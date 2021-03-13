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Гордон Рамзи создал собственную марку калифорнийских вин

Сегодня, 06:36

Их можно приобрести в его ресторане и онлайн

Гордон Рамзи – шеф-повар и популярный телеведущий британских программ, одна из которых – "Адская кухня", создал собственную марку калифорнийских вин, об этом пишет The Drinks Business.

Чтобы создать идеальные сочетания, шеф сотрудничал с профессиональным виноделом Крисом Миллером. А виноград для марки рос исключительно на органических виноградниках.

Фото: The Drinks Business

Бутылки Gordon Ramsay Signature подают в ресторанах Гордона Рамзи и продают на онлайн-сайте марки. В онлайновом формате предлагают ассортимент из 8 позиций, среди которых можно найти сорта совиньон-блан 2019 года, шардоне 2018 года, пено-нуар 2018, три сорта каберне совиньон 2018 года с Калифорнии и другие. Прайс на вино: от 20 до 60 долларов. И общий объем производства – всего 2000 штук.

Ассортимент вин
Ассортимент вин
Фото: foodandwine.com

Каждый, кто купит бутылку на сайте – получает бесплатно три рецепта, которые подойдут для приготовления блюд к вину.

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