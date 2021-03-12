5 сортів шампанського, які варто спробувати хоча б раз у житті

Рекомендації від амбасадора Moët & Chandon

Більшість людей за класикою жанру на свята або звичайні вихідні купують шампанське. Одні обирають по етикетці, інші під маніпуляціями маркетингу, а другі акцентують увагу винятково на бюджетному прайсі. Але очевидно, вплив перерахованих факторів не гарантує смачний вибір, яким можна насолодитися. Тому сьогодні амбасадор бренду Moët & Chandon Іван Бачурін поділиться фаворитами шампанського, які варто спробувати хоча б раз в житті.

До слова, сомельє від 2016 року в рядах амбасадору відомого бренду, а з алкоголем в професії на "ти" вже 21 рік. І в Шампані спробував близько 250 різних брендів шампанського. Словом, знає, яке ігристе доставить вам найбільше задоволення.

А як правильно пити шампанське – читайте тут.

Veuve Clicquot

"Вдова Кліко" (як її прийнято називати в народі) – візитна картка шампанського будинку Veuve Clicquot Ponsardin, який входить в холдинг люксових напоїв LVMH. Пляшку також люблять ще називати – "жовта етикетка", бо дизайн пізнаваний і відповідає реальності цієї одиниці.

Veuve Clicquot Фото: скриншот

У Veuve Clicquot переважає сорт винограду піно-нуар – до 55%, а також є шардоне і мен’є. Шампанське поєднало в собі дві протилежності в одній пляшці: силу і шовковистість смаку. Доповнені вони свіжістю напою з ароматом фруктів, ванілі і підсмаженого бріошу.

Сподобається тим, хто любить свіжість, але з дотриманням балансу. Келих шампанського прекрасно доповнить пасту, морські делікатеси, а також вдалий для аперитиву.

Вартує Veuve Clicquot – орієнтовно 2 200 гривень .

Dom Pérignon Prestige Cuvee

Алкогольний вінтаж Dom Pérignon також увійшов в нашу добірку. І ця розкіш справа рук компанії MOËT & CHANDON. Його називають еталоном шампанського! І зроблений він з сортів винограду піно-нуар (45%) і шардоне (55%). Це шампанське вважають міллезімним, бо його виготовили з винограду, рік врожаю якого вказали на пляшці. І за традицією – це видатний рік врожаю.

Dom Pérignon Фото: скриншот

За смаком він легкий і свіжий, відчутні ноти ванілі, а також спецій з фруктами. Післясмак – солонуватий. Словом, 1 келиха шампанського досить, щоб відчути себе особливим. А Іван Бачурін називає його елітарним напоєм.

Вартує чимало – орієнтовно 8 000 гривен, але це не максимальний прайс на шампанське з лінійки Dom Pérignon.

Брют резерв від Pol Roger

Ще одне легендарне шампанське, але з королівським підтекстом, яке рекомендуємо спробувати. Це алкогольна історія про аристократичний стиль та елегантність.

Бо воно було улюбленим у Вінстона Черчилля і пив він його все життя. Pol Roger подавали на весіллі принца Вільяма і Кейт Міддлтон і дім шампанського систематично доставляє свої одиниці у володіння королеви Єлизавети ІІ. Словом, варто спробувати, якщо хочете відчути, яке на смак королівство.

Pol Roger Фото: скриншот

Аристократизм ви відчуєте в одному ковтку шампанського, смак його буде приємним і складним водночас. Але він збалансований з нотами фруктів і довгим післясмаком, гастрономічне враження справить миттєво.

Прайс на таке шампанське – орієнтовно 2 000 гривень .

Bollinger "Special Cuvee"

Улюблене шампанське Джеймса Бонда також увійшло в нашу добірку! А ще актор близько 40 років є партнером компанії, яка робить його улюблений напій. Bollinger також запустив лімітовану серію "Special Cuvee 007" з нагоди прем'єри 25 фільму про Джеймса Бонда – "Не час помирати".

Bollinger "Special Cuvee" Фото: скриншот

У своєму смаку шампанське демонструє мікс оксамитової текстури, відтінків груші, свіжої випічки зі спеціями і запам'ятовується довгим післясмаком.

Варто улюбленець відомого актора орієнтовно 2 000 гривень .

R de Ruinart

І завершує нашу підбірку – розкішне R de Ruinart. Це шампанському в основі якого більше винограду піно- нуар, і воно є аргументом в рецептурі дорогих напоїв. У шампанського свіжий аромат з нотками груші, мигдалю та лісового горіха, а також свіжого масла і випічки. А на смак ця історія зі свіжими ягодами.

Ruinart Фото: скриншот

Поєднавши перераховані особливості R de Ruinart в одному келиху – отримаєте гастрономічний екстаз.

Прайс на шампанське – орієнтовно 3 000 гривень.

Тепер і ви знаєте, які 5 пляшок шампанському варто відкоркувати і спробувати у житті. І, можливо, одне з них стане подарунком для ваших рідних. А якщо вони люблять сюрпризи без градусу – переходьте на наш календар подарунків. Там ви 100% підберете вдалу ідею!

Нещодавно ми розповіли про найдорожче шампанське в Києві.

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