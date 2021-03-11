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Ваші смакові рецептори брешуть! Ми знайшли найнезвичніший коктейль Києва

Сьогодні, 19:47

Ви спершу не зрозумієте його концепт, але вам буде смачно

Ми продовжуємо тест-драйв найоригінальніших коктейлів України. Минулого разу знайшли найінстаграмніший коктейль Києва "Тайський сауер" . А сьогодні розповімо про коктейль з найнезвичнішим концептом в столиці у барі Hendrick's. Спробувавши його я зрозуміла, що мої смакові рецептори брешуть, а мізки шукають додаткові сенси і відповіді, які приховали рецептори.

Де шукати коктейль?

Hendrick's Bar - один із найпопулярніших барів столиці. Його ви не знайдете по вивісці на вулиці, тому що її немає, хоча працює він 5 років. А сам бар знаходиться в приміщенні на мінус 1-му поверсі одного з закладів на Богдана Хмельницького.

Фото: Instagram: Hendrick's Bar

Ще у них відсутнє меню і обрати коктейль серед сотні авторських позицій можна виключно за своїми алкогольними вподобаннями. Що я і зробила: попросила коктейль на основі джину з нетиповим концептом.

І мені принесли авторський Don't think about feijoa, який входить в ТОП-10 бару. Почувши назву коктейлю я підсвідомо подумала про фейхоа. А хіба можна було інакше зреагувати? Але це була омана!

Don't think about feijoa за 198 гривень
Don't think about feijoa за 198 гривень
Фото: Instagram: Hendrick's Bar

В чому полягає концепт і рецептура

Don't think about feijoa – це коктейль на основі джину з додаванням безбарвного кордіалу (лікеру, який роблять на основі алкоголю з додаванням фруктів). У цьому коктейлі використали лікер на ананасі та щавлі. І останні інгредієнти – сиропи "Фалернум" та з сичуаньского перцю, який дає пряно цитрусову нотку.

Don't think about feijoa за 198 гривень
Don't think about feijoa за 198 гривень
Фото: Instagram: Hendrick's Bar

Інгредієнти додають в такому співвідношенні:

  • 50 мл джину;
  • 40 мл кардіалу;
  • 7,5 мл сиропу "Фалернум";
  • 7,5 мл сиропу з сичуаньского перцю.

І не без мінімалістичної прикраси на келиху – тут використали глюкозний сироп. Коштує місцевий "фейхоа" 198 гривень .

Де тоді "омана" запитаєте ви і чому коктейль безбарвний, а кордіал з ананасом і щавлем в рецепті присутній? Тут і розкривається ключова ідея концепту. За рахунок видалення забарвлення центрифугою напій став безбарвним. І ви можете тільки здогадуватися, що ховається в складі коктейлю. Потім ви одразу згадуєте про фейхоа, який є в назві, але він тут відсутній.

Що хочеться сказати після випитого бокалу?

Це кисло-солодка історія, бо джин зробив свою справу. Ти п'єш і постійно думаєш про фейхоа ігноруючи назву коктейлю (бо її смак тут виражений). І ще не здогадуєшся про провокації власних рецепторів і підсвідомості.

Don't think about feijoa за 198 гривень
Don't think about feijoa за 198 гривень
Фото: Instagram: Hendrick's Bar

Тому фейхоа тут відсутнє, а його смак створили за рахунок кордіала в тандемі з ананасом і щавлем. Через обезбарвлення коктейлю (який зробили центрифугою) відгадати реальні інгредієнти майже неможливо. Таке коктейльне знебарвлення зараз в тренді. І це приємна омана, яку хочеться розсекретити випивши кілька таких коктейлів.

Після знайомства з Don't think about feijoa класичні "Апероль" і "Мохіто" втратять сенс. А вибір суботнього бару перетвориться у похід в "алкомузей", де ви шукатимете ексклюзивні інсталяції з додатковими сенсами.

Раніше ми розповідали, що знайшли в Києві улюблене шампанське Мадонни за 149 тисяч гривень.

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Джерело: Instagram: Hendrick's Bar
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