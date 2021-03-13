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Гордон Рамзі створив власну марку каліфорнійських вин

Сьогодні, 06:36

Їх можна придбати в його ресторані і онлайн

Гордон Рамзі – шеф-кухар і популярний телеведучий британських програм, одна з яких – "Пекельна кухня" створив власну марку каліфорнійських вин, про це пише The Drinks Business.

Щоб створити ідеальні поєднання – шеф співпрацював з професійним виноробом Крісом Міллером. А виноград для марки зростав виключно на органічних виноградниках.

Фото: The Drinks Business

Пляшки Gordon Ramsay Signature подають у ресторанах Гордона Рамзі і продають на онлайн-сайті марки. В онлайновому форматі пропонують асортимент із 8 позицій, серед яких можна знайти сорти совіньйон Блан 2019 року, шардоне 2018 року, піно-нуар 2018, три сорти каберне совіньон 2018 року з Каліфорнії та інші. Прайс на вино – від 20 до 60 доларів. І загальний обсяг виробництва – всього 2000 штук.

Асортимент вин
Асортимент вин
Фото: foodandwine.com

Кожен, хто купить пляшку на сайті – отримає безкоштовно три рецепти, які підійдуть для приготування страв до вина.

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