то згадайте, який останній сорт винограду у вині вам сподобався найбільше. Рекомендую для таких випадків робити "шпаргалки" – фото пляшок вина, яке ви оцінили на вечірці. І наступного разу серед сотні одиниць у магазині можете скористатися нею та придбати аналогічну одиницю. Це класний лайфхак, коли кавіст відсутній!

Фото: Pexels

Але є свої мінуси. Будьте готові, що від іншого виробника вина конкретний сорт матиме другий гастрономічний ефект. Бо всі сорти винограду мають смакові та ароматичні особливості, які залежать від локації виноградника і технологій виготовлення. Тож аналогічний сорт винограду пляшки, але іншого бренду не гарантує смак, який ви пам'ятаєте, дивлячись на фото в телефоні.

Наприклад, червоний сорт винограду мерло деякі виробники взагалі роблять білим. Але на двох пляшках буде позначка винограду "мерло", і це нормальна практика.

Словом, коли в суботу скуштуєте нове вино – не забудьте зазнімкувати, якщо все ж сподобається. І якщо будете обирати за фото, то лише конкретну одиницю.

Вивчайте етикетку

Деякі акцентуючи увагу на естетичній складовій пляшки забувають, що найважливіше написано на етикетці. А потім дивуються, чому вино не виправдало їхні сподівання?!

Обов'язково має бути вказано рік врожаю на пляшці, а не рік бутилювання. Зауважте, досвідчений вік позитивно впливає лише на червоні вина, а для білих та рожевих він має зворотній ефект. Але у базових вин прайсом від 120-150 гривень рік часто відсутній. Країна виробництва вина також має бути згадана, і чим точніша географічна локація виноградника – тим краще. Це говорить про якість напою та винне поєднання у пляшці, яке не розчарує.

Вино Фото: Pexels

Але є вина, де не зазначають локацію. Зазвичай це одиниці з країн нового світу. Для вина з Австралії такий підхід – нормальна практика, а для Франції чи Італії – це ризик, бо малий % одиниць є якісними і від них не варто чекати ефекту "вау". Якщо помітили напис "Зроблено в ЄС", то відмінної якості теж не буде.

Класифікація вина також важлива і в кожної країни вона своя, її позначають буквами на етикетці. Наприклад, Італійські вина мають найвищу класифікацію з чотирьох букв – DOCG, коли символів менше – відповідно рівень на ринку нижчий. Теоретично, чим більше букв, тим краще. Якщо ви придбаєте італійське вино з чотирма буквами замість трьох, то немає гарантії, що воно вам сподобається більше. Але без зазначення будь-якої класифікації на пляшці не варто купувати вино взагалі!

Акцент на прайсі вина

Коли будете обирати вино, то зверніть увагу, що ціна на базове стартує від 120-150 гривень за пляшку. Багато одиниць реально знайти з зазначеною класифікацією, яка аргументовує якість напою. Але не очікуйте від базових вин фантастики. Вони будуть нормальні на смак та якісні, відповідатимуть сортовому складу, але додаткових сенсів під час пиття ви не знайдете. І наступного дня вино не відкриє вам нові гастрономічні історії, як це буває у дорогих одиницях.

Але якщо на вечірці ви все ж хочете відчути себе сомельє – дегустувати напій і спостерігати, як за перших 15 хвилин змінюється смак і запах, то множте стартову ціну вина хоча б на два.

І при виборі прайсу вина визначтеся, який формат пиття вам близький: дешево і сердито, чи насолода та пошуки гастро особливостей в бокалі.

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